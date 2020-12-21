Минобороны назвало число полученных флотом в 2020 году подлодок и кораблей

Военно-морской флот России получил в этом году 29 подлодок, кораблей и катеров, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Военно-морской флот получил две современные подводные лодки, семь надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения. По количеству береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» вышли в этом году на показатель 74% от потребности. В боевом составе ВМФ сформированы мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на итоговой коллегии Минобороны.

По его словам, в ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Иноходец» и «Форпост».

«По авиационной технике предусматриваются досрочные поставки 94 самолётов и вертолётов к исходу 2024 года. В их числе 22 самолета Су-57, количество которых к 2028 году будет доведено до 76 единиц», – сказал Шойгу.

Министр обороны добавил, что уровень современного оружия в российской армии к концу 2024 года составит почти 76, уровень современности армии и флота до 75,9%.

Президент России Владимир Путин заявил, что перед итоговым заседанием коллегии Минобороны обсуждал с главой ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым развитие российских вооружений и техники.

«Вчера вечером опросил начальника генерального штаба Валерия Алексеевича (Герасимова), сегодня с утра говорил с министром Сергеем Кужугетовичем (Шойгу) о том, как складывалась эта работа в предыдущие периоды времени в нашей стране», – сказал Путин.

Напомним, в январе Шойгу заявил, что уровень оснащенности Вооруженных сил современным оружием в 70%, на который предстоит выйти до конца этого года, необходимо стабильно поддерживать в дальнейшем.