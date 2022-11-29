Военных летчиков Украины готовят к встрече с неизвестными самолетами

Взгляд
29 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 23:24  |  vz.ru
Разделы

Европейской промышленности предсказали годы упадка

Европейские эксперты предупреждают ЕС о нескольких годах упадка Eliot Blondet/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Аналитики предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Ее ждет еще минимум два тяжелых года. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Они будут вынуждены или закрыться, или перенести производство в другие страны. Куда переедет европейская промышленность и сколько лет уйдет на деиндустриализацию ЕС? Подробности...
Перейти в раздел…

Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские фейки вынудили папу римского оскорбить народы России

Папа римский объявил, что российские солдаты – чеченцы и буряты якобы отличаются жестокостью Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский оказался ретранслятором антироссийских фейков. Понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Показательно, что в этот же день популярная мировая газета The New York Times выпустила материал о «новой Буче» в Херсонской области. Как глава католиков стал очередной жертвой информационной войны против России? Подробности...
Перейти в раздел…

Выход США из НАТО не решит проблем России

США – это чуть меньше четверти бюджета секретариата НАТО и 70% военных ресурсов альянса в целом NATO/flickr
Если США покинут НАТО, НАТО станет безопасно для России – и это принесет на Украину мир. Таково мнение Брюса Фейна – влиятельного политолога, работавшего на Белый дом при президенте Рейгане, когда отношения наших стран удалось вывести из тяжелого кризиса. Теперь не удастся. По крайней мере, не путем выхода США из НАТО, хотя он и стал бы губительным для альянса.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Ольга Бузова оказалась талантливее уехавших из России артистов

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Песня «Релокация», которую на днях Ольга Бузова исполнила вместе с Азаматом Мусагалиевым – ироничный «досвидос» России, которая от нас убежала. Можно быть уверенным – количество просмотров в Сети зашкалит. И это очень хорошо. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Русских хотят заставить чувствовать себя виноватыми

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Запрет Гарри Поттера не имеет ничего общего с христианскими ценностями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Англосаксы отказались от христианства

Массовые протесты в Китае: главное

Жена Зеленского и жизнь во тьме

Перейти в раздел…

В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
Сталкивались ли вы в повседневной жизни с пропагандой ЛГБТ?
  • Да, редко

  • Да, часто

  • Нет, не сталкивался

  • Затрудняюсь ответить
Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Украина обстреляла Курскую область
    Украина обстреляла Курскую область «Укрэнерго»: В стране повреждены все крупные ТЭС и ГЭС Эрдоган: Турция должна находиться в центре нового миропорядка В Париже начали бастовать психиатры
    Медведев назвал комплексы Patriot при передаче их Киеву законной целью России Эксперт объяснил мотивацию Израиля поставлять вооружения Украине Вучич похвалил эффективность российской армии на Украине В Пентагоне анонсировали показ новейшего стратегического бомбардировщика
    Ситуацию в немецкой армии из-за поставок вооружений Киеву назвали «очень жесткой» Глава МИД Латвии призвал Украину атаковать базы российских ракет Около 50 уголовных дел возбуждено в Чехии за поддержку российской СВО Откуда у русского сопротивления на Украине такая дерзость

    «особенное значение»


    Звезда сериала «Универ» назвал главных зрителей новогодних программ в этом году

    «преступное образование»


    Медведев: НАТО должно покаяться и быть распущено

    Риск эскалации


    В Польше назвали высокой вероятность участия своей армии в боевых действиях

    Видео

    эффективность вооружений


    Почему натовская ПВО бессильна против российских ракет

    настоящая история


    Откуда у русского сопротивления на Украине такая дерзость

    Расследование


    Кто и как спровоцировал спецоперацию на Украине

    «Русская весна»


    Куда делись русские на Украине

    Возврат к воспитанию


    Каков сейчас реальный уровень образования в России

    Культура отмены


    Как через кино и игры насаждается русофобия

    с кем вы?


    Что произошло с русской культурой

    цифровое государство


    Как технологии меняют Россию

    на ваш взгляд


    Насколько надежным союзником России является Казахстан?

    Военных летчиков Украины готовят к встрече с неизвестными самолетами

    В НАТО вернулись к идее передать Украине польские и американские истребители
    		   29 ноября 2022, 22:30
    Фото: REUTERS
    Текст: Олеся Отрокова

    НАТО вернулось к вопросам поставки Киеву стоящих на вооружении стран Восточной Европы истребителей МиГ-29 и F-16. Это произошло после того, как альянс признал «колоссальный эффект» от ракетных ударов РФ по энергетике Украины. Помогут ли Киеву защитить небо страны эти самолеты, кто ими будет управлять и смогут ли летать на этих истребителях, например, польские летчики в форме пилотов ВВС Украины?

    Лидеры стран НАТО вернулись к идее поставить на Украину истребители МиГ-29, а также более современные американские F-16. Об этом во вторник агентству Bloomberg сообщил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

    «Главы стран НАТО вновь обсуждают возможность предоставить Киеву советские истребители МиГ-29 (о готовности направить их Киеву ранее заявляла Польша) или даже многофункциональные и простые в освоении американские F-16, которые имеются в избытке», ­­– написал Ставридис. Адмирал напоминает, что Североатлантический альянс отказался от этого плана в первые дни конфликта, но призывает теперь вернуться к этому вопросу и усилить помощь Киеву в противовоздушной обороне.

    «Президент Украины Владимир Зеленский, конечно же, хочет, чтобы НАТО ввело над страной бесполетную зону и часто призывает Запад «закрыть небо» Украины. Вероятнее, он получит системы ПВО «Железный купол», ЗРК «Пэтриот» и, возможно, тактические истребители», – полагает Ставридис. Он подчеркивает, что пока преимущество в воздухе принадлежит российским ВВС, получившим, кроме всего прочего, еще и серьезный боевой опыт в Сирии.

    Представители НАТО действительно вновь рассматривают возможность передачи Украине принадлежащих Польше и США истребителей МиГ-29 и F-16 для «закрытия неба», сообщает ТАСС. Пересмотреть позицию в НАТО решили после начала массированных ракетных ударов по Украине. Отмечается, что украинская ПВО не справляется с таким количеством ракет и дронов, а ВВС Украины значительно уступают российским силам.

    «Предоставление украинцам дополнительных инструментов для закрытия собственного неба может стать ключом к тому, чтобы заставить русских в конечном итоге начать переговоры,

    возможно, уже ранней весной», – пишет Bloomberg. Военные аналитики не считают подобные публикации блефом. «Вполне вероятно, что НАТО действительно начнет передавать Военно-воздушным силам Украины принадлежащие Польше и США истребители. Вопрос теперь в том, насколько затянется спецоперация: чем дольше она будет длиться, тем чаще мы услышим о новых поставках НАТО Киеву. Пока в Донбассе происходят бои, НАТО будет поставлять Украине всё что может», – поясняет главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Но вместе с передачей истребителей МиГ-29, натовцам придется задуматься и об обучении украинских пилотов, а такая подготовка занимает месяцы. Для МиГа период обучения короче, чем для F-16. В идеале необходимо учить управлению такими истребителями полтора-два года, но вполне возможно подготовить за восемь-девять месяцев», – добавил эксперт.

    После начала российской спецоперации Зеленский неоднократно призывал НАТО «закрыть небо» над Украиной, а также поставить ей современные системы ПВО и истребители. Польша еще в марте заявила, что готова отправить свои МиГ-29 Киеву в обмен на западные истребители с аналогичными показателями. Но в Варшаве отмечали, что такое решение следует принимать на уровне НАТО. В Белом доме тогда ответили, что передача МиГов «может быть ошибочно воспринята как эскалация» и к тому же не скажется на эффективности украинских ВВС.

    Как отмечало ранее РИА «Новости», по официальным данным, в арсенале польских ВВС есть 30 советских истребителей МиГ-29, 48 американских F-16, а также 32 советские машины Су-22.

    По мнению российских экспертов, главным будет не сам факт поставок, а как раз количество воздушных машин, которое НАТО передаст Украине. «Получение примерно трех десятков польских истребителей МиГ-29 любых серий теоретически позволит нашему противнику значительным образом улучшить состояние дел в небе. Для России это будет большая головная боль, – поясняет газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. – Эти истребители органично впишутся в состав украинских ВВС, потому что это известные киевским военным пилотам модели, они хорошо ими освоены. На них есть запчасти. Знакомы и технологические процессы, необходимые для их боевого использования. При поставке МиГ-29 их осмотрят техники, перегонят в какие-то укрытия и всё – можно использовать, так сказать, прямо с ходу».

    Зато истребители F-16 так быстро использовать украинские летчики не смогут, так как для этого им необходимо переучиваться, рассказал Попов. А поэтому сегодня не важно, какое количество их будет передано Украине.

    «В Советском Союзе такие истребители не эксплуатировались. И даже самому подготовленному летчику всё равно необходимо осваивать новый тип машины. Для этого нужен соответствующий инструкторский состав, нужны аэродромы специального назначения, где могут выполняться учебно-тренировочные полеты, нужны полигоны для отработки ударов по воздушным и наземным целям и так далее. Займет минимум полгода. И только через год переученные летчики на этих истребителях смогут обеспечить охрану особо важных объектов», – пояснил Попов.

    На Украине существует нехватка квалифицированных летчиков, многие из которых погибли в результате работы российских ВКС и средств противовоздушной обороны. Об этом еще в августе рассказал российский дипломатический источник. Попытки набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах также не удались. Пентагон даже проводил набор бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов. После подготовки в Калифорнии планировалось отправлять их через Польшу на Украину.

    «Летчиков на Украине осталось крайне мало. Вновь подготовленные специалисты, курсанты, которые вливаются после выпуска из академии – это сырой материал, который надо готовить еще года два-три. Есть еще «старая гвардия», но им тоже необходимо время на восстановление», – говорил источник.

    Как отмечала во вторник газета ВЗГЛЯД, украинская ПВО также прекратила свое существование именно как система и превратилась в очаговую. Сегодня ВСУ имеют несколько десятков устаревших ЗРК средней и малой дальности, большое количество ПЗРК и истребители МиГ-29 и Су-27, вооруженные ракетами малой дальности.

    Попов скептически относится к версиям о том, что в условиях нехватки пилотов управлять новыми истребителями будут польские летчики, переодетые в форму ВВС Украины.

    «Такой факт нельзя утаить. Как только в небо Украины поднимется первый польский летчик, это будет воспринято как агрессия со стороны этого государства.

    Напрямую польское правительство на такое не решится – в ближайшие два-три года. Польша, конечно, большое по площади и народонаселению государство, в нем распространены русофобские настроения, но у руководства этой страны хватит здравого смысла, чтобы не начинать глобальную войну в Европе», – считает Попов.

    Кстати, в самой Варшаве, напротив, не исключают, что в ближайшее время республика втянется в вооруженный конфликт. «Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически», – сказал во вторник замминистра обороны Польши Марчин Очепа. «Если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то я к этому уже готовлюсь», – добавил он. По словам Очепы, вероятность войны с участием НАТО, как и конфликта Китая с США, сейчас очень большая. «Риск эскалации очень серьезен», – полагает он.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •