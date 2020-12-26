Россия получила превосходящий F-35 истребитель

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26 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...
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Что на самом деле запретила Госдума «запретительными законами»

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Депутаты Госдумы решили навести порядок на митингах и в интернете. В наступающем 2021 году порядок стране очень понадобится. Нас ждут выборы в Госдуму и начало работы администрации Байдена. Подробности...
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СНГ перестало быть постсоветским

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
То, что происходило на западе, юге и востоке Содружества Независимых Государств в уходящем году – не просто частные встряски, а системный сдвиг, завершающий один исторический период и открывающий дорогу новому. Подробности...
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Коронавирус-мутант из Британии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

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    Россия получила превосходящий F-35 истребитель

    В армии рассчитывают получать по 15 таких боевых машин в год    26 декабря 2020, 11:00
    Фото: Светлана Балаева
    Текст: Михаил Мошкин,
    Андрей Самохин

    Российская армия получила первый серийный образец истребителя Су-57 - машины, которая, как считается превосходит американские аналоги. Такие самолеты в связке с боевыми дронами должны стать основой воздушных войн будущего. Но достаточно ли нашим ВКС тех нескольких десятков самолетов, которые им передадут в ближайшие восемь лет?

    Воздушно-космические силы (ВКС) России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, сообщил в пятницу источник РИА Новости. Чуть позже стало известно, что переданная военным машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске. После них самолет будет направлен в строевую часть.

    Таким образом, можно констатировать – впервые с момента распада Советского Союза отечественная боевая авиация получила в распоряжение принципиально новую машину. Разработка будущего «пятьдесят седьмого» в рамках проекта «Перспективный авиакомплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА) началась в первой половине 2000-х.

    В мае куратор оборонпрома, вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что истребитель пятого поколения Су-57 в ходе государственных испытаний подтвердил практически все заложенные при проектировании требования. Собственно, акт приема-передачи первого серийного «пятьдесят седьмого» был подписан еще несколько недель назад, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее появились сообщения о том, что в 2021 году военное ведомство получит еще четыре Су-57.

    В дальнейшем темпы передачи этих истребителей для нужд ВКС планируется довести до полутора десятков машин в год. «В результате подписанный в 2019 году контракт на 76 Су-57 до 2028 года однозначно будет выполнен в срок», – сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Многофункциональный истребитель Су-57 (или в кодификации НАТО, Felon – в переводе с английского «Преступник») предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет может развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет радиопоглощающее покрытие по технологии «стелс», а также новейший комплекс бортового оборудования.

    Одна из особенностей Су-57 –  внутрифюзеляжное вооружение: ракеты и бомбы могут располагаться на восьми точках подвески внутри фюзеляжа, в дополнение к нескольким внешним точкам подвески под крыльями.

    Самолет может быть оснащен боеприпасами класса «воздух-воздух» (включая новые управляемые ракеты малой дальности РВВ-МД), ракетами класса «воздух-поверхность» и авиабомбами. Добавим, что новый истребитель должен получить помощника с большими возможностями – в связке с Су-57 способен действовать тяжелый ударный беспилотник «Охотник». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом аппарате, и о технологиях искусственного интеллекта, который он может использовать.

    В справочнике World Air Forces 2021, выпущенным на днях британским профильным журналом Flight International, отмечалось, что Россия получила свой самый совершенный истребитель. И, как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин,

    «мы стали третьей страной в мире, принявшей на вооружение истребитель пятого поколения, сделанный собственной промышленностью».

    Две другие державы, как нетрудно догадаться – Соединенные Штаты с их F-22 Raptor и F-35 Lightning, и Китай c его «Чэнду J-20». По оценке, которую в прошлом году дали аналитики американского издания National Interest, по большинству тактико-технических характеристик Су-57 оказывается предпочтительнее, чем F-35.

    То, что армия начала получать новейшие истребители, не может не обнадеживать, учитывая довольно долгую и сложную историю от чертежа до «железа». Будущий Су-57 начали разрабатывать в конструкторском бюро имени Сухого почти двадцать лет назад, как замену Су-27. Первый полет машина, которая тогда носила название ПАК ФА Т-50, совершила еще в 2010 году, мелкосерийную сборку опытных образцов начали три года спустя, а в 2017-м прошли полетные испытания истребителя с новым двигателем второй ступени.

    Но, как отмечала газета ВЗГЛЯД, лучшему российскому истребителю пришлось в буквальном смысле бороться за выживание. Первый Су-57 должны были передать в войска еще в 2019-м. Однако ровно год назад произошло ЧП, которое серьезно подпортило репутацию этого истребителя.  В этот день примерно в ста километрах от аэродрома Дзёмги в Хабаровском крае самолет рухнул на землю. Летчик катапультировался и не пострадал, удалось избежать и разрушений на земле – истребитель упал в тайгу. Но был нанесен серьезный удар по проекту (утверждалось, что рухнула именно та машина, которую планировали передать в ВКС).

    По одной из версий, причиной прошлогодней аварии стали неполадки с «изделием 117» – двигателем первого этапа. Это же «изделие», запущенное в серию, стоит в том числе на самолете, который сейчас передан армии.  Двигатель второго этапа, который по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить нынешний, находится в стадии доработки – работы планируется завершить к 2022 году.

    Справедливости ради, Су-57 за десять лет с момента первого полета лишь трижды попадал в сводки авиапроисшествий – в 2011 году из-за возможного помпажа двигателя, в 2014 из-за локального возгорания над правым воздухозаборником, и упомянутый прошлогодний инцидент на Дальнем Востоке. Для сравнения, истребители F-35 за время разработки пережили как минимум семь аналогичных по масштабу инцидентов.  

    «Очень ценно, что не гнались за скорейшим принятием Су-57 на вооружение и тщательно доводили до ума долгие годы, – отметил Кашин. – У американцев серийный F-35 и первые серийные, выпущенные еще в старые времена F-22, были непригодны к  боевому использованию и остаются такими  до сих пор. А у нас самолеты «обкатаны» в том числе и в условиях Сирии». Подобно тому, как Су-27  обеспечил нас на 40 лет вперед платформой для создания боевых машин различных типов, сейчас в лице Су-57 Россия получила такую же базовую платформу на десятилетия вперед, констатировал военный эксперт. По мнению Кашина, с одной стороны новая машина будет обеспечивать наши задачи безопасности, а с другой займет видное место в нашем оружейном экспорте.

    «Немаловажно, что Су-57 способен применять вооружение как старых разработок, которые стояли еще в СССР, так и современных, перспективных, которые еще разрабатываются», – в свою очередь отметил заслуженный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. При этом, отметил он, новый истребитель способен поражать и наземные, и воздушные, и морские цели. «Следовательно, его цена-качество будут обеспечивать нам более высокую боеготовность и боеспособность, чем ранее. Мы сможем одним самолетом заменить тяжелый Су-27 и легкий МиГ-29», – добавил Попов.

    Впрочем, отметил Кашин, принятие на вооружение Су-57 не означает отказа от машин четвертого поколения, которые еще могут послужить в возможных конфликтах будущего. Так поступает и Китай, который параллельно с J-20 разрабатывает новые модификации предыдущих образцов, и расширяет их производство, «и даже ВВС США, которые  финансируются за счет «денег из воздуха», не зная ограничений».

    «Истребители пятого поколения – верхний и самый сложный  элемент  боевой авиации.

    Они должны сыграть важнейшую роль в борьбе за господство в воздухе и поражать наиболее защищенные объекты обороны противника.

    В нашем случае – это самолет, который имеет совершенную РЛС с фазированной антенной решеткой, на котором реализована пониженная заметность во всех спектрах. У него также есть инновационная защита от приближающихся ракет и многое другое», – пояснил эксперт.

    Как, в свою очередь, указал генерал-майор Попов, новый истребитель может работать и в качестве разведчика, и в качестве постановщика помех. «Это можно делать в комплексе с ударным тяжелым БПЛА С-70 «Охотник» или другими малоразмерными беспилотными самолетами, в том числе ударными и разведывательными. Самолет будет использоваться комплексно, в том числе и со средствами ПВО», – полагает заслуженный военный летчик России.

    Кашин также полагает, что совместное применение  таких истребителей с ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) – дело ближайшего будущего. «Более дешевые беспилотники отвлекают от себя часть истребителей противника. Кроме того, они способны нести дополнительную полезную нагрузку, расширяя таким образом возможности самолета в несколько раз, – пояснил военный эксперт. – При этом в мирное время БПЛА не расходуют так ресурс как большие самолеты, им не нужно совершать такое количество испытательных  полетов, что дает значительный прирост военно-воздушных сил».

    Если действия в связке с беспилотниками – задача ближайшего будущего, то поставки серийных самолетов дело решенное. Но, отметил Попов, почти 80 единиц, которыми обещают снабдить ВКС до 2028 года – это, безусловно, недостаточно. «Это стандартная схема, ведь это лишь первый заказ. Когда истребитель будет массово использоваться в войсках, будут обнаружены различные недостатки, и самолет будут модернизировать, – пояснил эксперт. – Еще таких заказов нужно оформлять минимум 3–5, чтобы покрыть возможность замены всех самолетов, стоящих сейчас на вооружении».

    И следует ждать доработки двигателя второго этапа, добавил Попов.  «Пока самолет работает на тех двигателях, которые у нас эксплуатируются на самолетах Су-30СМ, Су-32, Су-34. Это очень хороший двигатель, вполне адекватный для этого самолета. Но в загашнике у нас есть «изделие 30», на которое мы рассчитываем. Более мощный, более экономичный и более легкий, сделанный по технологиям уже XXI века», – отметил военный эксперт.

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