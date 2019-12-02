На Украине заявили о «победе» над Россией на мировом рынке оружия

Новый заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром», бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем выступил с утверждением, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения.

По словам Найема, «Укроборонпром» до сих пор «продолжает конкурировать» с Россией, передает РИА «Новости».

«В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», – заявил Найем в интервью телеканалу ATR.

По словам топ-менеджера «Укроборонпрома», у концерна «есть несколько предприятий, которые реально могут конкурировать на внешних рынках». Он также заявил об «огромном интеллектуальном потенциале» Украины в этой сфере.

Напомним, в начале ноября глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус признался, что у него есть несколько «советников», делегированных президентом США Дональдом Трампом. После этого в Раде потребовали отправить главу «Укроборонпрома» в отставку.

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