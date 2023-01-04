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4 января, среда | Последнее обновление — 11:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин: Военные в Макеевке проявили мужество и героизм, спасая товарищей
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Пушилин: Военные в Макеевке проявили мужество и героизм, спасая товарищей
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Военнослужащие ВС России проявили мужество и настоящий героизм, спасая товарищей из поврежденного здания, когда 1 января попали под удар ВСУ в Макеевке, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале Пушилин написал, сто большинство военных, едва выбиравшись из поврежденного американскими HIMARS здания, приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей. Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они помогали им спасать остальных.
Пушилин отметил, что какая-то часть из погибших – это те, кто погиб, возвращаясь спасать своих сослуживцев.
Напомним, в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке в новогоднюю ночь погибли 89 российских военнослужащих. Основной причиной гибели российских военных в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ на Запорожском направлении
В Сети опубликовано видео удара противотанковой ракеты по скоплению боевиков противника на Запорожском направлении, его назвали «местью за Макеевку».
В Сети появились кадры того, как бойцы ВС России с помощью противотанковой управляемой ракеты нанесли удар по скоплению противника на Запорожском направлении. Автор видео прокомментировал ситуацию коротко: «Это им за Макеевку». Сам ролик опубликовал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Ранее Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ. Украинские войска нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.
В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке
На кадрах, попавших в Сеть, видны последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР.
«Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом) опубликовало кадры, на которых видны последствия удара по ледовой арене «Альтаир», где размещались украинские боевики. Крыша здания пробита, на полу лежат обгорелые матрасы и другие предметы быта солдат ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire».
Меладзе оправдался за кричалку в поддержку ВСУ
Меладзе попытался оправдаться за поддержку лозунга украинских националистов
Певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
В своем обращении в Telegram-канале, певец просил понять его. Он заявил, что уже 10 месяцев, «как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя».
«Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», – заявил Меладзе.
Ранее Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. Видео со скандальным заявлением артиста вызвало бурную реакцию в Сети.
Минобороны подтвердило массовое уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке
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Ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire», сообщили в Минобороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли ракетный и авиационный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Были уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых обстреливали населенные пункты ДНР.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районах города Артемовск ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
Ранее в Сети стал распространяться видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке Краматорского района.
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Блогеры гневно отреагировали на оправдание Меладзе из-за нацистской кричалки
Российские блогеры и журналисты возмутились попытке певца Валерия Меладзе оправдаться за поддержку кричалки ВСУ на корпоративе в Дубае.
«Меладзе своеобразно прокомментировал свое «выступление» в Дубае. Он очень страдает от того, что два близких народа воюют. И мечтает, чтобы «антагонизм прекратился». То есть, лозунг бандеровских недобитков, на который он, не колеблясь, откликнулся (разве что не зиганул), был его маленьким вкладом в дело «прекращения антогонизма». А вы извинений ждали?» – написал военкор, член СПЧ Александр Коц в своем Telegram-канале.
Журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев в Telegram-канале заявил, что Меладзе, судя по всему, записывал «оправдательное видео» в Москве и задался вопросом, почему артист все еще не находится в СК России.
«Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню. Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на корпоратив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары», – считает Медведев.
«История Меладзе так здорово ложится на известную реплику Колчака, что любо-дорого. Но куда смешней то, что страдает он лишь десять месяцев. Ок, про Донбасс не слыхал. Но ведь Украина, которую он славит, с Россией «воюет» девятый год. Валерий, вы путаетесь в показаниях!», – подчеркнул донецкий блогер Игорь Гомольский.
Ранее певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
Минобороны сообщило о наступлении российских войск в Донбассе
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Российские войска наступают на Донецком направлении, нанесены удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены три диверсионные группы, а также более 130 иностранных наемников в ДНР.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ, потери противника составили 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы возле населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области.
Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Также высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – заявили в Минобороны.
Ранее в Минобороны подтвердили уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке.
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СМИ: Турция выполняет условия России по обмену «азовцев»
Турецкие СМИ: Передача Медведчука и азовцев прошла при выполнении всех условий России
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Россия во время обмена своих военных на командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) настаивала на том, чтобы украинские боевики остались на территории Турции. С тех пор Анкара выполняет это условие, сообщают СМИ.
Как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на высокопоставленных чиновников, переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Россия настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) остались на турецкой территории, и с тех пор Турция выполняет взятые на себя обязательства.
В день обмена в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем. «Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», – рассказали источники.
В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, которым в плену грозила смертельная опасность.
Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Освобождение Медведчука подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов». Отмечалось, что командиры «Азова» отправляются не на Украину, а в Турцию, где будут неопределенное время (до конца боевых действий) «пользоваться покровительством главы Турции».
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В ООН ответили на предложение Украины провести «саммит мира»
В ООН заявили, что не занимаются организацией предложенного Украиной «саммита мира»
ООН не занимается организацией саммитов мира, следует обращаться с данным вопросом к другим, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Хак на просьбу прокомментировать призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы организовать при помощи ООН саммит мира заявил, что организация этим не занимается.
«На данный момент нам нечего объявить об этом. Если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать», – цитирует РИА «Новости» Хака.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Как отметил Кулеба, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.
В МИД отметили, что инициатива Киева по проведению «мирного саммита» при ООН является бредовой идеей и пиар-акцией со стороны Соединенных Штатов,
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Умер Руслан Хасбулатов
Скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщили его близкие.
«Да, действительно, это так», – передает РИА «Новости» со ссылкой на родственников политика. Руслану Хасбулатову было 80 лет.
Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году он закончил Московский государственный университет (МГУ). В марте 1990 года его избрали народным депутатом РСФСР, а 5 июня этого же года назначили первым зампредседателя Верховного Совета РСФСР. 19 октября 1991 года Хасбулатов получил пост председателя Верховного Совета Российской Федерации. Он был автором воззвания «К гражданам России», осуждающее действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года.
С 1994 года Руслан Хасбулатов был заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.
Макрон предложил ответ на экономическую политику США
Президент Франции Макрон призвал ответить США стратегией «сделано в Европе»
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Единым европейским ответом на экономическую политику США может стать стратегия «сделано в Европе», заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Макрон заявил, что европейским странам нужна стратегия «сделано в Европе», чтобы дать собственный ответ на «волюнтаристскую политику США». Президент Франции призвал защитить европейскую промышленность, создать больше рабочих мест и стать более конкурентоспособными, увеличив производство чистой энергии, снизив стратегическую зависимость, передает ТАСС.
Напомним, во время визита в Вашингтон президент Макрон заявил, что протекционистские планы США по субсидированию американских компаний в рамках акта о снижении инфляции «угрожают расколоть Запад». С критикой этого закона выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, который указал на несовместимость положений IRA с законодательством о международной торговле.
Ранее Макрон заявлял, что ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов. До этого в Европарламенте призвали к жесткому курсу ЕС в отношении США из-за экономической политики американского президента Джо Байдена.
В Сенате заявили о приближении США к краю пропасти
Сенатор-республиканец Рубио: Некомпетентность элит привела США к краю пропасти
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Десятилетия правления некомпетентных американских элит привели Соединенные Штаты к краю пропасти, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио в статье для издания The American Conservative.
Сенатор отметил, что с течением времени один фактор остается неизменным в Соединенных Штатах: истеблишмент больше заинтересован в накоплении власти, чем в улучшении жизни простых американцев. Он констатировал, что десятилетия этого упадка и некомпетентности привели Америку к краю пропасти. Как отметил законодатель, за это время Америку постигло опустошение, институты были разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее теперь благо игнорируется, передает РИА «Новости».
Сенатор признал, что список уязвимостей Соединенных Штатов очень длинен. Для спасения страны, по его мнению, нужно выполнить три основные задачи. Во-первых, сбалансировать американскую экономику, «поставив Уолл-стрит на место». Во-вторых, нужно вернуть в США важнейшие отрасли производства, проводя агрессивную проамериканскую промышленную политику. В-третьих, по словам сенатора, необходимо восстановить положение американской рабочей силы, так как глобализация и аутсорсинг разрушили единственный надежный путь к стабильной и процветающей жизни, доступный миллионам американцев. Рубио с сожалением отметил, что в США место семей и коллективов заняли смерть и отчаяние.
При этом главным внешнеполитическим вызовом и самой насущной угрозой для США республиканец назвал Китай. Рубио также выразил мнение, что Европа в XXI веке должна взять на себя ведущую роль в регионе, а не полагаться на Вашингтон.
Напомним, в конце декабря зампред СБ России Дмитрий Медведев предрек выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства и гражданскую войну в США.
В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке
Минобороны: Причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование личным составом телефонов
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Основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал сообщил, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения ракетного удара, передает ТАСС.
Севрюков заверил, что принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем, работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщило о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке.
Раненый на Украине французский наемник пожаловался на равнодушие властей
Потерявший ногу французский наемник Броншэн на Украине пожаловался на безразличие властей
Участвующий в боях со стороны ВСУ и потерявший ногу французский наемник Максим Броншэн пожаловался изданию TF1 INFO, что посольство Франции в Киеве не оказало ему никакой помощи после ранения.
Доброволец рассказал, что потерял левую ногу, подорвавшись на мине в лесу. При этом посольство Франции не выказало стремления помочь наемнику на месте, передает РИА «Новости».
При этом в сюжете указано, что Броншэну, как наемнику, грозит пять лет тюремного заключения и штраф в размере 75 тыс. евро, согласно французскому уголовному кодексу.
В данный момент он проходит лечение в больнице в Страсбурге.
Ранее французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном ВСУ Краматорске, где, предположительно, были размещены пункты временной дислокации подразделений «Иностранного легиона».
Названо условие поддержки Западом военного переворота на Украине
Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник: Военный переворот на Украине возможен в случае отказа Киева выполнять указания Запада
Военный госпереворот на Украине возможен, если Владимир Зеленский перестанет выполнять указания Запада и возомнит себя свободным правителем, выразил мнение бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
Как отметил Мирошник в беседе с ТАСС, Зеленский в условиях тотального подавления оппозиции на Украине может не опасаться за свою власть. Однако, по мнению экс-посла ЛНР в Москве, военный госпереворот на Украине возможен, если Зеленский будет грубо нарушать указания кураторов и вдруг возомнит себя свободным правителем.
Мирошник считает, что на этот случай у Запада есть уже подготовленный Валерий Залужный (главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ)), которому нужно будет только арестовать Зеленского и, возможно, парочку человек из его окружения, которые вовремя не присягнут новому диктатору. Экс-посол Луганской Народной Республики в Москве выразил уверенность, что иностранная охрана Зеленского противодействовать аресту президента не будет, даже совсем наоборот – выполнит согласованный с кураторами план.
При этом Мирошник отметил, что пока к политическим трансформациям на Украине еще нет существенных оснований, так как Зеленский четко следует указаниям из Вашингтона и Лондона, а народ тихо возмущается на холодных кухнях и прячется от мобилизации.
Напомним, в ноябре минувшего года Мирошник отмечал, что диктаторский режим Зеленского на Украине может быть «снесен» поддержанным Западом военным путчем.
Французский актер раскритиковал Запад из-за Украины
Французский актер Омар Си уличил в лицемерии Запад из-за конфликта на Украине
Французский актер Омар Си, звезда фильма «1+1» назвал лицемерами западную общественность, которая не беспокоится о многолетнем конфликте в Африке и на Ближнем Востоке, но переживает за Украину.
В интервью Le Parisien Омар Си удивился, что общественность поражена конфликтом на Украине.
«Значит ли это, что когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше? В детстве я был потрясен ирано-иракской войной. Я рос и видел эти ужасные кадры. Эта война велась по старинке. Затем была война в Персидском заливе, она продолжается до сих пор», – цитирует РИА «Новости» французского актера.
Он добавил, что чувствует тревогу от любых вооруженных конфликтов, независимо от их географического положения.
Ранее испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, призвала к тому, чтобы идеологическая война, которую Запад ведет с Россией, стала «старой новостью».
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