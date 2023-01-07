Почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки

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Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

На фоне блэкаутов свечка становится неотъемлемым атрибутом украинской власти president.gov.ua
По итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации. Какие еще «успехи» могут оказаться в послужном списке Зеленского?  Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания« и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений - и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте

Обещанием поставить Украине легкие танки AMX-10 RC Запад грозит усугубить конфликт с Россией MARKEVICH/Légion étrangére/Défense
Запад намерен переступить красную линию с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2. Почему Украина выпрашивает натовские танки и как они могут повлиять на ход боевых действий? Подробности...
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«Русский Новый год» приводит в ярость националистов Латвии

Даже новогодние праздники стали в Прибалтике поводом для русофобии Игорь Онучин/РИА Новости
Латвия усиливает накал русофобии и «дерусификации». В этой стране начали заводить дела на любителей «русского Нового года» – тех, кто прилюдно отмечал наступление Нового года в 23.00, то есть по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и даже достойными депортации. С другой стороны, растет и дерзость местных русских – дерзость отчаяния. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Борьба с установками РСЗО американского производства, и уничтожение их складов боеприпасов ведется российскими войсками максимально активно. По данным МО РФ, за прошлый год было уничтожено 23 установки «Хаймарс», а только за первые три дня нового года уже семь, на 6-е января – восемь. Подробности...

Власть оказалась добрее оппозиции

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли стоит удивляться, что люди сплотились вокруг власти, которая ведет сложную геополитическую и военно-политическую игру, стремясь не допустить самого тяжелого развития событий. Подробности...

Запад обманывает надежды Зеленского на новейшую бронетехнику

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Британия заявляет, что вместе с союзниками «может в будущем передать танки Украине». Уже принято решение о поставках Киеву американских и немецких бронемашин – но вовсе не танков («Леопард» или «Абрамс»). Почему Зеленский так настойчиво просит у Запада именно танки и почему Запад так упорно их Зеленскому не дает? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Игорь Гарнов

    Почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки

    Игорь Гарнов
    подполковник запаса
    		7 января 2023, 16:55

    Трагедия в Макеевке заставляет задать тяжелый вопрос – неужели российские комплексы ПВО не справляются со своими задачами? Как известно, из шести пущенных «Хаймарсами» снарядов сбито было только два, четыре попали в цель. Погибли десятки российских военнослужащих.

    Короткий ответ на этот вопрос есть – нет, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) работают штатно и справляются, насколько это возможно. Вопрос лишь в том, каковы эти возможности и как ими распорядиться.

    Многие полагают, что если в ТТХ, например, ЗРК «Панцирь-С1» написано – дальняя граница зоны поражения 20 км, то достаточно встать лагерем в 19 км от него и твое подразделение (или населенный пункт, та же Макеевка) будет прикрыто ПВО с полной гарантией. На самом-то деле все намного сложнее.

    И зона поражения – это не фиксированная полусфера над позицией ЗРК. Она зависит от скорости, высоты и курсового параметра цели (расстояние от ЗРК до курса цели в километрах). Поэтому нужно смотреть карты, где отражена суммарная зона поражения группировки ПВО, которой поставлена задача прикрытия. Многое зависит от местности, от конкретных точек размещения ЗРК, от графика работы радаров и экипажей.

    Ни «Панцирь», ни «Тор», ни «Бук» не в состоянии одной-двумя боевыми машинами отразить массированный удар средств воздушного нападения. Это можно сделать только в составе продуманной и плотной группировки ПВО. А у общевойсковых командиров всегда велик соблазн ставить ЗРК поодиночке. У них свои задачи, их можно понять.

    Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

    Можно задать вопрос – как же так, разве это был массированный удар? Всего шесть ракет!

    Да, всего шесть. Но – только в этом ударе. Сколько их было ранее? Сколько и как российские ЗРК стреляли до того, как отразить этот удар? Успели ли им подвезти новый боезапас, успели ли они перезарядиться? Может быть, они стояли почти пустые, с несколькими последними ракетами?

    Такое вовсе не исключено, в частности, подобную тактику – перенасыщения ПВО – очень хорошо научились применять израильтяне, работая против Сирии. Да что говорить – российские удары по энергетической инфраструктуре Украины составлены по тому же алгоритму, ровно для того, чтобы обмануть украинскую ПВО. Не стоит думать, что противник глупее нас.

    Борьба с установками РСЗО американского производства, уничтожение их складов боеприпасов ведется российскими войсками максимально активно. По данным МО РФ, за прошлый год было уничтожено 23 установки «Хаймарс», а только за первые три дня нового года уже семь, на 6-е января – восемь. В том числе две машины были уничтожены прямо в поезде, которым доставлялись на фронт, вместе с боеприпасами к ним.

    ПВО борется с теми снарядами, которые стартовали. Это последний рубеж обороны. Наши расчеты ЗРК и командных пунктов научились эффективно уничтожать снаряды GMLRS A30 и А31, которые применяются в системах M-270 MLRS и M-142 HIMARS. А ведь это вовсе не те цели, для уничтожения которых проектировались комплексы.

    Снаряды РСЗО, в том числе те, которые использует «Хаймарс» – очень сложная цель. Высокоскоростная, малоразмерная – следовательно, малозаметная. Ее размер незначителен изначально, еще в пусковом контейнере – это просто «труба» диаметром 227 мм. и длиной 4 м. А после выгорания за несколько секунд полета топлива от этой трубы остается и вовсе лишь около 2 м. с боевой частью и аппаратурой, попадание в которые только и может иметь значение для поражения. Уничтожение такой цели сродни попаданию пули в пулю.

    Конечно, ни военная наука, ни ВПК России не стоят на месте. Уже внедряются новые технические решения, должные увеличить эффективность ПВО, в том числе для противодействия снарядам РСЗО. Например, для ЗРК БУК-М3 разработано и внедрено новое программное обеспечение, которое повысило вероятность поражения малоразмерных целей стержневой боевой частью его ракеты 9М317М. Разрабатываются и совершенно новые системы, учитывающие новые реалии вооруженной борьбы.

    Противовоздушная оборона становится все более сложной и многоплановой. Но при этом ракеты (снаряды) РСЗО не являются самым трудным для нее средством воздушного нападения. Прежде всего потому, что они летят высоко и несмотря ни на какие технологии малозаметности всегда будут легко обнаруживаться РЛС и ЗРК. А значит, будут уничтожаться. Вопрос только в количестве готовых к применению ЗУР – зенитных управляемых ракет. То есть вопрос плотности группировки. А также увеличения боекомплектов ЗРК, сокращения времени их перезарядки.

    Ведущие военные державы много лет делали ставку на проектирование больших беспилотников – высотных, скоростных. Но они хороши только там, где нет ЗРК. СВО ясно показала – мелочь в виде гражданских квадрокоптеров на 10 минут полета гораздо опаснее и может эффективно поражать многие цели.

    Это ставит перед конструкторами сложные задачи – срочно требуется создавать массовые средства борьбы с БПЛА. Причем на всех уровнях – от взвода на линии боевого соприкосновения до группировок ПВО, прикрывающих крупные и важные объекты. Нужно, наконец, дать приоритет проектированию новейших самолетов ДРЛО, а пока хотя бы налаживанию серийного производства самолета А-100. Предлагаемые легкие дирижабли с маломощными РЛС – не решение проблемы обнаружения крылатых ракет.

    Недавно министр обороны сообщил о формировании новых соединений в Вооруженных силах России. Среди названных нет новых дивизий ПВО. Но нет сомнений, что в итоге вопросам строительства и оснащения ПВО будет уделено надлежащее внимание.

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