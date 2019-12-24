Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы?

Потерпевший крушение в Хабаровском крае истребитель пятого поколения Су-57 был первым серийным образцом. До конца года его должны были передать военным, сообщил информированный источник РИА «Новости».

Действительно, контракт на строительство двух Су-57 для нужд армии был заключен в прошлом году на форуме «Армия-2018». Весной агентство «Интерфакс» сообщало: первый серийный самолет в ВКС рассчитывали получить уже в ноябре. Позже сроки сдвинулись, но в любом случае речь шла о передаче первой машины до конца 2019 года – в ноябре об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко. «Машина серийная, у нее будет жизнь», – заявил тогда Криворучко телеканалу «Звезда». «Мы полностью удовлетворены увиденным и надеемся, что все планы будут выполнены», – добавил замминистра.

Напомним, самолет разбился в 111 километрах от аэродрома Дземги, который принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу им. Гагарина, входящему в структуру «Сухого». Летчик успешно катапультировался, сообщил представитель силовых структур. Состояние пилота – в норме. Чуть позже поступили предварительные данные о причинах аварии: это был технический отказ системы управления самолетом, «произошел сбой в управлении хвостовым оперением».

Первый полет Су-57, также известного как Т-50 и «перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА), прошел еще в 2010 году. «Тогда на самолетах были установлены абсолютно другие двигатели, те, которые стояли на Су-27. На самых первых самолетах двигатель был даже не модернизированным», – пояснил газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик России Владимир Попов. В дальнейшем проходили испытания с двигателем «первого этапа» («Изделие-117») – модернизированной версией двигателя от истребителей 4-го поколения Су-35С. Такой же двигатель стоял и на первой серийной модели, которую планировалось передать ВКС.

До сегодняшнего дня было зафиксировано всего два инцидента с самолетами этого типа. В 2011 году на авиасалоне МАКС при разгоне Т-50-2 с бортовым номером 52 была видна вспышка, после чего был выпущен тормозной парашют и самолет остановился в пределах ВПП. В июне 2014 года при посадке на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Самолет позже был восстановлен и вернулся к испытаниям.

При этом в последнее время высказывались мнения о том, что Су-57 – по сути готовая машина. Контракт на поставку ВКС России уже не двух машин, а большой партии в 76 истребителей Су-57 был подписан в этом году на форуме «Армия-2019». Сообщалось, что в настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Буквально на прошлой неделе глава Генштаба Валерий Герасимов констатировал: Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии – после «повторной апробации», по его словам, «все запланированные задачи успешно выполнены».

После крушения Су-57 по поручению главы Минпромторга Дениса Мантурова создана комиссия по расследованию инцидента, сообщил ТАСС. Комиссию возглавил замминистра Олег Бочаров.

Обозреватель журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Дмитрий Дрозденко предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

«Будет задержка при поставках Су-57 в войска. Завод-изготовитель понесет убытки. Ведь машину угробили, а она стоит не пять и не 50 млн долларов, а дороже».

При этом эксперт полагает, что инцидент с первой серийной машиной критично не скажется на будущем Су-57. «Чтобы выявить все недостатки такой техники, нужно клепать самолеты пачками, – заметил Дрозденко. – Если бы было выпущено, например, 200 таких машин, тогда разговор шел бы о том, что, мол, уже пошла установочная серия, и у нее начался отказ. Было выпущено всего несколько Су-57, и каждый по сути уникален». Эксперт провел параллель с американским истребителем F-35. «Их уже выпущено огромное количество, тем не менее недостатков много, потому что техника очень сложная. Необходимо большое количество лет, причем это не единичные года, а десятки лет. Недостатки будут всегда, техника постоянно модифицируется», – добавил эксперт.

Сейчас очевидная задача: выяснить точные причины гибели истребителя, и действительно ли причина – в отказе системы управления. По оценке Дрозденко, система управления, которая стоит на Су-57, одна из самых совершенных. «Внутри нее компьютер. Летчик дает команду компьютеру на выполнение какого-то действия, а компьютер уже самостоятельно предпринимает необходимые по программе действия. Получается такая сверхманевренность. Система сама по себе уже отработана на предыдущих версиях «Сухого». Сложно что-то говорить, пока не будут расшифрованы черные ящики», – отметил собеседник.

«Вариабельность ситуаций, которые могли привести к этой аварии, слишком большая, поэтому однозначно судить о причинах сейчас – дело неблагодарное», – отметил заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Система управления полетом – сложный механизм, в данном случае она пересекается с рисками при испытании нового двигателя, добавил собеседник.

Эксперт пояснил, что работа гидросистемы самолета зависит от работы непосредственно двигателей. «Двигатели зависят от работы отдельных агрегатов и систем управления. Так, сопловой аппарат и система управления вектором тяги относятся к двигателю, но базируются на гидросистеме самолета. Поэтому трудно отделить одно от другого и точно сказать, виновата ли система управления или двигатель. «Ответ должны дать специалисты, которые имеют записи всех контрольно-тестирующих систем. На какой это произошло высоте, какой скорости, при каких перегрузках? Важны данные топливной автоматики, гидросистемы», – отметил летчик.

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Попов добавил, что самолеты пятого поколения обладают системой неустойчивого управления, это позволяет добиться сверхманевренности. На самолетах поколения 4++ прямого управления достичь практически невозможно, все идет через компьютер: «там есть аварийная система, но она работает с некоторой задержкой. В такой ситуации от нового двигателя очень сильно зависит устойчивость и управляемость. Аэродинамические составляющие и силовая установка завязаны в комплексе», – заметил Попов.

Добавим, что в качестве еще одной версии произошедшего рассматривается намеренный «перегруз» систем самолета. Экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко в комментарии РИА «Новости» высказал предположение: на летных испытаниях машину тестировали по специальным программам на «максимальных режимах и углах атаки». «Проверяется, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолеты перед передачей в войска проверяются заводскими летчиками-испытателями, которые являются серьезными профессионалами», – сказал Горбенко. Добавим, что после таких испытаний у получателей самолета (Минобороны), вероятнее всего, возникнут вполне обоснованные вопросы.

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