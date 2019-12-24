Разбившийся под Хабаровском Су-57 был первым серийным образцом

Потерпевший крушение в Хабаровском крае истребитель пятого поколения Су-57 был первым серийным образцом, до конца года его должны были передать военным, сообщил информированный источник.

«Это была первая серийная машина, передача планировалась на 27 декабря», – сказал источник РИА «Новости».

В ноябре замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, отметив, что самолет «практически готов», сообщает портал «Авиация России».

Во вторник истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Машина не военная и принадлежала заводу-изготовителю, летчик успешно катапультировался. Причиной крушения, по предварительным данным, стал технический отказ системы управления самолетом.

До сегодняшнего дня было зафиксировано всего два инцидента с самолетами этого типа. В 2011 году на авиасалоне МАКС при разгоне Т-50-2 с бортовым номером 52 была видна вспышка, после чего был выпущен тормозной парашют и самолет остановился в пределах ВПП. В июне 2014 года при посадке на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Самолет позже был восстановлен и вернулся к испытаниям.

Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме «Армия-2019». В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.