Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

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9 июня, четверг  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
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Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса

Всемирный банк делает Россию виноватой в экономических проблемах США и ЕС REUTERS/Kai Pfaffenbach/Illustration
Всемирный банк прямо винит Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет. Однако Запад явно льстит российской – шестой в мире экономике, которая якобы положила на лопатки в том числе американскую экономику. На самом деле США и ЕС используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы найти крайнего в неизбежном кризисе, запущенном американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля этого года. Подробности...
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Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
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Как Петр Великий победил европейское презрение к «русским варварам»

Петр был великим и на полях сражений Владимир Вдовин/РИА Новости
9 июня исполняется 350 лет со дня рождения одного из самых выдающихся правителей России – императора Петра I. По справедливости он вошел в историю под почетным именем «Великий». Главные достижения Петра общеизвестны, но одно из них, не столь часто упоминаемое, в текущей международной обстановке особенно актуально.  Подробности...
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Как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь

На фронтах Донбасса ВСУ особенно быстро утрачивают свою живую силу и технику Станислав Красильников/ТАСС
Киев утаивает от Вашингтона реальные цифры потерь своих войск, сообщила The New York Times. Американские эксперты подозревают, что число выбывших из строя украинских солдат достигло астрономической цифры в 200 тысяч человек. Основные потери ВСУ несут сейчас в Донбассе и под Николаевом. И, как признают в украинском парламенте, главную угрозу для них представляет российская дальнобойная артиллерия.  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Афганская дилемма Запада на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
По мере того, как украинская государственность будет исчезать, поддержание борьбы с Россией потребует от США и союзников все более заметных прямых вложений. Подробности...

Зачем Москва снова соглашается на переговоры с Зеленским

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности
    		   9 июня 2022, 21:15
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях?

    В ходе спецоперации на Украине российские военные задействовали звено из четырех новейших истребителей Су-57, которые были связаны в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО. Об этом сообщил в четверг информированный источник.

    Информация о том, что в спецоперации задействованы Су-57, появилась в информагентствах в конце мая. Источник ТАСС тогда сообщил, что многофункциональные истребители пятого поколения начали работу в Донбассе и на Украине уже через две-три недели после начала операции – то есть не позднее середины марта. Отмечалось, что истребители могут работать вне зоны активного поражения средствами ПВО противника и поражают цели при помощи ракетных вооружений. Эксперты предполагают – самолеты оснащены в том числе новыми высокоточными ракетами Х-31ПМ с дальностью поражения до 60 километров, что и позволяет Су-57 не заходить в зону действия украинской ПВО.

    «Помимо малой заметности для средств противовоздушной обороны, среди основных преимуществ истребителя – возможность обмена данными между самолетами, что сильно расширяет ударные и разведывательные возможности. Например, один самолет обнаруживает цель, а второй наносит удар», – пояснил газете ВЗГЛЯД обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. По его мнению, в ходе спецоперации могут тестироваться системы обмена данными между самолетами. «Это может происходить в паре с другим Су-57 или истребителем поколения «4++» Су-35С, а также наземными пунктами», – говорит военный эксперт.

    Заслуженный военный летчик России Владимир Попов также указывает на то, что у Су-57 довольно хорошо проработана координация с другими участниками боевых действий и передача им данных. Собеседник также упомянул средства автоматического управления самолетом. «Фактически на борту есть такая система, которая выполняет роль виртуального второго пилота. Это помогает и в вопросе выбора цели, и при прицеливании, и при уточнении координат», – пояснил Попов.

    Можно сказать, что Су-57 способен работать в многозадачном режиме, добавил военный эксперт. «Если, например, в небе появляется «Байрактар», то мы можем его спокойно атаковать, параллельно с этим продолжая заниматься другими задачами: выполнять маршрут полета, маневрировать и мониторить наземные цели», – пояснил военный летчик. При этом, заметил Попов, Су-57 достаточно прост в управлении, поскольку

    многое делегировано машине: она способна мониторить действия пилота и помогает избежать ошибок.

    Каждый отдельно взятый Су-57, как боевая единица, весьма эффективен – запуск ракет и бомбометание выполняется с высокой степенью точности и безопасности, добавил Попов. «Максимальное круговое отклонение составляет всего около десяти метров, а при использовании определенного типа оружия – и вовсе два метра, – конкретизировал собеседник. – То есть если мы будем, например, работать по мосту на территории противника, то можно прицельно попасть в опору, а не разрушать все сооружение».

    «Мы изучаем потенциал Су-57 и тактические возможности самолета в условиях реальных боевых действий. Это очень ценно», – подчеркнул заслуженный военный летчик России.

    Су-57, или по натовской классификации Felon («Преступник») – многофункциональный истребитель пятого поколения, который был создан в рамках программы ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Как отмечали эксперты, Россия стала третьей страной в мире, после США и Китая, принявшей на вооружение истребитель пятого поколения – продукт собственного авиапрома. Первый полет «пятьдесят седьмого» состоялся в 2010 году. С декабря 2020 года началась серийная поставка машин на вооружение ВКС.

     

    Стоит отметить, что еще в 2018 году самолеты протестировали на сирийском театре военных действий. После этого, к слову, в Турции подняли вопрос о приобретении этого российского истребителя, который превосходит по возможностям американский F-35. Вопрос о покупке турками Су-57 не снят с повестки и сейчас.

    «Применение Су-57 в Сирии, где не было средств ПВО и такой мощной военной группировки – это детские игрушки по сравнению с тем, что происходит на Украине, – отмечает Дрозденко. – Возможно, тестирование нового истребителя проводится в противодействии с реальной ПВО».

    Су-57 – машина новая, дорабатываемая, подчеркнул собеседник. «Военные действия с ее участием позволяют отрабатывать технику поражения, пилотирования и совершенствовать самолет сам по себе.

    Эксплуатация Су-57 на Украине показывает возможности истребителя, насколько он незаметно подходит к целям, как анализирует радиолокационные поля, как ведет обмен информацией», – отметил Дрозденко.

    Сейчас нашим военным «предстоит понять, как работают эти системы в звене при наличии помех со стороны противника, а также при дуэльных ситуациях», в свою очередь указывает Попов.

    Эксперты не исключают, что в боевых условиях будет отрабатываться не только взаимодействие Су-57 в звеньях, но и полеты в связке с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Как напоминает «Российская газета», в 2019 году на астраханском полигоне Ашулук состоялись тестовые полеты Су-57 в паре с тяжелым ударным беспилотником С-70 «Охотник». Алгоритм взаимодействия пилота истребителя и автоматики БПЛА подразумевает: летчик получает информацию о воздушной обстановке – например, о появлении вражеского истребителя на дальней дистанции, на которой противника невозможно поразить ракетой «воздух – воздух». После этого Су-57 передает команду «Охотнику» – какую цель и какими ракетами атаковать.

    В конце мая РИА Новости сообщило: «Охотник» выполнил на испытаниях стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами «воздух – поверхность», которые входят в состав вооружения Су-57. «Аппарат может эффективно поражать ракетами малоразмерные замаскированные цели в разное время суток в любых погодных условиях», – отмечалось в сообщении.

    Заметим, что в те же дни глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что «в ближайшей перспективе» в российские войска будут поставлены стратегические беспилотники. Как полагает эксперт по беспилотным системам Денис Федутинов, речь идет о тяжелых аппаратах «Альтиус» – высотных БПЛА большой продолжительности полета, которые сочетают разведывательные и ударные функции (максимальная боевая нагрузка аппарата – свыше тонны). Портал «Военное обозрение» отмечал, что «Альтиус», как и «Охотник», может самостоятельно, то есть без участия оператора с земли, взаимодействовать с истребителем Су-57.

    «Пилот Су-57 может назначать беспилотнику объекты для поражения на земле, допустим – ПВО противника. Далее пара идущих впереди истребителя БПЛА, управляемых операторами, а в некоторых случаях, может быть, даже искусственным интеллектом, уничтожают цели. А в образовавшуюся брешь без покрытия вражеской ПВО Су-57 запускают оперативно-тактические крылатые ракеты», – рассказал основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. «Таким образом, Су-57 и «Охотник» работают в едином информационном поле боевой операции. Сетецентрические войны будущего предполагают именно такую модель нанесения ударов», – отметил собеседник.

    По словам эксперта, таким образом авиазвено получает существенное приращение мощи. «Кроме того, таким образом мы сохраняем жизнь пилота и дорогостоящий Су-57, который в идеале не должен вступать в прямой контакт с противником. Кстати, подготовка пилота для истребителей пятого поколения стоит миллионы долларов, так что таким образом мы еще получаем и повышение финансовой эффективности боевых операций», – подчеркнул аналитик.

    При этом эксперты отмечают: работа Су-57 в связке БПЛА в боевых условиях – дело не сегодняшнего дня, а будущего, хотя и ближайшего. «По поводу нынешнего применения связок боевых БПЛА С-70 «Охотник» с истребителями пятого поколения Су-57 в зоне проведения российской военной спецоперации сказать что-либо трудно – производство этих беспилотников еще не приобрело товарного количества, – указал Корнев. – Не исключено, что ведется экспериментальная отработка, как ранее в Астраханской области, только теперь – в боевых условиях», – сказал основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

    Су-57 создавался для работы в связке с ударными беспилотниками, но российские БПЛА «пока не дошли до такого уровня, чтобы летать в цифровой паре с истребителями», в свою очередь отмечает Дрозденко. «То, что нам показывали на полигоне Ашулук, где в 2019 году состоялись тестовые полеты тяжелого беспилотника С-70 «Охотник» с Су-57 – это был простой полет парой. Один самолет управлялся летчиком, а другой – оператором с земли. То есть про полноценный обмен данными с БПЛА пока речи не идет. Но в ближайшие лет пять эта тематика будет сильно развита – вплоть до того, что появятся разведывательные беспилотные вертолеты», – подчеркнул Дрозденко.

    Компания «Кронштадт», напомнил эксперт, ранее выставляла на выставках прототип перспективного беспилотного летательного аппарата «Гром», который меньше «Охотника» и «заточен на дублирующую работу с истребителями». «Гром» сделан по аналогии с американской «Валькирией». Два-три таких ударно-разведывательных БПЛА могут одновременно взаимодействовать с одним истребителем», – добавил эксперт.

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