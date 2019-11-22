Путин заявил об успешности госпрограммы вооружений

Президент Владимир Путин на заседании Совета Безопасности назвал успешной госпрограмму вооружений, отметив, что некоторые образцы опережают разработки других стран на годы вперед.

«Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружений, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин отметил уровень оснащения российской армии современным оружием, многие образцы которого не имеют аналогов в мире. «В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%, при этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед», – приводит его слова ТАСС.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что «за последние годы было немало сделано для качественного укрепления всех силовых структур». «Так, были обновлены Военная доктрина и ряд других документов стратегического планирования, которые определили, конкретизировали направления совместной деятельности силовых ведомств по обеспечению безопасности России, также задачи по участию в обороне страны», – напомнил Путин.

Глава государства потребовал обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации страны и довести долю современного оружия и техники в армии до 70%.

Путин также заявил, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами. Глава государства отметил, что России важно адекватно и точно прогнозировать изменение ситуации в связи с развалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и укреплять свой потенциал.

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