Как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО

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16 мая, четверг  |  Последнее обновление — 16:58  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
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Кладбище случайных людей

Дометий Завольский, историк-архивист
Здравая идея убрать с Красной площади некрополь высказывается уже лет тридцать. Но всерьёз не обсуждается. И мы по-прежнему во время, например, парадов, наблюдаем кладбище. И даже уже забыли все аргументы – как «за», так и «против». Подробности...
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Мы промотали свою Космическую Русь

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Так странно меняется все вокруг. Поколение уже сменилось. Думали, его не интересует ничего, кроме новых айфонов, а оно смотрит в космос, восхищенно следит за Илоном Маском, снова мечтает о космических полетах. Подробности...
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            Как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО

            Россия наконец-то начинает массовое оснащение ВВС самолетами пятого поколения   16 мая 2019, 16:37
            Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
            Текст: Михаил Большаков

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            Военно-воздушные силы России ждет радикальное обновление. Истребитель Су-57, на который возлагали столь большие надежды и который много лет выпускался в очень ограниченной партии, наконец-то будет закуплен в массовом количестве. Как это повлияет на сценарий возможного конфликта России с НАТО – и не надорвется ли российский военный бюджет?

            Формальное сравнение по числу истребителей пятого поколения, которое неоднократно звучало при сопоставлении военно-воздушных сил России и вероятных противников, до сих пор производило двойственное впечатление.

            С одной стороны, разработав полноценный истребитель пятого поколения, которым является Су-57, Российская Федерация смогла наверстать определённое отставание от США. Пентагон еще в середине 2000-х годов смог принять на вооружение около двух сотен истребителей F-22, относящихся к указанному пятому поколению.

            С другой, вплоть до нынешнего времени Су-57 существует лишь в единичных экземплярах. В то время, как у США и их союзников стартовала следующая истребительная программа, в рамках которой F-22 были дополнены ещё и четырьмя сотнями новейших истребителей F-35.

            Единственным ответом России на все эти технологические новинки были истребители поколения 4+ и 4++, которые могли лишь частично обеспечивать паритет в противостоянии со странами НАТО. К таким машинам относились Су-35 (истребитель, поколение 4++), Су-30 (истребитель, поколение 4+) и Су-34 (истребитель-бомбардировщик, поколение 4++). Все эти машины были разработаны на основе крайне удачной машины Су-27.

            Конечно, разделение самолётов по «поколениям» является во многом формальным. Разница в боевых возможностях между присвоенными категориями 4, 4+, 4++ или 5 гораздо меньше, нежели между первым и вторым или же вторым и третьим поколениями истребительной авиации. Но даже при условии такой оговорки тезис о стратегическом отставании России от США и стран НАТО в вопросе паритета в истребительной авиации выглядит обоснованным.

            Оборонительная доктрина

            Впрочем, слово «паритет» при анализе возможностей совокупных российских ВВС и военно-воздушных сил НАТО стоит рассматривать не просто в виде формального перечисления «тысяч истребителей стран НАТО» против «нескольких сотен российских».

            В рамках современной российской военной доктрины перед ВВС страны отнюдь не ставится задача обеспечения глобального военного присутствия. Российская военная доктрина в первую очередь –оборонительная и она подразумевает возможность нанесения неприемлемого ущерба любому агрессору. В конце концов, никаких планов по «броску через Ла-Манш» у России, в отличии от СССР, нет и в помине, а любые выкладки по этой теме являются не более, чем дешёвыми спекуляциями. Отсюда вытекает простой критерий оценки того, являются ли «необходимыми и достаточными» предложенные в качестве программы закупок 76 истребителей Су-57.

            Как уже было сказано, без участия Су-57 противостояние с вероятным противником в виде блока НАТО с течением времени становилось бы всё более опасным для России. В случае же, если нынешние, существующие и перспективные количества истребителей предыдущих поколений будут усилены сразу несколькими полками Су-57, это создаст совсем иную картины противостояния.

            В таком сценарии для уничтожения или хотя бы значительного ослабления российских военно-воздушных сил любому возможному противнику придётся сконцентрировать против России военно-воздушный кулак, превосходящий его по мощности. Даже для стран НАТО это означает, что в этом варианте против России необходимо будет сосредоточить практически полный наличный состав военно-воздушных сил Альянса. Так как в противном случае, при участии Су-57, да ещё и усиленных самолётами ДРЛО, наземными радарами, разведчиками, танкерным флотом, разветвлённой сетью аэродромов базирования, и поддержанных системой ПВО страны и истребителями прошлых поколений – итоговый счёт будет или равным, или же и того хуже – не в пользу ВВС НАТО.

            Ну а такого рода концентрация «всей королевской рати» исключительно против России сразу же переводит возможный конфликт на совсем иной уровень,. Такой, где применение стратегических ядерных сил (кстати, уже прописанное в российской военной доктрине для такого случая) становится не просто возможным и разрешённым, но уже и весьма вероятным ответом.

            Таким образом, задача будущих Су-57 – это нанесение неприемлемого ущерба любому агрессору и вывод возможного конфликта на глобальный уровень. А такая задача вполне решается и в случае наблюдаемого расклада «76 Су-57 против 600 F-22 и F-35».

            И об экономике

            Предложенный темп производства Су-57, который подразумевает изготовление и постановку на вооружение 76 самолётов за девятилетний период (до 2028 года), также выглядит реалистичным. По сути, это означает, что, начиная с 2020 года, в войска ежегодно будет поступать по 8-9 Су-57. И это уже нельзя назвать «единичными машинами», как это выглядело в предыдущем варианте программы – 16 самолётов за десять лет.

            Не выглядит проблемой для военного бюджета России и озвученная сумма контракта по Су-57. Сумма от 160 до 170 млрд рублей, необходимая для производства 76 машин, также оказывается «размазанной» по практически десятилетнему периоду, что делает ежегодные инвестиции в программу достаточно скромными.

            Конечно, нужно учитывать, что поступление Су-57 в строевые части будет происходить также постепенно.

            Необходимо иметь в виду и выбывание самолетов предыдущих поколений. Например, уже с 2020 года планируется списание всех истребителей-бомбардировщиков Су-24, что неизбежно поднимет нагрузку на остающиеся машины.

            Вторым фактором являются и изначально адаптированные требования к истребителям Су-57 установочной партии, которые будут выпускаться в серийном облике, но будут укомплектованы двигателями предыдущего поколения (фактически – 4++). Двигатель второго этапа, так называемое «изделие 30», который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, должен быть готов к 2023 году. После этого начнутся серийные поставки Су-57 с новыми двигателями, а истребители первых годов производства, скорее всего, будут планово модернизироваться.

            Таким образом, программа широкомасштабных закупок Су-57 является однозначным шагом в нужном направлении, который позволит вывести российские военно-воздушные силы на качественно новый уровень.


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