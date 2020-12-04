Су-57 получит помощника с большими возможностями

Все больше ясности появляется по поводу того, как именно Россия планирует применять в вооруженных конфликтах будущего тяжелые ударные беспилотники. Какая роль отводится этим машинам, в частностиьБПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам может понадобиться искусственный интеллект – и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57?

Своего «Охотника» (БПЛА С-70, разработка ПАО «Копания Сухой», производитель – Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова) Россия особо не афиширует. Официальных подробностей о возможностях данного БПЛА крайне мало. Сообщается разве что о том, что существует один лётный прототип, который совершил первый полёт 3 августа 2019 года. Всё остальное – из области догадок и специальных утечек в прессу от различных источников.

И вот - очередная утечка, и крайне важная. Как сообщается, на полигоне Ашулук были впервые проведены испытания «Охотника» в варианте истребителя-перехватчика с имитаторами ракет «воздух-воздух». Источник пояснил, что полеты «позволят оценить сопряжение бортового радиэлектронного оборудования с системами наведения ракет и ведущим самолетом Су-57».

Тут надо прежде всего вспомнить следующее. С точки зрения предназначения, этот БПЛА рассматривался и в качестве ударного бомбардировщика (взлётная масса в 20 тонн позволяет нести серьезную ракетно-бомбовую нагрузку), и как раз в качестве истребителя, и даже в качестве дальнего воздушного разведчика. Конструкция БПЛА «Охотник» предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Подобная начинка плюс практически сверхзвуковая скорость (предполагается, что С-70 будет развивать 1000 км/ч) ставит его на первое место в подобном классе летательных аппаратов.

Стоит обратить внимание и на саму конструкцию «летающего крыла», в которой отсутствует вертикальное хвостовое оперение, что значительно снижает маневренность. «Сама по себе схема «летающего крыла» в авиации до конца не раскрыта, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. – Появление БПЛА «Охотник» представляется интересной разработкой для новых технологий, вероятно, что и в истребительной авиации. Единственный нюанс – отсутствие хвостового оперения, которые, как представляется, трудно компенсировать изменением вектора тяги одних лишь реактивных двигателей. В любом случае – это интересная разработка в варианте с использованием подобной схемы именно в беспилотнике».

И вот теперь получено новое подтверждение тех догадок, что уже давно высказывались специалистами. Становится все более понятно, что БПЛА «Охотник» предназначен прежде всего для работы в связке с новейшим российским истребителем Су-57. Пилотируемый истребитель будет выступать в роли штабного самолета, управляющего группой беспилотников с разными задачами.

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Среди этих задач может быть и разведка, удары по наземным целям и, как было показано на данных испытаниях - борьба с истребителями противника. Нынешние полёты с отработкой применения БПЛА С-70 ракет класса «воздух-воздух» свидетельствуют о том, что одной из его основных целей может быть именно уничтожение авиации противника – истребителей, бомбардировщиков, вертолётов.

Вспомним учения ВВС России летом нынешнего года. Тогда, сообщая о новых испытаниях Су-57, говорилось о том, что отрабатывалась тактика управления этим истребителем «стаей» истребителей Су-35. Су-57 выступал опять-таки как командно-штабной самолёт. Используя свои данные о воздушной обстановке, полученные со своих новейших радаров, Су-57 со обменивался этой информацией со «стаей» в режиме реального времени и наводил напарников на различные цели. Надо полагать, что подобная схема отрабатывалась именно под БПЛА «Охотник», которые составят в перспективе воздушную «банду» для Су-57.

Вырисовывается следующая возможная тактика применения БПЛА «Охотник» во время возможных конфликтов будущего. В небо взлетают «штабной» Су-57 и его беспилотные напарники. В сторону противника прежде всего выдвигаются БПЛА. Кажый из этих аппаратов имеет собственную специализацию - разведка, удары по наземным и воздушным целям, связь, радиоэлектронное подавление и так далее. Вся группировка обменивается информацией друг с другом и с командным пунктом на земле в режиме реального времени, и в этом ей помогает находящийся в тылу самолет ДРЛО А-50 (или перспективный А-100). Су-57 может как сам открывать огонь по противнику по тому целеуказанию, что ему предоставляет беспилотный разведчик, так и давать команду на поражение другому, ударному БПЛА.

Более того - некоторые эксперты видят большую вероятность в том, что российские БПЛА такого класса могут быть оснащены каким-либо вариантом искусственного интеллекта (ИИ), который даст им возможность действовать самостоятельно. Возможно, вплоть до решения о применении оружия. Это будет важнейшим отличием «Охотника» от западных беспилотников.

Применение ИИ для российских беспилотников будет иметь еще один плюс - помимо самых очевидных вроде большей скорости принятия решения на поражение. Дело в том, что сложнейшей задачей при управлении БПЛА оператором с земли является обеспечение защищенной, высокоскоростной и надежной связи - а с этим в российских Вооруженных силах всегда были и остаются проблемы. Искусственный интеллект, действуя автономно, устраняет подобные сложности. Разумеется, все это только предположения, официально о возможности применения ИИ на «Охотнике» не сообщалось.

Группа тяжелых БПЛА «Охотник» на радарах противника будет, скорее всего, полностью идентична группе обычных истребителей - тем более что и двигатели у «Охотников» те же, что и у Су-30/57. Именно по БПЛА средства ПВО противника и откроют огонь, а пилотируемый штабной Су-57 останется незаметным. Оставаясь вне зоны поражения, летчик Су-57 будет направлять своих беспилотных напарников на любую цель, получая при этом информацию о противнике.

Для эффективности во время воздушного боя относительно неуклюжий С-70 (из-за слабой манёвренности) представляется прежде всего удобной платформой для пуска относительно дешевых и небольших, предназначенных для ближнего боя ракет воздух-воздух. Су-57, наоборот, будет нести ракеты дальнего радиуса действия. Не исключено, кстати, что Охотник будет способен нести не только ракеты, но и небольшие дроны-разведчики или дроны-камикадзе.

Важнейшей задачей «Охотника» представляется прорыв зоны ПВО противника. Имея при этом относительно высокую эффективную площадь рассеивания (ЭРП), он также сможет отвлекать на себя внимание радаров. Можно также предположить, что на «Охотнике» предполагается установление бортового комплекса обороны (БКО), который обеспечивае возможность постановки радиоэлектроных помех.

Иначе говоря, еще одним из «Охотника» будет являться прикрытие управляющего «воздушного штаба» Су-57. Отвлечения огня на себя. Зенитные ракеты должны полететь в первую очередь на активно «светящийся» на экранах радаров БПЛА и отвлечь внимание противника от наиболее важной цели – истребителя Су-57 или иного командного пункта управления. Да, при этом БПЛА первым ставится под удар, но на то он и беспилотник, по сути, груда металла, пусть и весьма дорогого в техническом исполнении. Потеря летчика и воспринимается обществом гораздо более тяжело, и является необратимой.

Разумеется, все этои соображения - пока в большей степени догадки и теория. Особенно с учётом того, что и самих истребителей пятого поколения Су-57 в составе ВКС РФ не так уж и много (что-то около 10 лётных прототипов), да и сам «Охотник» вроде как существует в единственном экземпляре. Пройдут годы, прежде чем после всех испытаний и доработок связка С-70 и Су-57 поступит на вооружение ВКС России.

Остается добавить, что БПЛА «Охотник», даже по официальным данным - уже не единственный аппарат подобного класса, который планируется применять в связке с истребителем Су-57. Для аналогичных задач уже разрабатывается и даже был показан еще один БПЛА, «Гром», который сможет действовать в том числе и истребителями Су-35.