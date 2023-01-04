Как решить проблему мобильных телефонов в ВС России

Появляются новые подробности трагедии в Макеевке, которая унесла жизни 89 военных. По данным Минобороны, противнику удалось раскрыть местонахождение российских солдат из-за массового использования мобильных телефонов в новогоднюю ночь. Какие еще факторы могли повлиять на демаскировку военных и как подобные трагедии можно предотвратить в будущем?

Минобороны России сообщило о гибели российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации в Макеевке. По уточненным данным оборонного ведомства, жертвами обстрела в новогоднюю ночь стали 89 российских военных, в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков назвал основной причиной трагедии включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.

Севрюков заверил, что принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем. Работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

В Минобороны также рассказали об уничтожении ответным огнем пусковой установки РСЗО, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке. Кроме того, в результате ударов по скоплению военной техники и живой силы противника в районе ж/д станции Дружковка уничтожено еще четыре пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 украинских националистов и иностранных наемников.

При этом российские военнослужащие проявили мужество и героизм, отмечает врио главы ДНР Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он написал, что большинство военных, едва выбравшись из поврежденного здания, приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей. Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они помогали им спасать остальных. Пушилин подчеркнул, что какая-то часть из погибших – это те, кто погиб, возвращаясь спасать своих сослуживцев.

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о намерении навестить раненых самарцев, которые в данный момент находятся в ростовском госпитале. По его словам, бойцов навестят и представители Минобороны. На месте будет оговорено, какая поддержка требуется военным. Предварительно есть договоренность по долечиванию бойцов в родном регионе и в ведущих ведомственных госпиталях страны.

Также глава региона обратился к близким военнослужащих с призывом запастись терпением и ждать официальной информации. Азаров добавил, что в данный момент проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности погибших и по учету раненых в госпиталях.

По мнению экспертов, использование мобильных телефонов в пунктах временного размещения военнослужащих необходимо пресекать на корню. При этом следует отделять бытовое использование телефонов от служебного. Во втором случае гаджеты могут пригодиться для решения самых разных боевых задач непосредственно на линии фронта.

«Есть четкое понимание, что данные, передаваемые мобильными устройствами различных видов и типов, могут представлять интерес для разведки противника. Значит, пользоваться телефонами в пунктах временного расположения, где находится множество людей, нельзя», – рассказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Решать эту проблему надо жесткими административными методами – просто изымать гаджеты. Если же кому-то крайне необходимо совершить звонок, то только с разрешения командира и отойдя на безопасное расстояние. Это лишь часть тех мер предосторожности, которые должны применяться», – отметил он.

«К сожалению, трагедия в Макеевке станет тяжелым уроком для всех. Я думаю, теперь и сами солдаты будут иначе относиться к мобильникам. А если они заметят телефоны у товарищей, то просто отберут и разобьют», – убежден эксперт.

«Кроме того, если мы говорим о необходимости поддерживать связь между военными и их родственниками, то здесь важно активное внедрение «Полевой почты». Это давно состоявшийся институт, проверенный временем. Однако принципы его работы следует актуализировать с учетом современных реалий», – добавил собеседник.

«Что касается самого факта большого скопления людей в одном месте, то здесь важно тщательно изучить все причины произошедшего. Расположение соединений и расстановка сил регулируются боевым уставом. В нем все прописано, ничего нового в цифрах и правилах размещения солдат не появилось», – указал Перенджиев.

На эту тему

«Вместе с тем использование мобильных телефонов – не единственный фактор, который мог привести к трагедии. Я бы не исключал работу агентурной и спутниковой разведки. Противник может обнаружить место расположения воинских соединений и передать их дальше в штаб, где соотносятся данные нескольких видов разведки», – допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«При этом скопление людей в зоне досягаемости средств поражения противника зачастую неизбежно. Армейские подразделения невозможно расселять по несколько человек в частных домах, потому что они должны действовать согласованно и регулярно осуществлять ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения. Поэтому проблему предотвращения подобных трагедий в будущем необходимо решать комплексно», – добавил Онуфриенко.

«Сотовая связь работает через ближайшую базовую станцию. При этом противник обладает техническими средствами, которые позволяют отследить проходящий через эти станции трафик. На специальных устройствах в режиме реального времени можно увидеть, где и сколько фиксируется выходов в Сеть, и использовать эти данные в качестве целеполагания для ракетных ударов», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

«Американская и британская технические разведки имеют специальные системы для считывания различных средств коммуникации. Кроме того, нам прекрасно известно, что они делятся с украинскими военными и спецслужбами имеющимися у них данными различных видов разведки, включая космическую», – отмечает эксперт.

«Именно по этой причине в армии запретили использование телефонов, причем задолго до СВО, основываясь на сирийском опыте. Правда, как показывает практика, запрет распространяется в основном на смартфоны, а не на кнопочные телефоны. Однако в зоне, близкой к линии боевого соприкосновения, следует не забывать о технических возможностях противника и следовать всем предписаниям», – напоминает собеседник.

«Здесь же, вероятно, массовое включение и использование телефонов в якобы защищенном месте послужило демаскирующим признаком и привело к большой трагедии, – полагает Козюлин. – Но я бы не исключал и роль агентурной разведки. Достаточно, чтобы кто-то просто заметил скопление военных и техники, передав эти данные ВСУ. А сам факт удара в полночь 1 января – это особый почерк украинских боевиков, который следует учитывать нашим военным», – резюмировал Козюлин.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД