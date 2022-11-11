В СВО каждый должен выполнять свои задачи

Взгляд
11 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:21  |  vz.ru
Разделы

Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

Экономика США бьет по биткоину Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Крах криптовалют имеет как внутренние, так и внешние причины. И экономика США играет здесь не последнюю роль. И хотя в четверг биткоин отыграл значительную часть потерь среды, его неминуемо ждет еще большее падение, считают эксперты. Что же так сильно давит на криптовалюты и почему вложения в них становятся непривлекательными? Подробности...
Перейти в раздел…

Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
Перейти в раздел…

Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

ВСУ намерены покуситься на сухопутный коридор в Крым Михаил Воскресенский/РИА Новости
Отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонщине создает новые риски для транспортной артерии, которая по своей значимости не уступает Крымскому мосту. Речь идет о сухопутном коридоре, связывающем полуостров с северо-восточной частью Новороссии. О каких именно рисках идет речь и каким образом ВС России могут их нивелировать?  Подробности...
Перейти в раздел…

Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

Александр Барташевич (слева) и Андрей Элксниньш не поступились своими убеждениями flickr.com/saeima,
Aleksandrs Bartaševičs/YouTube
В Латвии все же нашлись представители властей, пусть и муниципальных – которые высказались резко против проходящей в стране вакханалии. Речь идет о постоянном сносе советских памятников. Более того, один из них даже признал Крым российским. Что это за люди, почему они так отстаивают свои убеждения и что им теперь за это грозит? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

В СВО каждый должен выполнять свои задачи

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Украинские соцсети активно рассказывают, что у России «заканчиваются ракеты», поэтому она вынуждена использовать зенитные ракеты для ударов по наземным целям. На самом деле вряд ли ВС РФ в реальности прибегают к подобной практике, и на это есть четыре причины. Подробности...

Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Стоит ли России опасаться, что на саммите G20 за ее спиной будут достигнуты какие-либо договоренности? Страны Запада вынуждены выступать на любых международных встречах единым фронтом, но жесткая позиция США и союзников вряд ли понравится развивающимся странам. Подробности...

Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В игру с ограничением цен на российские энергоресурсы не хочет играть никто, кроме небольшой группы стран – потребителей нефти. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

Перейти в раздел…

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: ВС России ведут огонь по противнику на правом берегу Днепра
    Минобороны объявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра Песков рассказал, когда Россия сможет завершить СВО Мантуров опроверг слухи о планах покупки государством завода Toyota Массовое отравление газом произошло в московском колледже
    Кремль: Москва не жалеет, что приняла Херсонскую область в состав России Разъяснен порядок прохождения дактилоскопии приехавшими в Россию иностранцами В США охарактеризовали Зеленского тремя словами В киевском метро закрыли бюсты российских ученых и писателей
    Появилось видео новых курганских БМП-3 с активной защитой Выдворение блогера Некоглая из России признали законным Голикова предложила запретить аборты для несовершеннолетних без согласия родителей Назван список игр с ЛГБТ-пропагандой

    Главная тема


    Как связаны Угледар и планы украинского наступления на Мариуполь

    «Все вернется домой»


    Медведев призвал чаще напоминать врагу о величии Русского мира

    приговоренный к смерти


    Сенатор: Британец Эслин возвращается на Украину как наемник информационной войны

    «Интересуют только они»


    Гоблин: Основными блогерами России стали военные корреспонденты

    Видео

    транспортная артерия


    Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

    бывший ссср


    Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

    геополитические последствия


    Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

    Северный морской путь


    Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    игра ограничений


    Глеб Простаков: Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

    единый фронт


    Тимофей Бордачев: Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

    план освобождения


    Игорь Караулов: За традиционные ценности мы боремся сами с собой

    на ваш взгляд


    Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
    Игорь Гарнов

    В СВО каждый должен выполнять свои задачи

    Игорь Гарнов
    подполковник запаса
    		11 ноября 2022, 18:00

    В последнее время официальные украинские источники порой заявляют (в социальных сетях встречаются аналогичные сообщения), что Россия якобы применяет для ударов по наземным целям на Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). Технически это возможно. Более того, демонстрируются некие обломки, которые выдаются за «обломки российских зенитных ракет». Это подается как очередной признак того, что «у России заканчиваются обычные ракеты и поэтому она вынуждена использовать зенитные».

    На самом деле вряд ли ВС РФ в реальности прибегают к подобной практике, и на это есть четыре причины.

    Незначительная ударная мощь

    Ракеты (реактивные снаряды) РСЗО могут лететь по двум видам траекторий – настильная (пологая) и навесная (падение ближе к отвесному). Чаще всего применяется навесная траектория, она обеспечивает лучшее рассеяние осколков, суббоеприпасов или лучшее фугасное действие. Угол подхода к земле (между горизонтом и траекторией) при этом 30–60 градусов. Оперативно-тактические баллистические ракеты (ОТР) комплекса «Искандер» вообще подходят вертикально.

    Зенитные управляемые ракеты (ЗУР) комплекса С-300 при стрельбе по наземным целям будут лететь по очень пологой настильной траектории. Ее подъем на 200–300 м производится только для того, чтобы она не столкнулась с землей. Можно считать такую траекторию горизонтальной.

    Угол подхода отсутствует как параметр, потому что подрыв боевой части происходит при пролете ракеты над целью. Отсюда и получается, что ОТР, реактивные снаряды РСЗО всегда оставляют воронку. И как раз в украинских соцсетях демонстрируются «воронки, оставленные российскими зенитными ракетами». Но у ракет С-300 это не получится, потому что если она не взорвется в воздухе, то землю только чиркнет по касательной. Хотя, если на пути какое-то сооружение, то разрушения произведет большие даже и без подрыва БЧ. Таким образом, такие воронки возникают не в результате попадания ЗУР.

    Но это еще не все. Боевая часть зенитной всегда осколочная или осколочно-стержневая, никогда не фугасная – и она меньше, чем боевая часть у реактивных снарядов. Сравним с боевой частью ракеты системы «Смерч». У нее боевая часть – 258 кг. У ракеты 5В55 комплекса ПВО С-300ПС – только 133.

    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Меньшая дальность стрельбы

    В соцсетях можно встретить сообщения о якобы обстреле российскими ЗРК таких удаленных от возможных районов пуска городов, как Винница. Это 600 км.

    В реальности дальность поражения наземных целей при штатной стрельбе любого ЗРК не может быть больше 30–40 км. Это при условии, что его РЛС управления огнем стоит на высотке или на специальной вышке 20–40 м. Земля «кривая» и за радиогоризонт ЗРК видеть не может. При стрельбе по наземным целям в ЗРК С-300 вводятся координаты цели. ЗУР летит к цели под управлением РПН – радиолокатора подсвета и наведения. Для этого РПН должен видеть ракету на траектории. Если стрельба по морской цели, то нужно наблюдать и радиоконтрастную цель, например, корабль, и ракету. Но по неподвижной наземной достаточно видеть именно летящую к цели ракету. Вычислительный комплекс в кабине управления ЗРК сравнивает введенные координаты (или измеряемые координаты корабля) и вырабатывает команды наведения. Никакого самонаведения ЗУР в этом случае нет.

    Правда, и в украинской блогосфере это смекнули и попытались объяснить это тем, что в России якобы «доработали» ракеты установкой в них систем GPS, превратив их таким образом в баллистические. Так речь о старых ракетах или о модернизированных ЗУР и ЗРК?

    Но куда падают ракеты украинских ЗРК С-300? Да на те же украинские дома. К сожалению, ракеты ПВО не испаряются при поражении цели или промахе. И не только у украинцев, но и у нас тоже. Поэтому падение собственной украинской ракеты на город вполне объяснимо. И когда мы слышим про ракеты С-300, упавшие в Киеве, мы понимаем, что наши туда (420 км от Белгорода, 300 км от возможной позиции под Курском) долететь не могли бы.

    Несоответствие типа ракет

    Комплексы С-300ПМУ2 и С-400 не могут применять те устаревшие типы зенитных ракет, которые находят на своих территориях украинцы. Судя по имеющимся фото обломков «наших» ракет, украинцы относят к «устаревшим» ЗУР 5В55 КД и 5В55РМ. Поэтому для отстрела таких ракет к линии боевого соприкосновения нам нужно было бы расконсервировать устаревшие ЗРК типов С-300ПТ, С-300ПС. А вот украинцам не надо. У них нет других ракет и других комплексов, поэтому всё, что осталось, уже на позициях.

    Да, ЗУР, переделанная в «баллистическую», возможно, и могла бы пролететь 200 км, но сама переделка представляется маловероятной. Вставить в «голову» ракеты смартфон недостаточно. Потребуется модернизировать на борту СРП – счетно-решающий прибор, ряд других устройств. Но самое главное – нужно модернизировать сам ЗРК. Во времена его разработки ни о какой GPS и не слышали, поэтому в ЦВК – цифровом вычислительном комплексе нет соответсвующих программ. Значит, нужно переделывать программное обеспечение, кабели и разъемы связи с пусковыми установками и от них к ракетам и кое-что еще.

    Кстати, почему модернизированные именно установкой системы GPS? Сами украинцы утверждают, что на их территории пользоваться навигаторами иногда сложно, а иногда и невозможно. Совершенно очевидно, что натовские специалисты развернули оборудование постановки помех для этой навигационной системы. Зачем же нам делать ставки на нее? Своя есть. И не хуже. ГЛОНАСС называется.

    Бессмысленно с военной точки зрения

    А если у России есть возможность применять эти зенитные ракеты и комплексы, зачем нужно использовать их как плохую РСЗО вместо хорошего ЗРК? Раз уж есть у нас комплексы, пусть и старые, но вполне работоспособные – и ракеты к ним, то большой глупостью видится превращение ЗРК в ОТРК. Можно было бы кратно увеличить плотность зенитного ракетного огня. ПВО много не бывает.

    А по земле можно продолжать стрелять «закончившимися еще в марте» «Калибрами», «Искандерами» и пр. Каждый должен выполнять свои задачи.

    Другие материалы автора
       
       
      © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
      E-mail: information@vz.ru
      ..............
      		В начало страницы  •
      На главную страницу  •