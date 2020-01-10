Минобороны назвало необходимый процент оснащенности современным оружием

Уровень оснащенности Вооруженных сил современным оружием в 70%, на который предстоит выйти до конца этого года, необходимо стабильно поддерживать в дальнейшем, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«К концу 2020 года уровень оснащенности войск современным вооружением должен быть доведен до 70% и стабильно поддерживаться на этом уровне в дальнейшем. Следует разрабатывать и внедрять в программы боевой учебы новые, более эффективные способы применения войск», – передает ТАСС слова Шойгу на открытии селекторного заседания.

По словам министра, важно продолжить работу по повышению социальной защищенности и поддержанию достойного уровня жизни военнослужащих.

«Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил, гарантированно обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников», – сказал Шойгу.

«Сегодня мы обсудим ряд основных направлений деятельности в 2020 году. В сфере материально-технического обеспечения требуется ввести в эксплуатацию около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1 тыс. 700 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения», – сказал министр обороны.

Также, по его словам, предстоит провести порядка 280 тыс. технических обслуживаний и ремонтов, поставить в войска свыше 6 млн тонн материальных средств.

«Продолжим строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, а также производственно-логистических и топливозаправочных комплексов», – сказал Шойгу.

Он отметил, что совместно с Русским географическим обществом и поисковыми организациями в 2020 году будут проведены 11 экспедиций по поиску останков погибших защитников Отечества. «Уделим большое внимание экологической очистке территорий, включая Арктику», – сказал он.

Говоря об инновационной деятельности, министр отметил, что будет расширен спектр научных исследований в технополисе «Эра», а также более эффективно использован потенциал Международного военно-технического форума «Армия» и Армейских международных игр, которые в 2020 году планируется провести одновременно.

Напомним, в ноябре президент Владимир Путин на заседании Совета Безопасности назвал успешной госпрограмму вооружений. Глава государства подчеркнул, что в армии и на флоте доля современного оружия и техники превышает 68%. При этом в 2012 году ставилась задача увеличить этот показатель до 70% к 2020 году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД