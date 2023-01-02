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2 января, понедельник  |  Последнее обновление — 16:47  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России

Дальняя авиация России угрожает самым защищенным и удаленным объектам на территории Украины Юрий Смитюк/ТАСС
В наступившем году российская стратегическая авиация нарастит участие в военной спецоперации. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш анонсировал мощные удары по ВСУ высокоточным вооружением. Эксперты предупреждают, что потребуется дополнительная защита аэродромов стратегической авиации, вплоть до создания ложной сети ВПП с муляжами ракетоносцев. Какие цели на Украине будут в приоритете у российских «стратегов»? Подробности...
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Какие проблемы скрывает Казахстан за красивым фасадом

В первые дни января 2021 года власть на улицах Алма-Аты захватили погромщики Ерлан Джумаев/ТАСС
Одной из самых горячих точек на постсоветском пространстве год назад был Казахстан. 2 января 2022 года в этой стране произошли массовые беспорядки и попытка госпереворота, погибли сотни людей. Как казахстанские власти с тех пор успокаивали политическую обстановку – и удалось ли им устранить причины для волнений? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Уроки казахстанского взрыва год спустя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие. Подробности...

Как поляки проспали мобилизацию в своей стране

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения. Подробности...

Зачем нам нужен Новый год

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Жизнь людей, которые помогают другим, всегда меняется к лучшему; из нее уходит уныние и растерянность. Она наполняется смыслом – мы понимаем, что нужны другим людям, что на нас рассчитывают, что мы – опора для слабых и утешение для скорбящих. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 4 комментария

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

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    Дальняя авиация России угрожает самым защищенным и удаленным объектам на территории Украины
    		   2 января 2023, 15:40
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    В наступившем году российская стратегическая авиация нарастит участие в военной спецоперации. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш анонсировал мощные удары по ВСУ высокоточным вооружением. Эксперты предупреждают, что потребуется дополнительная защита аэродромов стратегической авиации, вплоть до создания ложной сети ВПП с муляжами ракетоносцев. Какие цели на Украине будут в приоритете у российских «стратегов»?

    Стратегические самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России продолжат в наступившем году участие в спецоперации на Украине. Как сообщил командующий российской дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, экипажи будут активно использовать все возможности автоматизированных систем управления и бортового высокоточного вооружения для нанесения мощных ударов по ВСУ.

    В состав дальней авиации ВКС РФ входят стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3. Также в составе подразделений находятся заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.

    Ранее руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал о планах до конца 2022 года сдать в эксплуатацию первый в России построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М (усовершенствованная версия разработанного в СССР Ту-160, который называют «Белый лебедь»). Ракетоносец Ту-160М стал первым в мире самолетом, способным перехватывать цели, находящиеся за ним.

    В 2022 году личный состав дальней авиации участвовал в специальной военной операции, а также в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022», патрулировал акватории Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

    Для Киева первоочередной мишенью стала стратегическая инфраструктура российской дальней авиации. В конце декабря украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. В начале декабря Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс, а также гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ. Украинские дроны, летевшие на низкой высоте, были сбиты российскими средствами ПВО. Однако в результате взрыва и падения осколков была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

    По словам Кобылаша, в новом году для подготовки летчиков было уделено особое внимание совершенствованию навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений. Командующий ВКС России назвал важным формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствование системы материально-технического обеспечения и качественную подготовку органов военного управления. В недавнем интервью газете «Красная звезда» Кобылаш заявил, что в ходе спецоперации боевой опыт получили большинство экипажей дальней авиации, в том числе из наиболее подготовленного молодого летного состава.

    Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев считает, что пока российские авиационные удары носили «ненасыщенный характер», главными целями становились вражеская пехота, бронетехника и артиллерия. «Удары по военной и критической инфраструктуре в глубине Украины были в основном ракетными. Поэтому

    заявление Кобылаша – это предупреждение Киеву и НАТО о том, что теперь авианалеты станут жестче»,

    – считает Перенджиев.

    Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош согласен с тем, что речь идет о серьезном усилении действий России на Украине, в первую очередь «направленных на сокрушение донбасской группировки противника», а также других стратегически важных объектов. «То, что будет привлекаться стратегическая авиация – очень правильный шаг. Предварительно были нанесены удары по системе ПВО противника, что существенно ослабило ее и создало условия для более широкого применения наших стратегических самолетов», – пояснил эксперт.

    По мнению Перенджиева, Россия должна усиливать защиту своих военных аэродромов со стратегической авиацией. Необходимо незаметно для противника переводить самолеты на другие аэродромы. Кроме того, можно создать систему ложных аэродромов с муляжами стратегических ракетоносцев. «Надо вводить врага в заблуждение, в конечном итоге это один из видов ведения боевых действий. Создание ложных аэродромов – это вид военного искусства. Это требует определенных вложений, но позволяет повысить безопасность стратегических бомбардировщиков, самих военнослужащих и мирных граждан», – подчеркнул собеседник.

    Бартош добавляет, что Россия уже наносит удары по украинским объектам, где разрабатываются и производятся беспилотники, в частности по авиационному заводу в Харькове. «Также осуществляются удары по украинским аэродромам, откуда запускаются дроны в поиске российских военных объектов. Как мне представляется, привлечение стратегической авиации для участия в СВО усиливает давление и ослабляет потенциал Украины наносить удары по российской территории с помощью дронов», – считает член-корреспондент Академии военных наук.

    Перенджиев уверен, что стратегическая авиация России будет атаковать украинские склады вооружений и места подготовки боевиков, даже несмотря на обещания Запада увеличить поставки средств ПВО на Украину. «С помощью стратегической авиации уничтожаются самые разные цели в глубине территории. Сейчас в спецоперации начинается новый этап, который глава Чечни Рамзан Кадыров называл возмездием. Скорее всего, будет наноситься больше ударов по местам поставок вооружений – по приграничным с Польшей территориям в глубине Украины», – прогнозирует Перенджиев.

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