В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке

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4 января, среда  |  Последнее обновление — 01:33  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России

Дальняя авиация России угрожает самым защищенным и удаленным объектам на территории Украины Юрий Смитюк/ТАСС
В наступившем году российская стратегическая авиация нарастит участие в военной спецоперации. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш анонсировал мощные удары по ВСУ высокоточным вооружением. Эксперты предупреждают, что потребуется дополнительная защита аэродромов стратегической авиации, вплоть до создания ложной сети ВПП с муляжами ракетоносцев. Какие цели на Украине будут в приоритете у российских «стратегов»? Подробности...
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Как воздушная разведка НАТО вредит России на Украине

Boeing E-3A Sentry – один из главных инструментов воздушной разведки НАТО nato.int
В 2022 году одной из главных примет идущей на Украине спецоперации стала активная работа западной военной разведки. Принято особенно выделять спутниковую разведку США и НАТО, но не менее, а может быть, и более важную роль играют специальные самолеты-разведчики. Какие именно аппараты использует НАТО в воздухе для помощи ВСУ, как они работают и что Россия может им противопоставить? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов? Подробности...

Уроки казахстанского взрыва год спустя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие. Подробности...

Как поляки проспали мобилизацию в своей стране

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 4 комментария

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
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    В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке

    Минобороны: Причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование личным составом телефонов

    4 января 2023, 01:33

    Текст: Антон Никитин

    Основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

    Генерал сообщил, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения ракетного удара, передает ТАСС.

    Севрюков заверил, что принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем, работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

    Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщило о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке.

    В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке
    		    3 января 2023, 16:30
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Ольга Иванова

    На кадрах, попавших в Сеть, видны последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР.

    «Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом) опубликовало кадры, на которых видны последствия удара по ледовой арене «Альтаир», где размещались украинские боевики. Крыша здания пробита, на полу лежат обгорелые матрасы и другие предметы быта солдат ВСУ.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (37)
    В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ
    В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ на Запорожском направлении
    		    3 января 2023, 19:50
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Вера Басилая

    В Сети опубликовано видео удара противотанковой ракеты по скоплению боевиков противника на Запорожском направлении, его назвали «местью за Макеевку».

    В Сети появились кадры того, как бойцы ВС России с помощью противотанковой управляемой ракеты нанесли удар по скоплению противника на Запорожском направлении. Автор видео прокомментировал ситуацию коротко: «Это им за Макеевку». Сам ролик опубликовал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo. 

    Ранее Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ. Украинские войска нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

    Коментарии (28)
    Меладзе оправдался за кричалку в поддержку ВСУ
    Меладзе попытался оправдаться за поддержку лозунга украинских националистов
    		    3 января 2023, 17:55
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.

    В своем обращении в Telegram-канале, певец просил понять его. Он заявил, что уже 10 месяцев, «как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя».

    «Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», – заявил Меладзе.

    Ранее Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. Видео со скандальным заявлением артиста вызвало бурную реакцию в Сети.

    Коментарии (102)
    Минобороны подтвердило массовое уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке
    		    3 января 2023, 15:05
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Вера Басилая

    Ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire», сообщили в Минобороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли ракетный и авиационный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Были уничтожены: две пусковые установки РСЗО  HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых обстреливали населенные пункты ДНР.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районах города Артемовск ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.

    Ранее в Сети стал распространяться видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке Краматорского района.

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    Коментарии (28)
    Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске
    Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Продвижение в Артемовске осложнено сотнями украинских линий обороны

    3 января 2023, 08:21

    Текст: Александра Юдина

    ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда за одно здание идет борьба в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, передает РИА «Новости».

    Пригожин предположил, что таких линий обороны может быть около 500, с учетом того, что рубеж обороны встречается каждые 10 метров.

    Как отметил командир одного из отрядов группы с позывным «Механ», встречающий на фронте уже восьмой Новый год – с 2014 года, такая стратегий стала традицией.

    «Этот Новый год самый яркий, потому что это самый жесткий год... и после Нового года будет много работы. Но мы все равно идем вперед», – подчеркнул он.

    Бойцы группы добавили, что им не хватает техники, особенно БМП-3, и снарядов, «чтобы быстрее и увереннее двигаться по Артемовску».

    Ранее сообщалось, то украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками.

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    Коментарии (68)
    Минобороны сообщило о наступлении российских войск в Донбассе
    		    3 января 2023, 15:35
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска наступают на Донецком направлении, нанесены удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены три диверсионные группы, а также более 130 иностранных наемников в ДНР.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Красно-Лиманском направлении  нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ, потери противника составили 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

    Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы возле населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области.

    Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

    Также высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников.

    Кроме того, на Южно-Донецком направлении  уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

    «Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – заявили в Минобороны.

    Ранее в Минобороны подтвердили уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке.

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    СМИ: Турция выполняет условия России по обмену «азовцев»
    Турецкие СМИ: Передача Медведчука и азовцев прошла при выполнении всех условий России
    		    3 января 2023, 12:10
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россия во время обмена своих военных на командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) настаивала на том, чтобы украинские боевики остались на территории Турции. С тех пор Анкара выполняет это условие, сообщают СМИ.

    Как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на высокопоставленных чиновников, переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Россия настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) остались на турецкой территории, и с тех пор Турция выполняет взятые на себя обязательства.

    В день обмена в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем. «Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», – рассказали источники.

    В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, которым в плену грозила смертельная опасность.

    Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Освобождение Медведчука подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов». Отмечалось, что командиры «Азова» отправляются не на Украину, а в Турцию, где будут неопределенное время (до конца боевых действий) «пользоваться покровительством главы Турции».

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    Коментарии (17)
    Блогеры гневно отреагировали на оправдание Меладзе из-за нацистской кричалки

    3 января 2023, 20:40

    Текст: Вера Басилая

    Российские блогеры и журналисты возмутились попытке певца Валерия Меладзе оправдаться за поддержку кричалки ВСУ на корпоративе в Дубае.

    «Меладзе своеобразно прокомментировал свое «выступление» в Дубае. Он очень страдает от того, что два близких народа воюют. И мечтает, чтобы «антагонизм прекратился». То есть, лозунг бандеровских недобитков, на который он, не колеблясь, откликнулся (разве что не зиганул), был его маленьким вкладом в дело «прекращения антогонизма». А вы извинений ждали?» – написал военкор, член СПЧ Александр Коц в своем Telegram-канале.

    Журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев в Telegram-канале заявил, что Меладзе, судя по всему, записывал «оправдательное видео» в Москве и задался вопросом, почему артист все еще не находится в СК России.

    «Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню. Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на корпоратив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары», – считает Медведев.

    Ведущий Первого канала Руслан Осташко также считает, что поступку Меладзе нет оправдания.

    «Артист заявил, что не пытался таким образом кому-то угодить. А подмигивание славаукраинцу, видимо, это нервный тик. Извинения? Какие извинения?» – написал ведущий в своем Telegram-канале.

    «История Меладзе так здорово ложится на известную реплику Колчака, что любо-дорого. Но куда смешней то, что страдает он лишь десять месяцев. Ок, про Донбасс не слыхал. Но ведь Украина, которую он славит, с Россией «воюет» девятый год. Валерий, вы путаетесь в показаниях!», – подчеркнул донецкий блогер Игорь Гомольский.

    Ранее певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.

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    В Самарской области почтили память погибших в СВО воинов
    В Самаре и Тольятти почтили память погибших в спецоперации воинов
    		    3 января 2023, 14:16
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Александра Юдина

    Жители Самары провели траурный митинг в память о погибших в Макеевке российских военнослужащих. Также траурные мероприятия прошли в других городах Самарской области.

    Митинги прошли в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Местные жители, представители региональных общественных организаций и члены женсовета 2-й гвардейской армии почтили память погибших военных, в честь которых был дан прощальный залп, после чего состоялось возложение цветов к Вечному огню, сообщает ГТРК «Самара».

    Как отметила председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина, весь город оказывает поддержку семьям погибших, передает РИА «Новости».

    «Три дня не сплю я, не спит Самара. Мы постоянно на связи с женами наших ребят. Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет. Мы не простим, и, однозначно, победа будет за нами», – подчеркнула она.

    Напомним, ранее в районе населенного пункта Макеевка ВСУ обстреляли пункт временного размещения российских войск. По информации Минобороны России, в результате обстрела погибли 63 военнослужащих.

    Коментарии (7)
    Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим
    		   3 января 2023, 17:47
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии России, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Согласно указу, в случае гибели бойцов Росгвардии «при выполнении задач по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года», а также на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года «членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях».

    Та же мера поддержки применяется, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач. Это же применяется и к военнослужащим, уволившимся со службы в течение года с момента увольнения, говорится на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что при отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших росгвардейцев. Что касается указанных категорий военных, получивших увечье (ранение, травму, контузию), то им единовременно выплачивают 3 млн рублей.

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    Часовой ранил в ногу прохожего под Белгородом
    Часовой на военном объекте под Белгородом ранил мужчину, который не остановился после предупреждения

    3 января 2023, 17:33

    Текст: Вера Басилая

    Часовой на военном объекте в Белгородской области ранил мужчину, который не остановился на предупреждение, пострадавший отправлен в больницу, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

    Губернатор написал в своем Telegram-канале, что мужчина не остановился после предупреждения часового, в итоге военный выстрелил в него, прохожий получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

    Гладков пояснил, что в происшествии будут разбираться следователи, ФСБ и Минобороны. Предстоит выяснить, почему мужчина находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным.

    Между тем, с 1 января 2023 года введен особый режим въезда на территорию Луганской народной республики и выезда с нее в Белгородской области.

    Ранее подросток получил ранения в результате подрыва взрывного устройства в Белгородской области.

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    Элитные подразделения ВДВ провели подготовку мобилизованных в Запорожье
    Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных бойцов на полигоне в Запорожской области

    3 января 2023, 09:40

    Текст: Александра Юдина

    Элитные составы Воздушно-десантных войск России ведут усиленную подготовку мобилизованных мужчин на Запорожском направлении, сообщают корреспонденты.

    По информации военкоров, российские военные обучаются тактическому передвижению в парах и тройках, а также ведут отработку различных сценариев. К примеру, бойцы проходят штурм помещений, уничтожение бронированной техники и эвакуацию раненых с поля боя, передает РИА «Новости».

    Инструкторы с боевым опытом в ходе спецоперации отмечают, что подготовка ведется в «интенсивном и усиленном» режиме.

    Ранее сообщалось, что СВО ведет к масштабному усилению российской армии.

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    Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении участников СВО вооружением и экипировкой
    		    3 января 2023, 17:54
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России до 1 февраля доложить об обеспечении участников специальной военной операции вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой, сообщила пресс-служба Кремля.

    Срок исполнения поручения – 1 февраля 2023 года, ответственный – министр обороны России Сергей Шойгу, говорится на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме «одного окна» выдачу документов для льгот раненым участникам специальной военной операции и семьям погибших. Ответственные за исполнение – премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

    Также сообщается, что Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года.

    «Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление" представить предложения о внесении в законодательство РФ и законодательство субъектов РФ изменений в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 2014 года и до принятия их в состав РФ», – говорится в перечне поручений.

    Ранее Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим.

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    Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

    3 января 2023, 14:24

    Текст: Вера Басилая

    Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в украинской части Запорожской области.

    Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, передает РИА «Новости».

    Также тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

    Напомним, ночью в понедельник в половине регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в столице и ряде других городов, которые контролируются украинскими войсками, прогремели взрывы.

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    При обстреле ВСУ Еленовки в ДНР ранен ребенок
    Ребенок ранен после обстрела ВСУ Еленовки в ДНР

    3 января 2023, 18:51

    Текст: Вера Басилая

    Пятилетний ребенок пострадал в результате обстрела Еленовки со стороны украинских войск, ВСУ применили снаряды «натовского» калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Еленовку снарядами «натовского» калибра 155 мм, был ранен мальчик 2016 года рождения, говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

    В общей сложности украинские войска выпустили 16 снарядов «натовского» калибра 155 мм по Александровке, Ясиноватой и Еленовке, а также десять мин калибром 120 мм по Горловке и восемь снарядов калибром 122 мм по Каштановому.

    Ранее украинские военные выпустили три снаряда калибра НАТО по Киевскому району Донецка.

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