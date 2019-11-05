У главы «Укроборонпрома» обнаружились присланные Трампом советники

Директор украинского госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус признался, что у него есть несколько советников, которые делегированы президентом США Дональдом Трампом.

«У нас есть иностранные советники, которые делегированы в том числе самим Дональдом Трампом. Например, доктор Винтер, бывший министр ВМС США. Он является спецпредставителем правительства США по реформированию украинского ВПК», – заявил он в интервью «Укринформу».

Он отметил, что все советник раз в квартал приезжают большой командой, при этом обсуждение ведется не только на площадке «Укроборонпрома» или СНБО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД