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29 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 13:19  |  vz.ru
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Британия заставляет население платить за собственные ошибки в энергетике PA Images/Reuters
Великобритания первой в Европе пошла на драконовские меры и второй раз за год резко подняла цены на электроэнергию для населения. Другие страны Европы стараются заморозить или сдерживать рост платежек. Однако Соединенное Королевство не может позволить себе такой роскоши. Почему страна с наименьшей зависимостью от российского газа оказалась в наихудшем положении? Подробности...
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Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
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«СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

Российские войска продвигаются на Украине неторопливо, но неуклонно Сергей Бобылев/ТАСС
«Киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев». Текущими результатами СВО и прогнозами того, как будет выглядеть дальнейший ход событий на Украине, с газетой ВЗГЛЯД поделился военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин. Подробности...
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США нашли замену «призраку Киева» в Афганистане

ВКС и ПВО России оставили Украину без военных летчиков Maxym Marusenko via Reuters
В США решили набрать афганских летчиков, имеющих опыт пилотирования советской техники, для отправки в ряды ВВС Украины. Их подготовка уже началась в Калифорнии. О каком количестве специалистов может идти речь, каков их боевой уровень и как подобный шаг Пентагона может сказаться на ходе российской спецоперации на Украине? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Зачем Западу нужна «Великая Албания»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах. Подробности...

Государство должно превратиться в Родину

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Ситуация поставила Россию в такое положение, что никакие ухищрения, никакое маневрирование между блефом и реальностью не приведут сейчас к результату – только честный бой, прежде всего, с самой собой. Подробности...

Надо навести порядок в своем прошлом

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Пока киевский режим современности натягивает на себя «Киевскую Русь» прошлого и провозглашает себя «единственным правопреемником», не будем забывать, что Киевское княжество – лишь малый фрагмент нашей великой истории. Подробности...
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Национальная катастрофа Британии

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США и Украина теряют союзников

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В Риге сносят памятник освободителям города

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

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    США нашли замену «призраку Киева» в Афганистане

    ВКС и ПВО России оставили Украину без военных летчиков
    		   29 августа 2022, 13:02
    Фото: Maxym Marusenko via Reuters
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    В США решили набрать афганских летчиков, имеющих опыт пилотирования советской техники, для отправки в ряды ВВС Украины. Их подготовка уже началась в Калифорнии. О каком количестве специалистов может идти речь, каков их боевой уровень и как подобный шаг Пентагона может сказаться на ходе российской спецоперации на Украине?

    В понедельник стало известно о том, что ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины. Об этом сообщил военно-дипломатический источник сразу нескольким российским СМИ. «Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», – указывает источник.

    Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.

    Источник также отметил, что попытки западников набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах также не удались, согласившиеся «уже в могилах и больницах».

    «Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», – сказал он.

    По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения, – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.

    Попытки «затыкать дыры» на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева, считает источник. «Все эти истерические попытки «затыкания дыр» лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую – его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат», – сказал источник.

    Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, выбор Пентагона в пользу афганских специалистов оправдан сразу по нескольким причинам. Во-первых, в течение более чем 20 лет американцы постоянно готовили афганских пилотов к использованию различной техники: советской, российской, европейской, американской и даже бразильской.

    По данным зарубежных СМИ, в разные годы в ВВС Афганистана насчитывалось от 2,5 тыс. до 6,8 тыс. человек личного состава. При этом реальная численность военных летчиков, теоретическая доступная американцам, оценивается лишь в несколько десятков человек.

    Что касается конкретных самолетов и вертолетов, с которыми работали афганские летчики, то ассортимент здесь небогатый: это бразильские штурмовики A-29 (он же EMB 314), американские Cessna 208, советские и российские вертолеты Ми-17 и Ми-8, а также некоторое количество вертолетов из США, Италии, Франции и других стран.

    При этом немалая доля афганского авиапарка (около 100 самолетов и вертолетов) после бегства американцев из Кабула оказалась в соседних Таджикистане и Узбекистане, которые не намерены передавать эту технику кому-либо. Вместе с тем в апреле текущего года сообщалось, что США собираются передать Украине вертолеты Ми-17, которые закупались у России для ВВС Афганистана, что вызвало озабоченность у МИД РФ и критику со стороны Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

    «Афганские летчики летали на разных типах самолетов, в том числе на реактивных и турбореактивных штурмовиках. Так что в данном случае можно говорить о довольно неплохом уровне их подготовки», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «При этом не стоит исключать, что за последнее время бойцы могли подрастерять свой опыт. Так что американцам в любом случае придется отправлять их на переподготовку. На это может уйти несколько месяцев», – заметил собеседник.

    Эксперт также добавил, в данном случае большое значение будет иметь тип самолетов. «Тут речь идет о нескольких десятках специалистов. Чтобы переучить афганского летчика на самолет советского или российского производства, потребуется до полутора лет. Но если речь пойдет о тех самолетах или вертолетах, на которых они ранее уже летали, то процесс доподготовки не займет много времени», – пояснил он.

    Вместе с тем останавливаться на этом американцы не планируют, уверен эксперт. «Диапазон потенциального набора летчиков довольно широкий. Для поддержки мифа о «призраке Киева» американцы могут привлечь реальных летчиков с Ближнего Востока и своих специалистов – англичан, американцев и немцев, которые захотят подзаработать. И мне кажется, что они действительно смогут добиться некоторых успехов на этом направлении», – предположил Бартош.

    «Среди афганских летчиков, конечно, есть неплохие специалисты. Но основной уровень подготовки оставляет желать лучшего. Так что не стоит думать, что они смогут оказать серьезную поддержку ВСУ или нанесут какой-то вред ВС России», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

    «Любой самолет, который взлетит на территории Украины без нашего ведома, практически сразу же будет сбит. Ну а дальше как судьба распорядится – либо пилот успеет катапультироваться, либо нет. При этом не исключаю, что будет некоторое количество добровольцев, которые пойдут на этот риск исключительно ради денег», – заметил собеседник.

    «Более того, надо понимать, что те самолеты, к которым привыкли афганские летчики, серьезно отличаются от советских машин. Там абсолютно разные обозначения и маркировка. Переучить же их будет непросто – на это потребуется много сил и времени. Если же идти по простому пути, то можно просто посадить пилота за штурвал. Он, вероятно, сориентируется, как взлететь. Но вот точно нанести удар или выполнить правильный заход на цель не получится», – рассуждает эксперт.

    Летчик также напомнил, что ранее американцы уже пытались привлечь украинских курсантов для выполнения боевых задач. «Это молодые ребята, у которых минимальный опыт полетов. И отправка их в зону реальных боевых действий равносильна смертному приговору», – пояснил он.

    «Нормальные летчики, которые действительно умеют летать, наверняка откажутся от такого мероприятия, поскольку знают его реальную цену. Перед ними уже есть пример того, как наши военные буквально пачками уничтожают иностранных наемников в рамках проведения спецоперации», – уверен Красноперов.

    «У американцев на сегодняшний день просто нет других вариантов, кроме как собирать и завлекать самых разных летчиков, имеющих опыт управления хотя бы схожими машинами, и переучивать их. Поскольку в вооруженных силах Украины осталось мало квалифицированных пилотов, они пытаются компенсировать их «афганским призывом», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «У ВВС Афганистана были вертолеты советского и российского образца, а самолеты – американского, бразильского и европейского. Поэтому, вероятнее всего, летчиков, управлявших учебно-боевыми и просто боевыми самолетами, они будут просто переучивать под украинские реалии», – полагает собеседник.

    «Но для нормальной работы авиации нужна система базирования, которая не подвергается систематическому огневому воздействию. На Украине такой системы базирования нет»,

    – сказал эксперт.

    «ВСУ нужно минимум две эскадрильи, то есть 24 самолета, чтобы хоть в какой-то точке фронта продавить российские системы ПВО и нанести удар по войскам. Но для того, чтобы эти эскадрильи разместить, необходим целый аэродром, надежно прикрытый ПВО», – отметил Сивков. 

    «Российская армия контролирует ситуацию на всю глубину театра военных действий и может наносить удары по таким аэродромам высокоточными ракетами большой дальности. Именно поэтому вооруженные силы Украины и выводят в бой самолеты по несколько штук за раз, не больше. У них нет возможности создать группировку для серьезных ударов», – добавил он.

    «Поэтому Соединенные Штаты могут пытаться привлечь каких угодно летчиков для отправки на Украину, но весь вопрос упирается в базирование, а отправлять по одному самолету на линию фронта – это бессмысленное занятие, которое позволит разве что немного затянуть конфликт», – заключил Сивков.

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