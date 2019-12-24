Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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24 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
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Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
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За какой интернет-контент будут платить в новом году

На конкурс для компаний, создающих контент в интернете, в 2020 году выделят 3 млрд рублей Фото: АНО «Институт развития интернета»
Весь год одной из тем, волновавших сетевую общественность, был вопрос регулирования интернета. Обсуждали перспективы создания Россией «суверенного интернета», угрозы даркнета и обязательную предустановку отечественного ПО. А в понедельник тема регулирования Сети получила новый поворот – оказалось, что государство готово платить 3 млрд рублей в год за полезный социально-значимый контент в интернете. Подробности...
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США начали массовую травлю китайских ученых

Китайские ученые испытывают в США все большие сложностиФото: Zuma/ТАСС
Китайских ученых изгоняют из Соединенных Штатов, китайским студентам не дают визы, американские профессора попадают в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Новый раунд противостояния двух сверхдержав – битва за науку и передовые технологии. Как это происходит и к каким жертвам приводит? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

Сергей Мардан, публицист
То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
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Германия вряд ли чем-то ответит США

Василий Федорцев, политолог, германист
В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...
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Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев при посредничестве ЕС наконец-то обговорили условия заключения нового транзитного договора. Главными выгодоприобретателями которого являются Евросоюз и Россия. Украина тоже выиграла – тактически. А стратегически – проиграла. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

              В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованию   24 декабря 2019, 12:50
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова,
              Людмила Суркова,
              Михаил Мошкин

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              Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы?

              Потерпевший крушение в Хабаровском крае истребитель пятого поколения Су-57 был первым серийным образцом. До конца года его должны были передать военным, сообщил информированный источник РИА «Новости».

              Действительно, контракт на строительство двух Су-57 для нужд армии был заключен в прошлом году на форуме «Армия-2018». Весной агентство «Интерфакс» сообщало: первый серийный самолет в ВКС рассчитывали получить уже в ноябре. Позже сроки сдвинулись, но в любом случае речь шла о передаче первой машины до конца 2019 года – в ноябре об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко. «Машина серийная, у нее будет жизнь», – заявил тогда Криворучко телеканалу «Звезда». «Мы полностью удовлетворены увиденным и надеемся, что все планы будут выполнены», – добавил замминистра.

              Напомним, самолет разбился в 111 километрах от аэродрома Дземги, который принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу им. Гагарина, входящему в структуру «Сухого». Летчик успешно катапультировался, сообщил представитель силовых структур. Состояние пилота – в норме. Чуть позже поступили предварительные данные о причинах аварии: это был технический отказ системы управления самолетом, «произошел сбой в управлении хвостовым оперением».

              Первый полет Су-57, также известного как Т-50 и «перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА), прошел еще в 2010 году. «Тогда на самолетах были установлены абсолютно другие двигатели, те, которые стояли на Су-27. На самых первых самолетах двигатель был даже не модернизированным», – пояснил газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик России Владимир Попов. В дальнейшем проходили испытания с двигателем «первого этапа» («Изделие-117») – модернизированной версией двигателя от истребителей 4-го поколения Су-35С. Такой же двигатель стоял и на первой серийной модели, которую планировалось передать ВКС.

              До сегодняшнего дня было зафиксировано всего два инцидента с самолетами этого типа. В 2011 году на авиасалоне МАКС при разгоне Т-50-2 с бортовым номером 52 была видна вспышка, после чего был выпущен тормозной парашют и самолет остановился в пределах ВПП. В июне 2014 года при посадке на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Самолет позже был восстановлен и вернулся к испытаниям.

              При этом в последнее время высказывались мнения о том, что Су-57 – по сути готовая машина. Контракт на поставку ВКС России уже не двух машин, а большой партии в 76 истребителей Су-57 был подписан в этом году на форуме «Армия-2019». Сообщалось, что в настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Буквально на прошлой неделе глава Генштаба Валерий Герасимов констатировал: Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии – после «повторной апробации», по его словам, «все запланированные задачи успешно выполнены».

              После крушения Су-57 по поручению главы Минпромторга Дениса Мантурова создана комиссия по расследованию инцидента, сообщил ТАСС. Комиссию возглавил замминистра Олег Бочаров.

              Обозреватель журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Дмитрий Дрозденко предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

              «Будет задержка при поставках Су-57 в войска. Завод-изготовитель понесет убытки. Ведь машину угробили, а она стоит не пять и не 50 млн долларов, а дороже».

              При этом эксперт полагает, что инцидент с первой серийной машиной критично не скажется на будущем Су-57. «Чтобы выявить все недостатки такой техники, нужно клепать самолеты пачками, – заметил Дрозденко. – Если бы было выпущено, например, 200 таких машин, тогда разговор шел бы о том, что, мол, уже пошла установочная серия, и у нее начался отказ. Было выпущено всего несколько Су-57, и каждый по сути уникален». Эксперт провел параллель с американским истребителем F-35. «Их уже выпущено огромное количество, тем не менее недостатков много, потому что техника очень сложная. Необходимо большое количество лет, причем это не единичные года, а десятки лет. Недостатки будут всегда, техника постоянно модифицируется», – добавил эксперт.

              Сейчас очевидная задача: выяснить точные причины гибели истребителя, и действительно ли причина – в отказе системы управления. По оценке Дрозденко, система управления, которая стоит на Су-57, одна из самых совершенных. «Внутри нее компьютер. Летчик дает команду компьютеру на выполнение какого-то действия, а компьютер уже самостоятельно предпринимает необходимые по программе действия. Получается такая сверхманевренность. Система сама по себе уже отработана на предыдущих версиях «Сухого». Сложно что-то говорить, пока не будут расшифрованы черные ящики», – отметил собеседник.

              «Вариабельность ситуаций, которые могли привести к этой аварии, слишком большая, поэтому однозначно судить о причинах сейчас – дело неблагодарное», – отметил заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Система управления полетом – сложный механизм, в данном случае она пересекается с рисками при испытании нового двигателя, добавил собеседник.

              Эксперт пояснил, что работа гидросистемы самолета зависит от работы непосредственно двигателей. «Двигатели зависят от работы отдельных агрегатов и систем управления. Так, сопловой аппарат и система управления вектором тяги относятся к двигателю, но базируются на гидросистеме самолета. Поэтому трудно отделить одно от другого и точно сказать, виновата ли система управления или двигатель. «Ответ должны дать специалисты, которые имеют записи всех контрольно-тестирующих систем. На какой это произошло высоте, какой скорости, при каких перегрузках? Важны данные топливной автоматики, гидросистемы», – отметил летчик.

              Попов добавил, что самолеты пятого поколения обладают системой неустойчивого управления, это позволяет добиться сверхманевренности. На самолетах поколения 4++ прямого управления достичь практически невозможно, все идет через компьютер: «там есть аварийная система, но она работает с некоторой задержкой. В такой ситуации от нового двигателя очень сильно зависит устойчивость и управляемость. Аэродинамические составляющие и силовая установка завязаны в комплексе», – заметил Попов.

              Добавим, что в качестве еще одной версии произошедшего рассматривается намеренный «перегруз» систем самолета. Экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко в комментарии РИА «Новости» высказал предположение: на летных испытаниях машину тестировали по специальным программам на «максимальных режимах и углах атаки». «Проверяется, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолеты перед передачей в войска проверяются заводскими летчиками-испытателями, которые являются серьезными профессионалами», – сказал Горбенко. Добавим, что после таких испытаний у получателей самолета (Минобороны), вероятнее всего, возникнут вполне обоснованные вопросы.

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