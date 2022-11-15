Пентагон не подтвердил гипотезу о падении «российских» ракет в Польше

Эксперты: России не стоит опасаться секретных договоренностей Китая и США

США попытаются предложить Китаю упрощение работы на американском рынке, увязав это с обязательством Пекина не предоставлять Москве какие-либо преференции в области торговли. Однако Китай на такие договоренности не пойдет, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

«Необходимо учитывать, что отношения между странами ухудшились не по вине Китая. Инициаторами спада явились США. Теперь они же парадоксальным образом выступают инициаторами потепления. Есть красные линии, которые Пекин не хочет обсуждать вообще», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Например, вопрос Тайваня. Это для Китая сугубо внутреннее дело. Следующий вопрос – права человека, проблема Синьцзяна и, возможно, Тибета. По китайским меркам перечисленные темы должны быть вынесены за скобки любого обсуждения, так как являются исключительно внутренним делом страны», – акцентирует эксперт.

«Китай считает важным диалог по экономическим вопросам. Это, конечно же, проблема устранения тарифных барьеров на ряд китайских позиций при экспорте. США, в свою очередь, будут настаивать на расширенном допуске американских товаров на китайский рынок, а также на облегченном открытии филиалов или представительств местных компаний в Китае. В обмен будет предлагаться допуск китайских компаний на американский рынок», – подчеркивает собеседник.

«В обсуждении этого вопроса никаких проблем не предвидится. Китай готов предоставлять расширенные гарантии для американских товаров. При этом тема украинского конфликта, если американцы будут ее поднимать, для китайцев совершенно вторична», – считает Маслов.

«Пекин в большей степени интересует покупательная способность европейского рынка, которая существенно пострадала в результате текущих событий. Однако Китай не считает себя стороной конфликта. И, как следствие, Пекин вряд ли будет обсуждать с Вашингтоном степень своего сотрудничества с Россией», – допускает эксперт.

«Однако США попытаются увязать открытие новых возможностей для Китая с тем, что Пекин не будет предоставлять каких-либо преференций в торговле с Россией. Также Вашингтону важно, чтобы КНР не предоставляла Москве стратегически важные технологии и не создавала на территории нашей страны новые совместные компании в этой отрасли», – акцентирует собеседник.

«США будут давить именно на технологическую сторону процесса. Штаты хотят добиться того, чтобы Китай не выступал на стороне России каким-либо военным образом. Но я не думаю, что Пекин пойдет на подобные условия по нескольким причинам», – подчеркивает эксперт.

«Первая – Китай не хочет показывать зависимость своих политических решений от США. Вторая – Пекин прекрасно понимает, что текущая ситуация в Европе и конфликт между Западом и Россией – лишь временная передышка. Главная цель Штатов – нанести удар по модели развития Китая, чтобы страна не могла стать потенциальным конкурентом Америки. Поэтому на какие-либо секретные договоренности с Вашингтоном Пекин не пойдет», – указывает Маслов.

Схожей точки зрения придерживается политолог-американист Малек Дудаков.

«Я не думаю, что какое-либо потепление в отношениях двух стран может ожидаться. Все-таки настрой Пекина в отношении США достаточно жесткий. К тому же после недавнего ХХ съезда КПК позиции тех, кто выступает за конкуренцию с Америкой, заметно усилились», – считает эксперт.

«Со стороны США также ощущается повышение градуса в риторике в отношении Пекина. Поэтому ожидать какого-либо потепления не стоит. Тем не менее подобные встречи помогают странам не скатиться к открытому военному противостоянию. «Заварушка» в Тихом океане, допустим, из-за Тайваня, сейчас невыгодна ни одной из сторон», – указывает собеседник.

«Китайцы уверены в том, что время работает на них. Делается ставка на то, что в будущем у КНР должен быть более крупный флот, чем у США. Можно резюмировать, что обе стороны в настоящий момент не ощущают себя готовыми к крупному конфликту», – подчеркивает Дудаков.

«Однако конфронтация будет продолжаться: страны являются соперниками в Индо-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии. В других частях света позиции Китая так же постепенно усиливаются. США становится все труднее сдерживать своего противника», – акцентирует эксперт.

«При этом отношения Китая с Россией носят преимущественно экономический характер. Пекину нет никакого резона отказываться от нефти, продовольствия и удобрений, которые поставляются Россией. Таким образом, присоединение к порогу цен на российские энергоресурсы попросту невыгодно для КНР. Штатам переубедить Пекин не получится ни при каких обстоятельствах», – считает эксперт.

«Что касается политических вопросов: понятно, что Белый дом будет просить Китай о попытках повлиять на позиции России по украинскому вопросу. Однако Пекин давно заявляет о том, что необходимо идти к достижению мирных договоренностей, стремление к которым Москва и так показывает в последнее время», – подчеркивает собеседник.

«Между тем у Китая и США есть множество точек соприкосновения. Экономическая взаимозависимость этих стран велика. Ежегодный экспорт достиг колоссального показателя – на данном этапе никто его рубить не собирается. Подобное превратилось бы в масштабный кризис как для США, так и для КНР», – считает собеседник.

«Однако постепенно экономические связи Вашингтона и Пекина будут ослабевать. Каких-либо сфер, где отношения двух стран имели бы тенденцию к улучшению, нет. Диалог постепенно ухудшается», – резюмирует эксперт.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден попытается определить красные линии в отношениях с Китаем на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Сама встреча, по мнению издания, также указывает на некоторое потепление в отношениях между КНР и США.

При этом одна из тем, которую могут затронуть лидеры на встрече, касается сотрудничества между Москвой и Пекином. Позже Байден заявил, что Китай и США должны показать, что могут преодолеть разногласия и не допустить перерастания конкуренции в конфликт.

Председатель КНР со своей стороны заявил о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности. Человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, мир стоит на перепутье, и над вопросом о том, в каком направлении двигаться дальше, должны задуматься не только Китай и США, но и другие страны, сказал Си Цзиньпин.

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