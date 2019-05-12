В Кремле анонсировали серию совещаний Путина по ОПК в новом формате

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), они пройдут в новом формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, это так», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что первое совещание состоится в Казани. Кроме того, глава государства посетит еще один регион на предстоящей неделе, передает РИА «Новости».

Глава государства несколько лет регулярно проводит в Сочи совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Они проходят, как правило, весной и осенью. На этих совещаниях обсуждаются вопросы развития видов и родов войск, предприятий ОПК, исполнения гособоронзаказа, поставок новейшей техники в Вооруженные силы. В них принимают участие главы предприятий отрасли, руководители Министерства обороны, других министерств и ведомств.

2 февраля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым Путин сказал об идее обновить формат этих мероприятий. Тогда глава государства говорил, что хотел бы посмотреть, как идет работа по производству на предприятиях и постановке на боевое дежурство новых комплексов «Кинжал», «Пересвет», «Авангард», «Сармат» и других.

Предыдущая серия консультаций Путина с представителями Минобороны и компаний ОПК прошла с 19 по 22 ноября.

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