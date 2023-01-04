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4 января, среда | Последнее обновление — 02:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Умер Руслан Хасбулатов
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Минобороны уточнило число погибших в Макеевке военнослужащих
Минобороны: Число погибших в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек
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Количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал заверил, что сразу после трагедии командование и офицеры воинской части, младшие командиры и военнослужащие других подразделений приняли все доступные меры по спасению пострадавших – раненым оказывалась первая медицинская помощь, проводилась эвакуация в медицинские учреждения, передает ТАСС.
В военном ведомстве с сожалением сообщили, что в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89 человек. В Минобороны уточнили, что среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин. В Минобороны пообещали оказать всем пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.
Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщало о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке. Позже в военном ведомство сообщили, что основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.
В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке
На кадрах, попавших в Сеть, видны последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР.
«Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом) опубликовало кадры, на которых видны последствия удара по ледовой арене «Альтаир», где размещались украинские боевики. Крыша здания пробита, на полу лежат обгорелые матрасы и другие предметы быта солдат ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire».
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ на Запорожском направлении
В Сети опубликовано видео удара противотанковой ракеты по скоплению боевиков противника на Запорожском направлении, его назвали «местью за Макеевку».
В Сети появились кадры того, как бойцы ВС России с помощью противотанковой управляемой ракеты нанесли удар по скоплению противника на Запорожском направлении. Автор видео прокомментировал ситуацию коротко: «Это им за Макеевку». Сам ролик опубликовал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Ранее Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ. Украинские войска нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.
Меладзе оправдался за кричалку в поддержку ВСУ
Меладзе попытался оправдаться за поддержку лозунга украинских националистов
Певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
В своем обращении в Telegram-канале, певец просил понять его. Он заявил, что уже 10 месяцев, «как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя».
«Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», – заявил Меладзе.
Ранее Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. Видео со скандальным заявлением артиста вызвало бурную реакцию в Сети.
Минобороны подтвердило массовое уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке
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Ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire», сообщили в Минобороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли ракетный и авиационный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Были уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых обстреливали населенные пункты ДНР.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районах города Артемовск ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
Ранее в Сети стал распространяться видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке Краматорского района.
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Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Продвижение в Артемовске осложнено сотнями украинских линий обороны
ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда за одно здание идет борьба в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, передает РИА «Новости».
Пригожин предположил, что таких линий обороны может быть около 500, с учетом того, что рубеж обороны встречается каждые 10 метров.
Как отметил командир одного из отрядов группы с позывным «Механ», встречающий на фронте уже восьмой Новый год – с 2014 года, такая стратегий стала традицией.
«Этот Новый год самый яркий, потому что это самый жесткий год... и после Нового года будет много работы. Но мы все равно идем вперед», – подчеркнул он.
Бойцы группы добавили, что им не хватает техники, особенно БМП-3, и снарядов, «чтобы быстрее и увереннее двигаться по Артемовску».
Ранее сообщалось, то украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками.
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Минобороны сообщило о наступлении российских войск в Донбассе
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Российские войска наступают на Донецком направлении, нанесены удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены три диверсионные группы, а также более 130 иностранных наемников в ДНР.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ, потери противника составили 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы возле населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области.
Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Также высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – заявили в Минобороны.
Ранее в Минобороны подтвердили уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке.
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СМИ: Турция выполняет условия России по обмену «азовцев»
Турецкие СМИ: Передача Медведчука и азовцев прошла при выполнении всех условий России
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Россия во время обмена своих военных на командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) настаивала на том, чтобы украинские боевики остались на территории Турции. С тех пор Анкара выполняет это условие, сообщают СМИ.
Как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на высокопоставленных чиновников, переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Россия настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) остались на турецкой территории, и с тех пор Турция выполняет взятые на себя обязательства.
В день обмена в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем. «Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», – рассказали источники.
В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, которым в плену грозила смертельная опасность.
Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Освобождение Медведчука подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов». Отмечалось, что командиры «Азова» отправляются не на Украину, а в Турцию, где будут неопределенное время (до конца боевых действий) «пользоваться покровительством главы Турции».
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Блогеры гневно отреагировали на оправдание Меладзе из-за нацистской кричалки
Российские блогеры и журналисты возмутились попытке певца Валерия Меладзе оправдаться за поддержку кричалки ВСУ на корпоративе в Дубае.
«Меладзе своеобразно прокомментировал свое «выступление» в Дубае. Он очень страдает от того, что два близких народа воюют. И мечтает, чтобы «антагонизм прекратился». То есть, лозунг бандеровских недобитков, на который он, не колеблясь, откликнулся (разве что не зиганул), был его маленьким вкладом в дело «прекращения антогонизма». А вы извинений ждали?» – написал военкор, член СПЧ Александр Коц в своем Telegram-канале.
Журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев в Telegram-канале заявил, что Меладзе, судя по всему, записывал «оправдательное видео» в Москве и задался вопросом, почему артист все еще не находится в СК России.
«Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню. Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на корпоратив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары», – считает Медведев.
Ведущий Первого канала Руслан Осташко также считает, что поступку Меладзе нет оправдания.
«Артист заявил, что не пытался таким образом кому-то угодить. А подмигивание славаукраинцу, видимо, это нервный тик. Извинения? Какие извинения?» – написал ведущий в своем Telegram-канале.
«История Меладзе так здорово ложится на известную реплику Колчака, что любо-дорого. Но куда смешней то, что страдает он лишь десять месяцев. Ок, про Донбасс не слыхал. Но ведь Украина, которую он славит, с Россией «воюет» девятый год. Валерий, вы путаетесь в показаниях!», – подчеркнул донецкий блогер Игорь Гомольский.
Ранее певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
В Самарской области почтили память погибших в СВО воинов
В Самаре и Тольятти почтили память погибших в спецоперации воинов
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Жители Самары провели траурный митинг в память о погибших в Макеевке российских военнослужащих. Также траурные мероприятия прошли в других городах Самарской области.
Митинги прошли в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Местные жители, представители региональных общественных организаций и члены женсовета 2-й гвардейской армии почтили память погибших военных, в честь которых был дан прощальный залп, после чего состоялось возложение цветов к Вечному огню, сообщает ГТРК «Самара».
Как отметила председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина, весь город оказывает поддержку семьям погибших, передает РИА «Новости».
«Три дня не сплю я, не спит Самара. Мы постоянно на связи с женами наших ребят. Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет. Мы не простим, и, однозначно, победа будет за нами», – подчеркнула она.
Напомним, ранее в районе населенного пункта Макеевка ВСУ обстреляли пункт временного размещения российских войск. По информации Минобороны России, в результате обстрела погибли 63 военнослужащих.
Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим
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Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии России, сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно указу, в случае гибели бойцов Росгвардии «при выполнении задач по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года», а также на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года «членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях».
Та же мера поддержки применяется, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач. Это же применяется и к военнослужащим, уволившимся со службы в течение года с момента увольнения, говорится на сайте Кремля.
В документе отмечается, что при отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших росгвардейцев. Что касается указанных категорий военных, получивших увечье (ранение, травму, контузию), то им единовременно выплачивают 3 млн рублей.
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Часовой ранил в ногу прохожего под Белгородом
Часовой на военном объекте под Белгородом ранил мужчину, который не остановился после предупреждения
Часовой на военном объекте в Белгородской области ранил мужчину, который не остановился на предупреждение, пострадавший отправлен в больницу, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что мужчина не остановился после предупреждения часового, в итоге военный выстрелил в него, прохожий получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Гладков пояснил, что в происшествии будут разбираться следователи, ФСБ и Минобороны. Предстоит выяснить, почему мужчина находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным.
Между тем, с 1 января 2023 года введен особый режим въезда на территорию Луганской народной республики и выезда с нее в Белгородской области.
Ранее подросток получил ранения в результате подрыва взрывного устройства в Белгородской области.
Элитные подразделения ВДВ провели подготовку мобилизованных в Запорожье
Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных бойцов на полигоне в Запорожской области
Элитные составы Воздушно-десантных войск России ведут усиленную подготовку мобилизованных мужчин на Запорожском направлении, сообщают корреспонденты.
По информации военкоров, российские военные обучаются тактическому передвижению в парах и тройках, а также ведут отработку различных сценариев. К примеру, бойцы проходят штурм помещений, уничтожение бронированной техники и эвакуацию раненых с поля боя, передает РИА «Новости».
Инструкторы с боевым опытом в ходе спецоперации отмечают, что подготовка ведется в «интенсивном и усиленном» режиме.
Ранее сообщалось, что СВО ведет к масштабному усилению российской армии.
Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении участников СВО вооружением и экипировкой
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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России до 1 февраля доложить об обеспечении участников специальной военной операции вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой, сообщила пресс-служба Кремля.
Срок исполнения поручения – 1 февраля 2023 года, ответственный – министр обороны России Сергей Шойгу, говорится на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме «одного окна» выдачу документов для льгот раненым участникам специальной военной операции и семьям погибших. Ответственные за исполнение – премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
Также сообщается, что Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года.
«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление" представить предложения о внесении в законодательство РФ и законодательство субъектов РФ изменений в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 2014 года и до принятия их в состав РФ», – говорится в перечне поручений.
Ранее Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим.
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Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в украинской части Запорожской области.
Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, передает РИА «Новости».
Также тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Напомним, ночью в понедельник в половине регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в столице и ряде других городов, которые контролируются украинскими войсками, прогремели взрывы.
В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке
Минобороны: Причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование личным составом телефонов
Основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал сообщил, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения ракетного удара, передает ТАСС.
Севрюков заверил, что принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем, работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщило о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке.
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