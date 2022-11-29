Военных летчиков Украины готовят к встрече с неизвестными самолетами

НАТО вернулось к вопросам поставки Киеву стоящих на вооружении стран Восточной Европы истребителей МиГ-29 и F-16. Это произошло после того, как альянс признал «колоссальный эффект» от ракетных ударов РФ по энергетике Украины. Помогут ли Киеву защитить небо страны эти самолеты, кто ими будет управлять и смогут ли летать на этих истребителях, например, польские летчики в форме пилотов ВВС Украины?

Лидеры стран НАТО вернулись к идее поставить на Украину истребители МиГ-29, а также более современные американские F-16. Об этом во вторник агентству Bloomberg сообщил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

«Главы стран НАТО вновь обсуждают возможность предоставить Киеву советские истребители МиГ-29 (о готовности направить их Киеву ранее заявляла Польша) или даже многофункциональные и простые в освоении американские F-16, которые имеются в избытке», ­­– написал Ставридис. Адмирал напоминает, что Североатлантический альянс отказался от этого плана в первые дни конфликта, но призывает теперь вернуться к этому вопросу и усилить помощь Киеву в противовоздушной обороне.

«Президент Украины Владимир Зеленский, конечно же, хочет, чтобы НАТО ввело над страной бесполетную зону и часто призывает Запад «закрыть небо» Украины. Вероятнее, он получит системы ПВО «Железный купол», ЗРК «Пэтриот» и, возможно, тактические истребители», – полагает Ставридис. Он подчеркивает, что пока преимущество в воздухе принадлежит российским ВВС, получившим, кроме всего прочего, еще и серьезный боевой опыт в Сирии.

Представители НАТО действительно вновь рассматривают возможность передачи Украине принадлежащих Польше и США истребителей МиГ-29 и F-16 для «закрытия неба», сообщает ТАСС. Пересмотреть позицию в НАТО решили после начала массированных ракетных ударов по Украине. Отмечается, что украинская ПВО не справляется с таким количеством ракет и дронов, а ВВС Украины значительно уступают российским силам.

«Предоставление украинцам дополнительных инструментов для закрытия собственного неба может стать ключом к тому, чтобы заставить русских в конечном итоге начать переговоры,

возможно, уже ранней весной», – пишет Bloomberg. Военные аналитики не считают подобные публикации блефом. «Вполне вероятно, что НАТО действительно начнет передавать Военно-воздушным силам Украины принадлежащие Польше и США истребители. Вопрос теперь в том, насколько затянется спецоперация: чем дольше она будет длиться, тем чаще мы услышим о новых поставках НАТО Киеву. Пока в Донбассе происходят бои, НАТО будет поставлять Украине всё что может», – поясняет главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Но вместе с передачей истребителей МиГ-29, натовцам придется задуматься и об обучении украинских пилотов, а такая подготовка занимает месяцы. Для МиГа период обучения короче, чем для F-16. В идеале необходимо учить управлению такими истребителями полтора-два года, но вполне возможно подготовить за восемь-девять месяцев», – добавил эксперт.

После начала российской спецоперации Зеленский неоднократно призывал НАТО «закрыть небо» над Украиной, а также поставить ей современные системы ПВО и истребители. Польша еще в марте заявила, что готова отправить свои МиГ-29 Киеву в обмен на западные истребители с аналогичными показателями. Но в Варшаве отмечали, что такое решение следует принимать на уровне НАТО. В Белом доме тогда ответили, что передача МиГов «может быть ошибочно воспринята как эскалация» и к тому же не скажется на эффективности украинских ВВС.

Как отмечало ранее РИА «Новости», по официальным данным, в арсенале польских ВВС есть 30 советских истребителей МиГ-29, 48 американских F-16, а также 32 советские машины Су-22.

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По мнению российских экспертов, главным будет не сам факт поставок, а как раз количество воздушных машин, которое НАТО передаст Украине. «Получение примерно трех десятков польских истребителей МиГ-29 любых серий теоретически позволит нашему противнику значительным образом улучшить состояние дел в небе. Для России это будет большая головная боль, – поясняет газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. – Эти истребители органично впишутся в состав украинских ВВС, потому что это известные киевским военным пилотам модели, они хорошо ими освоены. На них есть запчасти. Знакомы и технологические процессы, необходимые для их боевого использования. При поставке МиГ-29 их осмотрят техники, перегонят в какие-то укрытия и всё – можно использовать, так сказать, прямо с ходу».

Зато истребители F-16 так быстро использовать украинские летчики не смогут, так как для этого им необходимо переучиваться, рассказал Попов. А поэтому сегодня не важно, какое количество их будет передано Украине.

«В Советском Союзе такие истребители не эксплуатировались. И даже самому подготовленному летчику всё равно необходимо осваивать новый тип машины. Для этого нужен соответствующий инструкторский состав, нужны аэродромы специального назначения, где могут выполняться учебно-тренировочные полеты, нужны полигоны для отработки ударов по воздушным и наземным целям и так далее. Займет минимум полгода. И только через год переученные летчики на этих истребителях смогут обеспечить охрану особо важных объектов», – пояснил Попов.

На Украине существует нехватка квалифицированных летчиков, многие из которых погибли в результате работы российских ВКС и средств противовоздушной обороны. Об этом еще в августе рассказал российский дипломатический источник. Попытки набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах также не удались. Пентагон даже проводил набор бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов. После подготовки в Калифорнии планировалось отправлять их через Польшу на Украину.

«Летчиков на Украине осталось крайне мало. Вновь подготовленные специалисты, курсанты, которые вливаются после выпуска из академии – это сырой материал, который надо готовить еще года два-три. Есть еще «старая гвардия», но им тоже необходимо время на восстановление», – говорил источник.

Как отмечала во вторник газета ВЗГЛЯД, украинская ПВО также прекратила свое существование именно как система и превратилась в очаговую. Сегодня ВСУ имеют несколько десятков устаревших ЗРК средней и малой дальности, большое количество ПЗРК и истребители МиГ-29 и Су-27, вооруженные ракетами малой дальности.

Попов скептически относится к версиям о том, что в условиях нехватки пилотов управлять новыми истребителями будут польские летчики, переодетые в форму ВВС Украины.

«Такой факт нельзя утаить. Как только в небо Украины поднимется первый польский летчик, это будет воспринято как агрессия со стороны этого государства.

Напрямую польское правительство на такое не решится – в ближайшие два-три года. Польша, конечно, большое по площади и народонаселению государство, в нем распространены русофобские настроения, но у руководства этой страны хватит здравого смысла, чтобы не начинать глобальную войну в Европе», – считает Попов.

Кстати, в самой Варшаве, напротив, не исключают, что в ближайшее время республика втянется в вооруженный конфликт. «Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически», – сказал во вторник замминистра обороны Польши Марчин Очепа. «Если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то я к этому уже готовлюсь», – добавил он. По словам Очепы, вероятность войны с участием НАТО, как и конфликта Китая с США, сейчас очень большая. «Риск эскалации очень серьезен», – полагает он.

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