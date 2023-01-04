Глава Самарской области Азаров решил навестить раненых земляков в Ростове

Глава Самарской области Азаров решил навестить раненых при обстреле Макеевки земляков в Ростове

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о намерении навестить раненых во время обстрела Макеевки самарцев, которые в данный момент находятся в ростовском госпитале.

По его словам, бойцов навестят и представители Минобороны. Также на месте будет оговорено, какая поддержка требуется военным. Предварительно есть договоренность по долечиванию бойцов в родном регионе и в ведущих ведомственных госпиталях страны, передает самарская «Комсомольская правда».

Кроме того, глава региона обратился к близким военнослужащих с призывом запастись терпением и ждать официальной информации. Азаров добавил, что в данный момент проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности погибших и по учету раненых в госпиталях.

«Каждую семью обязательно уведомим, что с вашим близким человеком, где он находится. Понимаю, ждать очень тяжело. Но это необходимо. Молимся за наших земляков», – заверил губернатор.

«Наши парни – Герои с большой буквы. После обстрела и рядовые, и офицеры, – с ранениями, с контузией, – спасали других, вытаскивали товарищей из-под завалов. Продолжали помогать и когда прибыли сотрудники МЧС. Помогали, рискуя своей жизнью. К сожалению, есть погибшие, рядовые, представители командного состава. Погиб замкомандира полка», – добавил Азаров.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также рассказал, что российские военные проявили мужество и настоящий героизм, спасая сослуживцев. Некоторые погибли, пока помогали товарищам выбраться из здания.

Напомним, Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек, среди них – заместитель командира полка подполковник Бачурин. В ведомстве пообещали оказать всем пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.