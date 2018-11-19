Анонсирована серия консультаций Путина с Минобороны

После визита в Стамбул президент России Владимир Путин отправится в Сочи, где проведет серию консультаций с Минобороны по вопросам развития армии и ОПК, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вечером, как ожидается, президент вернется не в Москву, а в Сочи, и в Сочи начнется очередная серия, осенняя серия совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что практика будет регулярной: это метод погружения в вопросы этой сферы, где они детально обсуждаются в ходе ежедневных многочасовых консультаций.

«Завтра консультации продолжатся, и продолжать их президент будет, как я уже сказал, в Сочи», – добавил он.

В понедельник Путин прибыл в Стамбул, где встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».