ВКС России получили первый серийный Су-57

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, сообщил источник.

«Первый серийный Су-57 передан ВКС России», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, в начале ноября источник в ОПК заявил, что Минобороны получит первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа в декабре в ходе единого дня приемки военной продукции.