Путин заявил о крупном контракте на Су-57

Президент России Владимир Путин рассчитывает на заключение контракта на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшее время.

«Программой вооружений до 2028 года планировалось закупить 16 таких самолетов», – напомнил российский лидер на совещании по оборонной тематике.

Он рассказал, что после анализа ситуации министр обороны Сергей Шойгу доложил о снижении производителями стоимости летательных аппаратов и вооружения на 20%. По мнению главы Минобороны, благодаря этому появляется возможность для закупки большего количества боевых машин, пишет РИА «Новости».

«Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов», – сообщил Путин.

Также глава государства заявил, что три авиационных полка Воздушно-космических сил необходимо полностью переоснастить этими истребителями к 2028 году.

«Мы сделали акцент на разработке и выпуске современных летательных аппаратов, которые определяют боевой потенциал российской военной авиации на ближайшие десятилетия. На завершающем этапе государственных испытаний находятся многоцелевые истребители Су-35С и Су-57», – заявил президент.

По его словам, эти машины обладают уникальными характеристиками и являются лучшими в мире.

Ранее Путин встретился в Ахтубинске с летчиками-испытателями, которые проверяют Су-57, и спросил у них, как они оценивают новую боевую машину. Самолет российского президента сопровождали шесть Су-57.

Напомним, Министерство обороны подписало с компанией «Сухой» контракт на поставку до 2020 года двух истребителей пятого поколения Су-57. При этом в 2018 году появлялись предположения о том, что истребитель пятого поколения быстро устареет и «не будет массово закупаться в интересах ВКС».