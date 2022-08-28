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28 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:18  |  vz.ru
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Энергетическая гордость Британии оказалась большой ошибкой

Британия заставляет население платить за собственные ошибки в энергетике PA Images/Reuters
Великобритания первой в Европе пошла на драконовские меры и второй раз за год резко подняла цены на электроэнергию для населения. Другие страны Европы стараются заморозить или сдерживать рост платежек. Однако Соединенное Королевство не может позволить себе такой роскоши. Почему страна с наименьшей зависимостью от российского газа оказалась в наихудшем положении? Подробности...
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Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
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«СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

Российские войска продвигаются на Украине неторопливо, но неуклонно Сергей Бобылев/ТАСС
«Киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев». Текущими результатами СВО и прогнозами того, как будет выглядеть дальнейший ход событий на Украине, с газетой ВЗГЛЯД поделился военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин. Подробности...
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Запад стремительно теряет волю к военной поддержке Украины

Непрекращающийся поток оружейной помощи Киеву стал тяжелым бременем для Европы Peter Gercke/dpa/Global Look Press
Странам ЕС и Великобритании предсказали скорый отказ от военной помощи Украине из-за растущих экономических проблем. Таковы прогнозы американских и европейских аналитиков. Одновременно в Конгрессе США прозвучал призыв не давать «ни доллара» на украинский конфликт. Насколько вероятно сворачивание западной помощи Киеву? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Не копите деньги на инвестиционных счетах

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Если у вас хороший плюс – продайте бумаги, потратьте деньги на себя, хорошее путешествие, сделайте подарок родителям (они не вечны) или любимой женщине, отдайте деньги на храм, вам вернется. Подробности...
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Почему Франция потеряла Африку

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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Украинское образование – это стратегия подготовки пушечного мяса против России

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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Национальная катастрофа Британии

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США и Украина теряют союзников

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    Запад стремительно теряет волю к военной поддержке Украины

    Непрекращающийся поток оружейной помощи Киеву стал тяжелым бременем для Европы
    		   28 августа 2022, 19:56
    Фото: Peter Gercke/dpa/Global Look Press
    Текст: Михаил Мошкин

    Странам ЕС и Великобритании предсказали скорый отказ от военной помощи Украине из-за растущих экономических проблем. Таковы прогнозы американских и европейских аналитиков. Одновременно в Конгрессе США прозвучал призыв не давать «ни доллара» на украинский конфликт. Насколько вероятно сворачивание западной помощи Киеву?

    Наступающая осень станет временем для проверки решимости европейских стран и дальше оказывать помощь Украине – двузначная инфляция и перспектива нормирования потребления электричества могут побудить правительства Старого Света вскоре пересмотреть военные поставки Киеву. С таким предположением выступило американское аналитическое издание The Nation.

    По мнению авторов статьи, экономические сложности могут заставить отказаться от помощи Украине не только Германию, Францию или Италию, но даже Великобританию, которая при Борисе Джонсоне была главным апологетом оружейных поставок Киеву. «Цена политики, предусматривающей оказание военной помощи Украине и лишь минимальную защиту британцев от заоблачно высоких расходов на электроэнергию грядущей зимой и сопутствующей инфляции, может оказаться фатальной для правительства, во главе которого неизбежно окажется человек, не обладающий яркой харизмой Бориса Джонсона»,  – отмечает американская The Nation.

    Практически одновременно с этой публикацией другое влиятельное вашингтонское издание The National Interest разместило развернутый материал, посвященный просчетам американских спецслужб при оценке ситуации накануне российской спецоперации на Украине. Обозреватель National Interest Рамзи Мардини предсказал скорое смещение курса США в пользу дипломатического разрешения украинского конфликта.

    Показательно, что критические публикации появились как в леволиберальном издании The Nation, так и в консервативном The National Interest, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт-американист, доцент МГУ Борис Межуев.

    С критикой продолжающейся военной подпитки Киеву в ущерб национальным интересам выступили не только в прессе, но и в Конгрессе США. «Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах, – заявил в интервью изданию The American Conservative член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп, комментируя решение администрации Джо Байдена выделить Украине крупнейший пакет военной помощи. «Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», – пояснял конгрессмен Бишоп, обвинив Байдена в том, что для того «Америка в последнюю очередь» (намек на лозунг Дональда Трампа – America First, «Америка в первую очередь!»).

    В Европе не парламентарии-оппозиционеры, а правящие круги признают, что противостояние с Россией приносят колоссальные убытки – глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что вскоре ЕС столкнется с серьезными вызовами в связи с антироссийскими санкциями, а пока еще действующий британский премьер Джонсон предрек жителям королевства «умопомрачительные» убытки из-за счетов за свет. Добавим, что источник лондонской The Times в военном ведомстве Британии сообщил, что финансовый вклад Соединенного королевства в боевые действия на Украине может иссякнуть уже к концу года.

    Но, подчеркивают эксперты, решающее слово в том, будет ли скорректирован общезападный курс по поддержке Киева любой ценой – скажет не Брюссель или Лондон, а Вашингтон. «Британия в формировании общезападной политики по украинскому вопросу сейчас – после ухода Бориса Джонсона – играет меньшую роль, чем ранее», – считает Межуев. Поэтому значение имеет только позиция Вашингтона.

    «В публикации National Interest акцент делается на том, что администрация Байдена отказывается давить на Киев с целью дипломатического решения, приемлемого для всех сторон – и это ведет к дальнейшей эскалации, – отмечает Межуев. – Такая точка зрения действительно присутствует в американских политических кругах, ее высказывают влиятельные люди, в частности патриарх американской внешней политики Генри Киссинджер, и не только». Точка зрения сводится к тому, что в происходящем на Украине нет однозначной вины России, и еще до специальной военной операции было понятно, что расширение НАТО и нежелание имплементировать Минские соглашения спровоцируют конфликт.

    По мнению Межуева, реалистической точки зрения придерживаются и некоторые члены команды Белого дома – например, директор ЦРУ, бывший посол в России Уильям Бернс. «Ранее приводились его высказывания о том, что если продолжать втягивать Украину в НАТО, это кончится плохо. Думаю, что Бернс не поменял свою точку зрения, хотя он и выступает в качестве одного активных игроков против России», – отмечает собеседник.

    «Такого рода мнения периодически появляются. Но их сторонники политически находятся в меньшинстве, и нет признаков того, что правящие элиты США и Евросоюза изменят свое отношение к военной помощи Киеву, и в целом изменят свои взгляды на ситуацию вокруг Украины. Позиция Киева в отношении возможности переговоров с Россией, и условий, которые украинская сторона намеревается выставить в случае переговоров, также остается неизменной», – в свою очередь, отмечает программный директор клуба «Валдай» и Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его мнению, то, что Киев ни на йоту не меняет своего отношения к дипломатическому урегулированию (напомним, что в офисе Зеленского саму возможность переговоров с Москвой назвали проигрышем для Европы), свидетельствует – украинский режим уверен в безоговорочной поддержке со стороны Запада. «Пока преждевременно говорить о том, что критическая точка зрения в Европе и США становится доминирующей», – считает Тимофеев.  

    В частности, не следует ожидать, что риторические атаки со стороны конкурентов–республиканцев как-то повлияют на политику администрации Байдена, отметил эксперт. «Это палка о двух концах. Если Белый дом поменяет курс, это даст противникам повод посчитать, что демократы проявляют слабость по отношению к России – и вообще ни на что не способны», – указал Тимофеев. Поэтому, с учетом приближающихся промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс (когда будут избирать членов палаты представителей и треть Сената), и президентской кампании 2024 года, команда Байдена вряд ли свернет поддержку Украины, полагает аналитик.

    Изменением курса можно будет считать даже не прекращение военной поддержки Украины (он от нее США, а значит и Европа тоже – отказываться явно не намерены), а побуждение Киева к поиску дипломатического решения вопроса,

    полагает Межуев.

    «Я, конечно, очень надеюсь, что внутри администрации Байдена победят сторонники прагматичной точки зрения. Но реалистически говоря, ожидать, что это произойдет до осенних промежуточных выборов, очень сложно, – соглашается с коллегой Тимофеев. – The Washington Post пишет в воскресенье о том, что у для демократов забрезжил шанс сохранить большинство в палате представителей. Поэтому в Белом доме больше всего опасаются получить обвинения Демпартии в мягкости, слабости и непоследовательности по отношению к Москве».

    «Я всегда испытывал определенный оптимизм в отношении возможности переговоров, но сейчас поводы для этого поиссякли, – констатирует Межуев. – Еще раз отмечу. Несмотря на большое количество сигналов о том, что американский политический класс начинает реалистически подходить к ситуации – в Киеве продолжают твердить: никакие переговоры не возможны до тех пор, пока нога последнего российского солдата не покинет Крымский полуостров. А это значит, что позиция покровителей украинской власти не меняется».

    Такое впечатление, что ситуация зависла, отмечают эксперты. «С одной стороны, есть понимание того, что ситуация на Украине не может разрешиться поражением России, которая не может себе позволить проиграть. При всех вложениях в оснащение ВСУ, пресловутое украинское контрнаступление, вариант с бесконечным продолжением военных действий может вылиться в катастрофу, включая ядерную. При этом все понимают, что у Европы нет способов справиться с дефицитом энергоносителей, и перспектива цены газа в 5 тыс. долларов за тысячу кубометров не выглядит фантастической,  – указывает Межуев. – С другой стороны, такое впечатление, что до ноября, то есть до промежуточных выборов в США, ситуацию поставили на паузу».

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