Врачи сообщили о состоянии пилота разбившегося Су-57

Врачи в Комсомольске-на-Амуре обследовали пилота, который катапультировался с разбившегося в Хабаровском крае во время испытаний истребителя Су-57.

«Его привезли в больницу для обследования, состояние отличное, ушибов не получил. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился», – сообщил источник в одной из медицинских военных структур, передает ТАСС.

«Отпустим после обследования невролога», – уточнил собеседник агентства.

Ранее во вторник новейший российский истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае при заводских испытаниях Комсомольского-на-Амуре авиазавода. В Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК) сообщили, что жертв и разрушений на земле нет, а причины аварии будет выяснять спецкомиссия.

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