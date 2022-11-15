В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО из-за ракетного обстрела

В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики

В Брюсселе ожидают обращения Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в бельгийской столице.

Как заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, в ситуации непреднамеренного попадания на территорию страны НАТО боеприпасов из сопредельной зоны конфликта союзник (страна альянса) обращается в НАТО с запросом о созыве экстренного заседания Североатлантического совета в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора, которая подразумевает проведение консультаций в случае угрозы безопасности для государства альянса, передает ТАСС.

По словам источника, аналогичная ситуация произошла в 2012 году, когда Турция запросила экстренные консультации в НАТО после обстрела ее территории из Сирии, в результате которого пострадали 13 мирных граждан. Также в 2012 году Турция запросила консультаций в НАТО по 4-й статье Вашингтонского договора, когда сирийские ПВО сбили турецкий самолет разведчик, зашедший в сирийское воздушное пространство.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек. Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. По неофициальной информации, в воздух поднимали истребители. Польские спасатели подтвердили гибель в результате взрыва двух человек.

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши.