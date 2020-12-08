На Западе оценили численность российского парка военной авиатехники

На вооружении российской армии стоит второй по численности парк военной авиационной техники в мире, говорится в справочнике World Air Forces 2021, выпущенном британским профильным журналом Flight International.

«Россия занимает второе место [в мире] в списке крупнейших операторов военной авиации. На вооружении страны состоит 4143 машины, что составляет 8% общемирового парка военной авиатехники», – приводит данные справочника ТАСС.

Согласно данным World Air Forces 2021, в состав парка российской боевой авиатехники входит 1531 самолет (10% общемирового парка). По данному показателю Россия отстает лишь от США (2717 самолетов, 17% общемирового парка) и незначительно уступает Китаю (1571 самолет, 11% общемирового парка).

В категории военных вертолетов наша страна находится на втором месте в рейтинге Flight International – на вооружении армии страны состоит 1540 винтокрылых машин (8% общемирового парка). По данному показателю страна уступает только США, которые располагают 5434 вертолетами (27% общемирового парка).

Кроме этого, как отмечает журнал, в состав российского авиапарка входит 429 военно-транспортных самолетов (10% общемирового парка). Первую строчку рейтинга в данной категории занимают США с 941 военно-транспортным самолетом (22% общемирового парка).

Помимо этого, Россия располагает 130-ю специальными самолетами (7% общемирового парка) – и по данному показателю страна уступает только Соединенным Штатам (749 самолетов, 38%) и Японии (161 самолет, 8%).

В категории самолетов-заправщиков России находится на четвертой позиции рейтинга с 19 самолетами (2% общемирового парка). Первую строчку списка занимают США (625 самолетов, 76%), вторую – Франция (23 самолета, 3%), на третьем месте расположилась Саудовская Аравия с 22 самолетами заправщиками (3%).

Как отмечает Flight International, Россия занимает третье место в категории учебно-транспортных самолетов/вертолетов, имя на вооружении 494 таких машины (4% общемирового парка). Первое место – у США (2766 машин, 24%), второе – у Пакистана (510 машин, 4%).

В числе основных достижений России в области военной авиатехники журнал упомянул поставку в конце 2019 года для нужд Минобороны двух вертолетов Ми-38Т, выпущенных холдингом «Вертолеты России». Издание также отметило многоцелевой истребитель Су-57, назвав его «самым совершенным российским истребителем».

По сравнению с 2019 годом, численность российских военных самолетов уменьшилась на 20 машин. Вместе с тем, России удалось удержать второе место в вышеупомянутом рейтинге, отмечается в публикации.

В мае вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при проектировании требования. Поставки первого серийного Су-57 с двигателем второго этапа запланированы на декабрь.