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2 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

Российские врачи пользуются высокой репутацией за рубежомФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Российская медицина, которую так часто ругают внутри страны, пользуется большим уважением за рубежом. По крайней мере, резкими темпами растет количество иностранцев, приезжающих в РФ ради высококачественного лечения. Чем уникальна наша страна с их точки зрения? И что нужно сделать, чтобы медицинская отрасль принесла стране еще больше денег? Подробности...
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Центральная Азия ищет себя между Востоком и Западом

На самом деле, Центральная Азия – регион реально очень спокойныйФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Евразийские Балканы», нестабильный и несущий угрозы регион – этот некогда расхожий образ Центральной Азии устарел. Сегодня страны региона активно налаживают связи между собой и с соседями с Запада и Востока. К такому выводу пришли российские, казахстанские и узбекские политологи и дипломаты – участники круглого стола на площадке газеты ВЗГЛЯД. Успешная интеграция региона может способствовать снижению внутренней раздробленности в Евразии. Подробности...
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Зачем Россия продает новейшие военные технологии

ЗРК «Панцирь-С» – один из наиболее успешных военных экспортных товаров РоссииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представитель концерна «Укроборонпром» утверждает, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения. Почему эти слова являются не более чем лживой пропагандой? Каковы реальные позиции российских вооружений на мировом рынке? Нет ли опасности того, что Россия в итоге распродает новейшие оборонные технологии? Подробности...
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Россию предупредили о ядерной угрозе с востока

Сейчас японцы открыто демонстрируют миру, что ядерное оружие им не нужноФото: Thomas Peter/Reuters
Япония может быстро войти в ядерный клуб. По утверждению китайских СМИ, Токио уже сейчас может произвести тысячи ядерных бомб. Эксперты считают, что обладающая атомными технологиями Япония может создать ядерное оружие достаточно быстро. Хотя сделать ей это будет по определенным причинам не очень просто. Но если Япония создаст ядерную бомбу, то у России появится весьма грозный противник. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

Наталья Холмогорова, правозащитник
Защищать тех, против кого совершены несомненные преступные действия, кто подвергается явной опасности и нуждается в защите, этот закон отказывается. Вместо этого – предлагает преследовать и карать за деяния, которые ни одним законом РФ не запрещены. Подробности...

СССР погубили советские методы

Дометий Завольский, историк-архивист
Мы не заметили, как самым ходовым объяснением гибели СССР стала версия о том, что не всех, кого следовало, убили: побольше надо было! И торжество этой версии становится сегодня одной из главных угроз безопасности и будущему России. Подробности...
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Сидение на двух стульях – главный талант сербского президента

Никола Танасич, заместитель главного редактора журнала «Новая сербская политическая мысль»
Сербия – главный проводник русского влияния на Балканах потому, что так было всегда. Сербия – главный борец с российскими технологиями «гибридной войны» потому, что так было всегда. Двоемыслие – уже давно обычное состояние Сербии. Подробности...
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              Зачем Россия продает новейшие военные технологии

              ЗРК «Панцирь-С» – один из наиболее успешных военных экспортных товаров России   2 декабря 2019, 11:14
              Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
              Текст: Михаил Большаков

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              Представитель концерна «Укроборонпром» утверждает, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения. Почему эти слова являются не более чем лживой пропагандой? Каковы реальные позиции российских вооружений на мировом рынке? Нет ли опасности того, что Россия в итоге распродает новейшие оборонные технологии?

              «В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», – заявил новый заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром», бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем.

              Можно сказать, что «обслуживание техники советского происхождения» действительно осталось практически единственной специализацией когда-то огромного осколка великого советского ВПК, оставшегося на Украине. Было время, когда независимая Украина входила в пятерку крупнейших поставщиков оружия на мировой рынок, но теперь она не входит даже в десятку – и физические объемы, и выручка, и номенклатура товаров украинского ВПК за последние годы резко снизились.

              Рассмотрим, как на этом фоне выглядит Россия.

              В настоящий момент Российская Федерация находится на втором месте на мировом рынке оружия, имея долю продаж около 21% от мировых. Экспорт российского оружия – значимая величина в государственном бюджете, хотя по уровню собственных военных расходов Россия находится лишь на 6-м месте в мире, после США, Китая, Саудовской Аравии, Индии и Франции, а по доле военных расходов в ВВП (3,9%) – пребывает и вовсе на 10-м месте в мировом табеле о рангах.

              Если сравнить величины оружейного экспорта и военного бюджета России напрямую, то может показаться, что экспорт не столь значителен – около 15 млрд долларов США в год против 61,4 млрд долларов военного бюджета. Однако такого рода сравнение будет не совсем корректным – военный бюджет России существует во внутренних, рублевых ценах, а мировой рынок оружия оперирует долларами, как основным средством расчета. Но есть и обратная сторона медали – львиную долю российского оружейного экспорта составляет непосредственная продажа оружия, в то время как военный бюджет страны отяжелен еще и массой дополнительных расходов и обязательств.

              Скажем честно: для предприятий российской «оборонки» экспорт вооружений – это возможность если не выживания, то уж точно гарантированного развития «на свои, честно заработанные». Однако насколько безопасен экспорт современного оружия, ведь фактически в этом случае Россия вооружает другие страны, взаимоотношения с которыми могут неожиданно измениться в будущем? Насколько критична продажа важнейших, казалось бы, военных технологий за границу?

              Стабильный рынок

              Начнем с хорошего: рынок продаж российского оружия стабилен вот уже второе десятилетие. После громадного провала в 1990 годах, когда Россия продавала в год вооружений всего на 2-3 млрд долларов, с начала 2000 годов экспорт стабильно растет. За 19 лет XXI века Россия продала оружия на сумму более 165 млрд долларов, а общая стоимость только заключенных и подтвержденных контрактов зафиксирована на отметке 230 миллиардов долларов США.

              Мировой рынок оружия постоянно изменяется, но доля России на нем практически стабильна – и это означает, что российское оружие востребовано и соответствует самым передовым требованиям заказчиков.

              Пик продаж российского оружия был зафиксирован в 2013 году: перед самым началом глобального ухудшения международной обстановки и введения антироссийских санкций российская «оборонка» продала на экспорт вооружений на 15,7 млрд долларов США. Однако даже «калечащие» санкции США и их союзников не остановили российских поставок – в 2014-2018 годах Россия стабильно продавала оружие на экспорт в районе 15 млрд долларов США.

              Одновременно с этим важно подчеркнуть – именно в этот период в экспортном портфолио России появились настоящие «жемчужины», которые до тех пор никогда не предлагались на экспорт. Речь идет об истребителях пятого поколения Су-57Э, РЛС наблюдения космических объектов «Сула», зенитно-ракетных комплексах С-400, «Викинг» (экспортный вариант комплекса «Бук-M3»), «Панцирь-С1Э» и «Тор-Э2», оперативно-тактических ракетных комплексах (ОТРК) «Искандер-Э». Начались поставки иностранным заказчикам средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и даже отдельных технологий «святая святых»: комплексов РЭБ.

              Кроме того, совершенно неожиданным стал массовый выход российских вооружений на рынки стран НАТО. При этом речь шла отнюдь не только о ремонтах или поставках боеприпасов или запасных частей для старой, еще советской техники, которая была унаследована странами бывшего Варшавского договора или республиками Прибалтики при их вступлении в НАТО. На рынки стран Североатлантического договора и их союзников были представлены, например, автоматы Калашникова 200-й серии, в том числе под патрон НАТО и, казалось бы, невозможное в принципе – зенитно-ракетные комплексы С-400, «аналогичные» находящимся на боевом дежурстве в самой России.

              Заметим, что упомянутая выше Украина ничего подобного, никаких новых крупных боевых систем собственной (не советской еще) разработки не предлагает и даже не анонсирует. Она действительно живет «обслуживанием техники советского происхождения».

              Однако России можно предъявить при этом такой упрек – неужели наша страна делится с потенциальными военными противниками важнейшими оборонными технологиями? Казалось бы – все, приехали, распродаем последнее? Не совсем.

              Незаметная буковка «Э»

              Как уже заметил внимательный читатель, при перечислении отдельных номенклатур поставок новейшей российской военной техники мы сознательно называли их предельно точно, с указанием всех положенных индексов. В частности, например, на экспорт поставляется версия российского истребителя пятого поколения Су-57, названая Су-57Э, в которой многие боевые и функциональные возможности машины сознательно ограничены или вовсе не входят в комплект поставки. Те же самые подходы применялись и в предыдущем поколении российских боевых самолетов. Например, основную российскую машину Су-34 сопровождал на мировом рынке ее экспортный «брат» – истребитель Су-32, а у многоцелевого истребителя Су-35 был экспортный вариант, поставлявшийся в Китай.

              То же самое касается зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С1Э», «Тор-Э2» и «Викинг», ОТРК «Искандер-Э»: они являются несколько ухудшенными вариантами вооружений, поставляемых в распоряжение российской армии. Что и как изменено в конкретной поставке, конечно, во всех деталях неизвестно широкой публике, но ситуация в целом понятна.

              Например, практически все российские экспортные ЗРК и ОТРК учитывают ограничения на дальность запуска ракет, добровольно принятые Россией согласно Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ), в исполнении положений которого страна участвует с 1995 года. Кстати, система С-400, которая поставляется на экспорт, скорее всего, тоже обладает этими ограничениями, хотя формально никакие дополнительные индексы в ее поставках не указываются. Однако это не более, чем маркетинг: если бы Россия нарушила положения РКРТ при поставках С-400 (а ее оригинальные параметры выходят за ограничения режима), то именно этот факт бы педалировался США в противодействии поставкам С-400, например, в Турцию или Индию.

              Такая ситуация с наличием двух вариантов практически любых сложных систем вооружений сразу же создает интересную коллизию: покупатели российского оружия фактически добровольно соглашаются на несколько усеченный по возможностям вариант вооружения, но оценивают его здраво. Ведь никто из них воевать с Россией не собирается, а у большинства этих стран есть свои внешние противники, для которых даже усеченных боевых возможностей российских вооружений вполне достаточно. Например, традиционным противником Индии числится Пакистан, Саудовской Аравии – Иран, а Турции... союзная ей по НАТО Греция. Вот такие непростые расклады. Так что, случись обострение вокруг застарелой проблемы Кипра – российский комплекс С-400 в Турции будет соперничать с таким же российским комплексом С-300, который за десятилетие до этого был поставлен Кипру, но в итоге (из-за конфликта с Турцией) был размещен на греческом Крите.

              Ровно в таком же сценарии, кстати, действуют и другие поставщики оружия – будь то США, Франция или Китай. Каждый из них создает, по сути, две линейки вооружений – одну, самую передовую, для себя, и вторую, с несколько ограниченными возможностями, но уже на экспорт. Хотя, как говорилось, в целях маркетинга такое разделение не всегда упоминается официально, присутствуя в закрытых документах сделок.

              Кроме того, стоит упомянуть и еще один момент. Большая часть сложных систем вооружений, с «умной» начинкой, имеет контуры так называемых закладок.

              Конечно, в автомате Калашникова никаких закладок нет – и он будет стрелять ровно столько, сколько ему позволит ресурс ствола и механизма. А вот какой-нибудь ЗРК, ОТРК или самолет пятого поколения просто может быть дистанционно отключен по особому сигналу, который полностью заблокирует запуск ракеты или авиационного двигателя. И этот фактор также всегда незримо присутствует в выборе источника поставки вооружений.

              Например, одним из факторов выбора Турцией комплекса С-400 российского производства был чисто политический. США неудачно повели себя в момент последней по времени попытки государственного переворота в Турции, после чего у турецкой элиты возникли обоснованные опасения в будущих решениях США. Например, в ходе гипотетического турецко-греческого конфликта или же в неприятном для Турции курдском вопросе.

              В общем, резюмируя сказанное: экспорт вооружений для России является важным фактором присутствия на мировой арене. Уйти с этого рынка – это значит потерять не просто какое-то абстрактное влияние, но и предать реальных союзников или симпатиков, которые могут стать союзниками в будущем. Кроме того, «свято место пусто не бывает»: вакуум от ухода России будет восполнен другими странами, а о возможностях их вооружений нам объективно известно гораздо меньше. Да и отключать их через «закладки» не получится: это не наши предохранители.

              Ну и, конечно же, главным моментом является успех в этой непрекращающейся гонки технологий. Чтобы выстоять на современном рынке вооружений, надо все время идти вперед. Продаем действительно современное – но самое новое, самое продвинутое и самое смертоносное оставляем все-таки за скобками. Пока Греция сдерживает Турцию с помощью российского комплекса С-300, а Турция сдерживает Грецию российским же С-400, Россия делает следующее поколение – комплекс С-500, который должен превзойти предыдущие разработки, опять-таки, на голову. При этом работа российской «оборонки» оплачена в том числе и экспортными контрактами.

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