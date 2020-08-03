Названы сроки первого полета МС-21 с российскими двигателями

Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 совершит первый полет до конца нынешнего года, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Еще одно событие в этом году – вылет МС-21 с нашим отечественным ПД-14, до конца года мы должны эту работу завершить, проходят необходимые отработки», – цитирует РИА «Новости» главу ОАК.

В настоящее время самолет МС-21-300 проходит сертификационные испытания. Предполагается, что в будущем он сможет поставляться в версиях с российскими или с зарубежными двигателями.

Также, по словам Слюсаря, ОАК намерена начать поставки ударного беспилотника «Охотник» Воздушно-космическим войскам России с 2024 года.

«Мы от министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно-конструкторских работ, максимально сдвинуть «влево» – так, чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем», – сказал он.

Ранее летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин сообщил, что МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем.

В декабре сообщалось, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023-2024 годах, сборка серийных гражданских самолетов МС-21 должна начаться в 2020 году.