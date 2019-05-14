Появилось видео из самолета Путина, сопровождаемого шестью истребителями Су-57

Истребители Су-57, сопровождавшие самолет президента России Владимира Путина на подлете к Ахтубинску, сняли на видео из салона лайнера главы государства.

Запись разметил в Twitter телеканал «Звезда».





Новейшие Су-57 сопровождают самолет Путина: кадры с «борта номер один» pic.twitter.com/Wi0ZZSJyTW — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 14 мая 2019 г.

Во вторник Путин прилетел в Ахтубинск, где было запланировано совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса. На финальной стадии полета борт президента сопровождали шесть самолетов-истребителей Су-57. В Астраханской области глава государства также встретился с летчиками-испытателями Су-57.

Путин начал серию совещаний по вопросам ОПК в новом формате. В понедельник президент посетил Казань, где ознакомился с производством авиационного завода – филиала ПАО «Туполев», и Сочи, где провел первое совещание по вопросам армейского строительства и работы ВПК.