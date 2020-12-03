Ударный беспилотник «Охотник» впервые испытали с ракетами

Военные впервые провели на полигоне Ашулук серию полетов тяжелого ударного беспилотника «Охотник» в варианте истребителя-перехватчика с имитаторами авиаракет «воздух – воздух», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник сообщил, что «с полосы военного аэродрома Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России на полигоне Ашулук выполнены несколько полетов «Охотника» с функциональными имитаторами управляемых ракет класса «воздух – воздух», передает РИА «Новости».

Данные ракеты в боевой версии «предназначены для поражения других летательных аппаратов».

Источник также пояснил, что выполненные полеты «позволят оценить сопряжение бортового радиоэлектронного оборудования беспилотника с системами наведения ракет и ведущим самолетом Су-57».

Отмечается, что на «Охотнике» использовались имитаторы ракет с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

«Имитаторы имеют корпус и всю электронную начинку соответствующей ракеты, однако лишены двигателя и боевой части», – уточнил источник.

До этого «Охотник» уже выполнил ряд полетов, но в ходе них оценивались только его летные качества и работа основных бортовых систем.

Разработанный ОКБ Сухого «Охотник» должен стать первым тяжелым беспилотником с ударными функциями в российских Воздушно-космических силах. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло» с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Ударный БПЛА имеет длину 19 метров, размах крыльев 14 метров, его взлетная масса составляет 20 тонн, максимальная скорость – около 1 тыс. километров в час. Первый полет «Охотника» состоялся 3 августа и продлился более 20 минут.