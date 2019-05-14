Путин прилетел в Ахтубинск в сопровождении шести истребителей Су-57

Во вторник президент России прилетел в Ахтубинск, где проведет совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса. На финальной стадии полета лайнер главы государства сопровождали шесть самолетов-истребителей Су-57.

Видео с прилетом президента разместил в Twitter кремлевский пул РИА «Новости».

Путин прилетел в Ахтубинск, где осмотрит образцы перспективного вооружения. Борт номер один на подлете сопровождало звено из шести истребителей Су-57 pic.twitter.com/lrUPtlquLB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 мая 2019 г.

В Астраханской области президент планирует посетить 929-й Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) имени В. П. Чкалова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Главе государства продемонстрируют различные образцы авиатехники – модификации самолетов Су, МиГ и беспилотные летательные аппараты, а также новые системы вооружений, в том числе перспективный ракетный комплекс «Кинжал».

Помимо совещания по вопросам обороны, Путин обсудит в Ахтубинске вопросы развития Астраханской области: c докладами выступят министр экономического развития России Максим Орешкин, врио губернатора региона Сергей Морозов. По окончанию работы в Астраханской области президент направится в Сочи.

В понедельник Путин начал серию совещаний по вопросам ОПК в новом формате. Глава государства посетил Казань, где ознакомился с производством авиационного завода – филиала ПАО «Туполев», и Сочи, где провел первое совещание по вопросам армейского строительства и работы ВПК.