Зачем Россия продает новейшие военные технологии

Представитель концерна «Укроборонпром» утверждает, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения. Почему эти слова являются не более чем лживой пропагандой? Каковы реальные позиции российских вооружений на мировом рынке? Нет ли опасности того, что Россия в итоге распродает новейшие оборонные технологии?

«В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», – заявил новый заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром», бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем.

Можно сказать, что «обслуживание техники советского происхождения» действительно осталось практически единственной специализацией когда-то огромного осколка великого советского ВПК, оставшегося на Украине. Было время, когда независимая Украина входила в пятерку крупнейших поставщиков оружия на мировой рынок, но теперь она не входит даже в десятку – и физические объемы, и выручка, и номенклатура товаров украинского ВПК за последние годы резко снизились.

Рассмотрим, как на этом фоне выглядит Россия.

В настоящий момент Российская Федерация находится на втором месте на мировом рынке оружия, имея долю продаж около 21% от мировых. Экспорт российского оружия – значимая величина в государственном бюджете, хотя по уровню собственных военных расходов Россия находится лишь на 6-м месте в мире, после США, Китая, Саудовской Аравии, Индии и Франции, а по доле военных расходов в ВВП (3,9%) – пребывает и вовсе на 10-м месте в мировом табеле о рангах.

Если сравнить величины оружейного экспорта и военного бюджета России напрямую, то может показаться, что экспорт не столь значителен – около 15 млрд долларов США в год против 61,4 млрд долларов военного бюджета. Однако такого рода сравнение будет не совсем корректным – военный бюджет России существует во внутренних, рублевых ценах, а мировой рынок оружия оперирует долларами, как основным средством расчета. Но есть и обратная сторона медали – львиную долю российского оружейного экспорта составляет непосредственная продажа оружия, в то время как военный бюджет страны отяжелен еще и массой дополнительных расходов и обязательств.

Скажем честно: для предприятий российской «оборонки» экспорт вооружений – это возможность если не выживания, то уж точно гарантированного развития «на свои, честно заработанные». Однако насколько безопасен экспорт современного оружия, ведь фактически в этом случае Россия вооружает другие страны, взаимоотношения с которыми могут неожиданно измениться в будущем? Насколько критична продажа важнейших, казалось бы, военных технологий за границу?

Стабильный рынок

Начнем с хорошего: рынок продаж российского оружия стабилен вот уже второе десятилетие. После громадного провала в 1990 годах, когда Россия продавала в год вооружений всего на 2-3 млрд долларов, с начала 2000 годов экспорт стабильно растет. За 19 лет XXI века Россия продала оружия на сумму более 165 млрд долларов, а общая стоимость только заключенных и подтвержденных контрактов зафиксирована на отметке 230 миллиардов долларов США.

Мировой рынок оружия постоянно изменяется, но доля России на нем практически стабильна – и это означает, что российское оружие востребовано и соответствует самым передовым требованиям заказчиков.

Пик продаж российского оружия был зафиксирован в 2013 году: перед самым началом глобального ухудшения международной обстановки и введения антироссийских санкций российская «оборонка» продала на экспорт вооружений на 15,7 млрд долларов США. Однако даже «калечащие» санкции США и их союзников не остановили российских поставок – в 2014-2018 годах Россия стабильно продавала оружие на экспорт в районе 15 млрд долларов США.

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Одновременно с этим важно подчеркнуть – именно в этот период в экспортном портфолио России появились настоящие «жемчужины», которые до тех пор никогда не предлагались на экспорт. Речь идет об истребителях пятого поколения Су-57Э, РЛС наблюдения космических объектов «Сула», зенитно-ракетных комплексах С-400, «Викинг» (экспортный вариант комплекса «Бук-M3»), «Панцирь-С1Э» и «Тор-Э2», оперативно-тактических ракетных комплексах (ОТРК) «Искандер-Э». Начались поставки иностранным заказчикам средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и даже отдельных технологий «святая святых»: комплексов РЭБ.

Кроме того, совершенно неожиданным стал массовый выход российских вооружений на рынки стран НАТО. При этом речь шла отнюдь не только о ремонтах или поставках боеприпасов или запасных частей для старой, еще советской техники, которая была унаследована странами бывшего Варшавского договора или республиками Прибалтики при их вступлении в НАТО. На рынки стран Североатлантического договора и их союзников были представлены, например, автоматы Калашникова 200-й серии, в том числе под патрон НАТО и, казалось бы, невозможное в принципе – зенитно-ракетные комплексы С-400, «аналогичные» находящимся на боевом дежурстве в самой России.

Заметим, что упомянутая выше Украина ничего подобного, никаких новых крупных боевых систем собственной (не советской еще) разработки не предлагает и даже не анонсирует. Она действительно живет «обслуживанием техники советского происхождения».

Однако России можно предъявить при этом такой упрек – неужели наша страна делится с потенциальными военными противниками важнейшими оборонными технологиями? Казалось бы – все, приехали, распродаем последнее? Не совсем.

Незаметная буковка «Э»

Как уже заметил внимательный читатель, при перечислении отдельных номенклатур поставок новейшей российской военной техники мы сознательно называли их предельно точно, с указанием всех положенных индексов. В частности, например, на экспорт поставляется версия российского истребителя пятого поколения Су-57, названая Су-57Э, в которой многие боевые и функциональные возможности машины сознательно ограничены или вовсе не входят в комплект поставки. Те же самые подходы применялись и в предыдущем поколении российских боевых самолетов. Например, основную российскую машину Су-34 сопровождал на мировом рынке ее экспортный «брат» – истребитель Су-32, а у многоцелевого истребителя Су-35 был экспортный вариант, поставлявшийся в Китай.

То же самое касается зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С1Э», «Тор-Э2» и «Викинг», ОТРК «Искандер-Э»: они являются несколько ухудшенными вариантами вооружений, поставляемых в распоряжение российской армии. Что и как изменено в конкретной поставке, конечно, во всех деталях неизвестно широкой публике, но ситуация в целом понятна.

Например, практически все российские экспортные ЗРК и ОТРК учитывают ограничения на дальность запуска ракет, добровольно принятые Россией согласно Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ), в исполнении положений которого страна участвует с 1995 года. Кстати, система С-400, которая поставляется на экспорт, скорее всего, тоже обладает этими ограничениями, хотя формально никакие дополнительные индексы в ее поставках не указываются. Однако это не более, чем маркетинг: если бы Россия нарушила положения РКРТ при поставках С-400 (а ее оригинальные параметры выходят за ограничения режима), то именно этот факт бы педалировался США в противодействии поставкам С-400, например, в Турцию или Индию.

Такая ситуация с наличием двух вариантов практически любых сложных систем вооружений сразу же создает интересную коллизию: покупатели российского оружия фактически добровольно соглашаются на несколько усеченный по возможностям вариант вооружения, но оценивают его здраво. Ведь никто из них воевать с Россией не собирается, а у большинства этих стран есть свои внешние противники, для которых даже усеченных боевых возможностей российских вооружений вполне достаточно. Например, традиционным противником Индии числится Пакистан, Саудовской Аравии – Иран, а Турции... союзная ей по НАТО Греция. Вот такие непростые расклады. Так что, случись обострение вокруг застарелой проблемы Кипра – российский комплекс С-400 в Турции будет соперничать с таким же российским комплексом С-300, который за десятилетие до этого был поставлен Кипру, но в итоге (из-за конфликта с Турцией) был размещен на греческом Крите.

Ровно в таком же сценарии, кстати, действуют и другие поставщики оружия – будь то США, Франция или Китай. Каждый из них создает, по сути, две линейки вооружений – одну, самую передовую, для себя, и вторую, с несколько ограниченными возможностями, но уже на экспорт. Хотя, как говорилось, в целях маркетинга такое разделение не всегда упоминается официально, присутствуя в закрытых документах сделок.

Кроме того, стоит упомянуть и еще один момент. Большая часть сложных систем вооружений, с «умной» начинкой, имеет контуры так называемых закладок.

Конечно, в автомате Калашникова никаких закладок нет – и он будет стрелять ровно столько, сколько ему позволит ресурс ствола и механизма. А вот какой-нибудь ЗРК, ОТРК или самолет пятого поколения просто может быть дистанционно отключен по особому сигналу, который полностью заблокирует запуск ракеты или авиационного двигателя. И этот фактор также всегда незримо присутствует в выборе источника поставки вооружений.

Например, одним из факторов выбора Турцией комплекса С-400 российского производства был чисто политический. США неудачно повели себя в момент последней по времени попытки государственного переворота в Турции, после чего у турецкой элиты возникли обоснованные опасения в будущих решениях США. Например, в ходе гипотетического турецко-греческого конфликта или же в неприятном для Турции курдском вопросе.

В общем, резюмируя сказанное: экспорт вооружений для России является важным фактором присутствия на мировой арене. Уйти с этого рынка – это значит потерять не просто какое-то абстрактное влияние, но и предать реальных союзников или симпатиков, которые могут стать союзниками в будущем. Кроме того, «свято место пусто не бывает»: вакуум от ухода России будет восполнен другими странами, а о возможностях их вооружений нам объективно известно гораздо меньше. Да и отключать их через «закладки» не получится: это не наши предохранители.

Ну и, конечно же, главным моментом является успех в этой непрекращающейся гонки технологий. Чтобы выстоять на современном рынке вооружений, надо все время идти вперед. Продаем действительно современное – но самое новое, самое продвинутое и самое смертоносное оставляем все-таки за скобками. Пока Греция сдерживает Турцию с помощью российского комплекса С-300, а Турция сдерживает Грецию российским же С-400, Россия делает следующее поколение – комплекс С-500, который должен превзойти предыдущие разработки, опять-таки, на голову. При этом работа российской «оборонки» оплачена в том числе и экспортными контрактами.

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