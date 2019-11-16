Главу «Укроборонпрома» потребовали отправить в отставку из-за «аудита» США

Гендиректора украинского госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса следует отправить в отставку, так как он открыл США доступ к оборонным предприятиям страны, заявила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Партия призвала главу украинского государства Владимира Зеленского «немедленно отправить в отставку и привлечь к уголовной ответственности» Абромавичуса, из-за действий которого Украина может полностью перейти под управление Вашингтона, передает ТАСС.

Партия сослалась на украинские СМИ, которые опубликовали документы о том, что американцы «получили доступ к оборонным предприятиям Украины».

СМИ пишут об «аудите», но «Оппозиционная платформа – За жизнь» говорит, что состоялся «девятидневный тур представителей американской разведки по объектам оборонного комплекса».

В партии заявили, что США провели «успешную разведывательную операцию», которая откроет дорогу для «полного контроля» над украинским ВПК.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что президент Украины должен дать оценку разглашению государственной, военной и коммерческой тайны, поставившему под угрозу нацбезопасность страны.

Напомним, Абромавичус признался, что у него есть несколько советников, которые делегированы президентом США Дональдом Трампом.

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