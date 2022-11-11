В СВО каждый должен выполнять свои задачи

В последнее время официальные украинские источники порой заявляют (в социальных сетях встречаются аналогичные сообщения), что Россия якобы применяет для ударов по наземным целям на Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). Технически это возможно. Более того, демонстрируются некие обломки, которые выдаются за «обломки российских зенитных ракет». Это подается как очередной признак того, что «у России заканчиваются обычные ракеты и поэтому она вынуждена использовать зенитные».

На самом деле вряд ли ВС РФ в реальности прибегают к подобной практике, и на это есть четыре причины.

Незначительная ударная мощь

Ракеты (реактивные снаряды) РСЗО могут лететь по двум видам траекторий – настильная (пологая) и навесная (падение ближе к отвесному). Чаще всего применяется навесная траектория, она обеспечивает лучшее рассеяние осколков, суббоеприпасов или лучшее фугасное действие. Угол подхода к земле (между горизонтом и траекторией) при этом 30–60 градусов. Оперативно-тактические баллистические ракеты (ОТР) комплекса «Искандер» вообще подходят вертикально.

Зенитные управляемые ракеты (ЗУР) комплекса С-300 при стрельбе по наземным целям будут лететь по очень пологой настильной траектории. Ее подъем на 200–300 м производится только для того, чтобы она не столкнулась с землей. Можно считать такую траекторию горизонтальной.

Угол подхода отсутствует как параметр, потому что подрыв боевой части происходит при пролете ракеты над целью. Отсюда и получается, что ОТР, реактивные снаряды РСЗО всегда оставляют воронку. И как раз в украинских соцсетях демонстрируются «воронки, оставленные российскими зенитными ракетами». Но у ракет С-300 это не получится, потому что если она не взорвется в воздухе, то землю только чиркнет по касательной. Хотя, если на пути какое-то сооружение, то разрушения произведет большие даже и без подрыва БЧ. Таким образом, такие воронки возникают не в результате попадания ЗУР.

Но это еще не все. Боевая часть зенитной всегда осколочная или осколочно-стержневая, никогда не фугасная – и она меньше, чем боевая часть у реактивных снарядов. Сравним с боевой частью ракеты системы «Смерч». У нее боевая часть – 258 кг. У ракеты 5В55 комплекса ПВО С-300ПС – только 133.

Меньшая дальность стрельбы

В соцсетях можно встретить сообщения о якобы обстреле российскими ЗРК таких удаленных от возможных районов пуска городов, как Винница. Это 600 км.

В реальности дальность поражения наземных целей при штатной стрельбе любого ЗРК не может быть больше 30–40 км. Это при условии, что его РЛС управления огнем стоит на высотке или на специальной вышке 20–40 м. Земля «кривая» и за радиогоризонт ЗРК видеть не может. При стрельбе по наземным целям в ЗРК С-300 вводятся координаты цели. ЗУР летит к цели под управлением РПН – радиолокатора подсвета и наведения. Для этого РПН должен видеть ракету на траектории. Если стрельба по морской цели, то нужно наблюдать и радиоконтрастную цель, например, корабль, и ракету. Но по неподвижной наземной достаточно видеть именно летящую к цели ракету. Вычислительный комплекс в кабине управления ЗРК сравнивает введенные координаты (или измеряемые координаты корабля) и вырабатывает команды наведения. Никакого самонаведения ЗУР в этом случае нет.

Правда, и в украинской блогосфере это смекнули и попытались объяснить это тем, что в России якобы «доработали» ракеты установкой в них систем GPS, превратив их таким образом в баллистические. Так речь о старых ракетах или о модернизированных ЗУР и ЗРК?

Но куда падают ракеты украинских ЗРК С-300? Да на те же украинские дома. К сожалению, ракеты ПВО не испаряются при поражении цели или промахе. И не только у украинцев, но и у нас тоже. Поэтому падение собственной украинской ракеты на город вполне объяснимо. И когда мы слышим про ракеты С-300, упавшие в Киеве, мы понимаем, что наши туда (420 км от Белгорода, 300 км от возможной позиции под Курском) долететь не могли бы.

Несоответствие типа ракет

Комплексы С-300ПМУ2 и С-400 не могут применять те устаревшие типы зенитных ракет, которые находят на своих территориях украинцы. Судя по имеющимся фото обломков «наших» ракет, украинцы относят к «устаревшим» ЗУР 5В55 КД и 5В55РМ. Поэтому для отстрела таких ракет к линии боевого соприкосновения нам нужно было бы расконсервировать устаревшие ЗРК типов С-300ПТ, С-300ПС. А вот украинцам не надо. У них нет других ракет и других комплексов, поэтому всё, что осталось, уже на позициях.

Да, ЗУР, переделанная в «баллистическую», возможно, и могла бы пролететь 200 км, но сама переделка представляется маловероятной. Вставить в «голову» ракеты смартфон недостаточно. Потребуется модернизировать на борту СРП – счетно-решающий прибор, ряд других устройств. Но самое главное – нужно модернизировать сам ЗРК. Во времена его разработки ни о какой GPS и не слышали, поэтому в ЦВК – цифровом вычислительном комплексе нет соответсвующих программ. Значит, нужно переделывать программное обеспечение, кабели и разъемы связи с пусковыми установками и от них к ракетам и кое-что еще.

Кстати, почему модернизированные именно установкой системы GPS? Сами украинцы утверждают, что на их территории пользоваться навигаторами иногда сложно, а иногда и невозможно. Совершенно очевидно, что натовские специалисты развернули оборудование постановки помех для этой навигационной системы. Зачем же нам делать ставки на нее? Своя есть. И не хуже. ГЛОНАСС называется.

Бессмысленно с военной точки зрения

А если у России есть возможность применять эти зенитные ракеты и комплексы, зачем нужно использовать их как плохую РСЗО вместо хорошего ЗРК? Раз уж есть у нас комплексы, пусть и старые, но вполне работоспособные – и ракеты к ним, то большой глупостью видится превращение ЗРК в ОТРК. Можно было бы кратно увеличить плотность зенитного ракетного огня. ПВО много не бывает.

А по земле можно продолжать стрелять «закончившимися еще в марте» «Калибрами», «Искандерами» и пр. Каждый должен выполнять свои задачи.