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29 января, среда  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

Су-57 пока еще выпущен в единичных экземплярахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной? Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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О чем забыли сказать на форуме Холокоста в Польше

Эдуард Долинский, Директор Украинского еврейского комитета
Были подготовлены идеологическая и практическая база, а также сотни и тысячи членов вспомогательных групп ОУН, которые, войдя вместе с немцами на Украину, приняли активное участие в погромах и массовых убийствах евреев. Подробности...

Нас судят те, кто был вместе с Гитлером

Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ, исполнительный директор Фонда «Русский мир»
Весь Европейский союз – это в прошлом гитлеровская коалиция или те, кто склонился перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Вот кто нас сейчас судит. Подробности...
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    Россия выиграла битву за русскую водку

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              Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

              Су-57 пока еще выпущен в единичных экземплярах   29 января 2020, 11:58
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Виктор Сокирко

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              Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной?

              Истребитель пятого поколения должен быть сейчас у каждой уважающей себя авиационной державы – это веяние времени, гарантия безопасности и будущих побед. Такие есть у США – считающийся эталонной машиной F-22 Raptor и F-35 Lightning. Собственно, это  и было в свое время одним из главных мотивов разработки ПАК ФА - прототипа Су-57. Сегодня Россия и Китай самолетами пятого поколения называют свои Су-57 и J-20, но стопроцентного подтверждения принадлежности их к боевой авиационной элите пока нет.

              Репутацию Су-57 сильнее всего, пожалуй, подпортила совсем недавняя авария. 24 декабря 2019 года в 111 километрах от аэродрома Дземги в Хабаровском крае истребитель рухнул на землю, но летчик катапультировался и не пострадал. Не было и разрушений на земле – упал в тайге. Утверждается, что это был испытательный полет первого самолета, который должны были передать в войска до конца 2019 года. Предполагалось, что и в нынешнем, 2020-м, ВКС могли получить еще один самолет, с последующим увеличением серийного выпуска этого истребителя – всего до 2028 года армии было обещано 76 единиц Су-57, в том числе с двигателями второго этапа. По одной из версий, к слову, самолет разбился именно из-за неполадок в двигателе АЛ-41Ф1 (изделие 117), который является двигателем первого этапа.

              За минувшие с первого полета десять лет Су-57 лишь трижды попадал в сводки авиапроисшествий (с учетом последнего). Во время демонстрационного полета на МАКС-2011 21 августа была замечена вспышка пламени из двигателя (возможно, помпаж), после чего сработал тормозной парашют и самолет остановился на взлетно-посадочной полосе. 10 июля 2014 года на аэродроме Лётно-исследовательского института им. М.М. Громова в подмосковном Жуковском после выполнения штатного испытательного полета при посадке у Су-57 наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, а затем произошло локальное возгорание. Пожар быстро потушили, а самолет удалось восстановить, и он продолжил участвовать в испытаниях. Для сравнения – американские «невидимки» F-35 с момента первого полета 16 декабря 2006 года семь раз становились участниками авиапроисшествий, в том числе 9 апреля 2019 года, когда F-35 ВВС Японии рухнул в море при выполнении тренировочного полета.

              По отношению к истребителю Су-57 есть как претензии, так хвалебные отзывы. Среди первых – практически полное игнорирование стелс-технологий, обеспечивающих низкую радиолокационную заметность, а также отсутствие серийного двигателя второго этапа. Зато высокая скорость, маневренность, мощное вооружение.

              Вот как, например, оценивают Су-57 американские эксперты на портале National Interest (аналитическое издание по военно-политической тематике). Там отмечают, что новейший российский многофункциональный истребитель по большинству характеристик оказался предпочтительнее аналогичного самолета американского производства. Сравнивая характеристики Су-57 и F-35, специалисты пришли к выводу, что «сушка» отличается в лучшую сторону по таким показателям как дальность полета, скорость и маневренность. При этом, как и российские эксперты, американцы отмечают лучшую скрытность Lightning и возможность этого истребителя в полной мере использовать концепцию «обобщения информации» и создавать интегрированную динамическую картину поля боя и передавать ее другим подразделениям в режиме реального времени.

              Говоря о Су-57, американцы отмечают, что его основная задача – завоевание превосходства в воздухе. Поэтому российский истребитель не нуждается в повышенной скрытности и некоторых функциях, которые имеются у F-35. «Поскольку российская доктрина воздушного боя больше заинтересована в противодействии чужим самолетам-«невидимкам», чем в развертывании собственных, Су-57 обладает техническим потенциалом для наилучшего решения стратегических потребностей России», – отмечает National Interest.

              Первым летчиком-испытателем, который поднял в небо с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре Су-57 (тогда еще Т-50) 29 января 2010 года, был Сергей Богдан. Еще в 2011 году на авиасалоне в Жуковском он рассказывал автору этих строк: «Самолет Т-50 отличается именно тем, что это истребитель пятого поколения. По своим пилотажным характеристикам он близок к Су-35, который имеет статус «четыре два плюс», но это уже совсем другой самолет. Он легче в управлении, более маневренный. И эти характеристики будут улучшены в ходе испытаний. Могу сказать, что это лучший истребитель, которым я управлял в жизни».

              У Су-57 есть еще один яркий «поклонник» – президент Владимир Путин. Хорошо памятны его слова в марте прошлого года во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» (далеко не авиационными специалистами). «Самый лучший наш самолет. Не только наш – в мире самый лучший. Сто процентов. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет», – хвалил тогда российский лидер истребитель Су-57. После этих слов президента дело сдвинулось с мертвой точки – истребитель пообещали поставить на поток.

              Российский истребитель Су-57, разработанный в рамках проекта ПАК ФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (Путин тогда даже вспомнил это название), должен был начать поступать на вооружение ВКС еще в 2016 году. Предполагалось, что еще через год его начнут выпускать серийно. Но этого не произошло. Этот самолет, не самый дешевый по стоимости, но зато самый современный и оснащенный. Еще в 2010 году, когда Владимир Путин «временно работал» премьер-министром, он озвучил цифру в 30 миллиардов рублей, которая была потрачена на первый этап создания этого самолета. По его словам еще столько же потребуется на модернизацию двигателя, вооружений и пр. Вероятно, что именно финансовая составляющая повлияла на задержки в разработке машины.

              Владимир Путин истребителю Су-57 снизил цену и определил планку в 2,23 миллиарда рублей (вместо изначальных свыше 3 млрд.), «пробив» у ОАК 20-процентное снижения цены. И денег в оборонном бюджете на приобретение 76-ти Су-57, безусловно, хватит, тем более, что военный «кошелек» несколько потяжелел. Если даже построить 100 истребителей по цене не в «заниженные» 2,23 млрд, а в «полноценные» 4 миллиарда, то это будет всего лишь 400 млрд – менее 15 процентов военного бюджета страны за один год. То есть дело не только в деньгах.

              Дело в том, что как в самом Минобороны, так и в руководстве ОПК отношение к производству Су-57 периодически менялось – доводить до ума или бросить на полпути дорогую игрушку. Но деньги были вложены немалые и самолет все-таки решили пустить в серийное производство.

              В принципе, 76 истребителей, пусть даже и нового поколения, это не так уж и много, тем более в масштабах такой страны, как Россия. Однако их боевое применение изначально предполагалось в виде своеобразного воздушного спецназа, группы высокотехнологической поддержки в воздухе остальных самолетов, как истребителей, так и бомбардировщиков. Это такой летающий куратор в воздухе, который способен как сам наносить удары по наземным целям и эффективно вести воздушный бой с самолетами противника, так и обеспечивать боевую работу групп других самолетов.

              В Минобороны считают, что в составе ВКС будет вполне достаточно до 2027 года иметь три авиаполка, вооруженных Су-57.

              При необходимости их можно будет перебрасывать для «усиления» на тот или иной участок страны, и наращивать воздушную группировку сообразуясь целесообразностью их применения. Тут дело не в количестве одного типа самолетов, а именно в общей боевой мощи всей воздушной группировки, где с высокими боевыми возможностями используются и другие истребители. А еще, как можно судить по совместным полетам Су-57 и беспилотника С-70 «Охотник», истребитель будет управлять и этими дронами. Тем более, что оба созданы ОКБ «Сухого» по схожим технологиям.

              Десять лет «нормального полёта» – в России за это время произведено тринадцать опытных экземпляров Су-57. Десять из них являются образцами для лётных испытаний, в том числе пять с прототипом двигателя второго этапа (изделие 30). Еще три экземпляра предназначены для наземных статических испытаний.

              Словом, говорить о Су-57 как о действующем боевом истребителе пятого поколения, проходящего штатную эксплуатацию в ВКС, как-то не приходится. Будем надеяться, второе десятилетие жизни проекта Су-57 окажется удачнее первого.

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