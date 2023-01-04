Российские военные уничтожили бившую по Макеевке установку РСЗО ВСУ

Минобороны: Российские военные ответным огнем уничтожили стрелявшую по Макеевке установку РСЗО Вооруженных сил Украины

Российские военные ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке в ДНР, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Генерал сообщил, что ответным огнем ВС России была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, передает ТАСС.

Кроме того, по имеющимся у Минобороны данным, в результате ракетных и авиационных ударов ВС России по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики было уничтожено еще четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 украинских националистов и иностранных наемников, сообщил Севрюков.

Также, по имеющимся у Минобороны данным, в районе Масловки был поражен пункт временной дислокации одного из подразделений «Иностранного легиона», где уничтожено более 130 иностранных наемников, добавил генерал.

Напомним, в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке в новогоднюю ночь погибли 89 российских военнослужащих. Основной причиной гибели российских военных в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.