Песков рассказал о новом формате совещаний Путина по ОПК

Президент России Владимир Путин в понедельник в Казани и Сочи займется вопросами военного строительства и проведет совещания по вопросам ОПК в новом формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что «скоро президент прибудет в Казань», где посетит Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова – филиал ПАО «Туполев». Там Путин ознакомится с производством авиатехники, пообщается с рабочими. Президента будут сопровождать вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Песков отметил, что ранее Путин планировал усовершенствовать формат проведения традиционных совещаний по оборонной тематике – теперь это реализуется. Имеющиеся вопросы отныне обсуждаются не только на совещаниях, но и на производстве, параллельно президент знакомится с предприятиями ОПК.

«В конце дня (в Сочи) будет первое совещание из нынешней серии по вопросам армейского строительства и работы ВПК. Эти совещания продолжатся в течение всей недели», – отметил Песков.

Накануне Песков уже анонсировал начало серии совещаний по ОПК.

Предыдущая серия консультаций Путина с представителями Минобороны и компаний ОПК прошла с 19 по 22 ноября.