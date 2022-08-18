Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

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18 августа, четверг | Последнее обновление — 20:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД оценили перспективу возможного столкновения с США и НАТО
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Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов.
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Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом.
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.
«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», – приводит слова Зеленского Twitter агентства Anadolu, сообщает РИА «Новости».
Ожидалось, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Украине дали три месяца на контрнаступление
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Если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, Запад ослабит поддержку, пишут британские СМИ.
Как считает Daily Telegraph, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя, так как холода сыграют в пользу России, учитывая зависимость ряда стран Европы от российских энергоносителей, передает ТАСС.
По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для властей европейских стран, которая заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям. Отмечается, что санкции «не принесли ожидаемого результата».
По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложение и побудить Украину пойти на уступки.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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Эстонцы на выставке в Москве опознали подаренный Украине бронеавтомобиль
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Бронеавтомобиль Mamba, который Эстония передала Украине, был захвачен российскими войсками и выставлен в подмосковном парке «Патриот», пишут прибалтийские СМИ.
Как сообщает Delfi со ссылкой на Forte, Эстония передала Украине, в том числе украинскому нацформированию «Кракен», семь бронеавтомобилей Mamba. В июне в Харьковской области бронеавтомобиль, о котором идет речь, повредило огнем российской артиллерии. Украинцы бросили бронеавтомобиль, который, как сообщается, «был захвачен вагнеровцами». Машина была «сильно повреждена» и «стала музейным экспонатом».
Напомним, в парке «Патриот» открылась выставка вооружения и военной техники украинских националистов, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине.
В июле сообщалось, что Эстония поставила Украине 122-мм гаубицы Д-30, противотанковые ракеты Javelin, бронеавтомобили Mamba Mk2 EE, мобильный полевой госпиталь Role 2 и другую помощь – всего на 230 млн евро.
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ВКС России разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины
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«Противник несет значительные потери. В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Потери личного состава превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено.
Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харькове. Уничтожено более 90 боевиков.
В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники.
В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировано более 250 националистов», – перечислил представитель Минобороны.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах.
Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка, Васюковка ДНР и Березнеговатое Николаевской области», – отметил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новогродовка ДНР, Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай, Кочубеевка Харьковской области, Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области.
Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что украинские военные из-за больших потерь бегут из подразделений под Соледаром.
Провокацию ВСУ у Запорожской АЭС решили показать в режиме онлайн с воздуха
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Беспилотные летательные аппараты начнут трансляцию ситуации на Запорожской атомной электростанции, где, по данным Минобороны России, планируется провокация украинских войск, заявили в администрации Запорожской области.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.
Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.
Украинские солдаты избили жительницу Мелитополя
Жительница подконтрольного ВС России Мелитополя в Запорожской области рассказала, что украинские солдаты избили ее, когда она вместе с ребенком приехала в Запорожье за необходимыми документами.
Алена Фомина рассказала журналистам, что въехала в город беспрепятственно, однако в выдаче необходимой справки в исполнительной службе ей отказали. Но уже на следующий день женщину пригласили на допрос, где представились сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщает РИА «Новости».
По словам женщины, ее назвали коллаборанткой, «отвели на допрос в какую-то будку на авторынке, начали допытывать. Потребовали документы». На следующее утро к ней в квартиру в Запорожье пришли пять украинских солдат в балаклавах и с автоматом. В этот момент, утверждает женщина, с ней находился ее ребенок, который спал.
«Они начали прикладывать силы и заставлять говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать все, что угодно... Били по лицу, хватали за волосы... Ребят, но так не делается... Я увидела, кто такие враги. Слава Богу, что я вернулась домой, к своим детям», – приводит издание слова женщины.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Минобороны показало карту распределения радиоактивных веществ в случае выброса с ЗАЭС
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Российские специалисты считают, что из-за действий Киева на ЗАЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и Фукусиме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС», – заявил Кириллов в ходе брифинга, расшифровка которого опубликована в Telegram-канале Минобороны.
После аварии на АЭС «Фукусима» поэтапной принудительной эвакуации подверглись до 500 тыс. человек, «а последствия сброса радиоактивной воды в океан почувствуют на себе потомки», отметил он.
Что касается Чернобыля, загрязнению радиоактивными изотопами подверглись более 20 европейских стран, от прямого воздействия облучения умерли около 4 тыс. человек, более 5,5 млн человек получили повышенную дозу радиации, добавил Кириллов.
Генерал подчеркнул, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, «разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров».
Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, отметил Кириллов, представив на брифинге карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС.
По словам Кириллова, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в «ядерном терроризме».
Возможная катастрофа на ЗАЭС приведет к массовой миграции населения и «будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций», указал он.
По данным Минобороны России, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.
Между тем в ночь на четверг украинские военные нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, повредив здание администрации. Обстрелы АЭС и Энергодара практически не прекращаются.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
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Бойцы ВСУ массово отказались подчиняться командирам у Соледара
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Украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Соледар отмечаются массовые факты неповиновения украинских военнослужащих. Личный состав отказывается выполнять приказы вышестоящего командования ввиду больших потерь и низкого уровня обеспечения», – написал он в своем Telegram-канале.
Марочко добавил, что в Константиновке идет формирование штрафбатов, которые будут направлены на передовую.
«В населенном пункте Константиновка отмечено формирование украинских подразделений из числа «штрафников». В состав входят военнослужащие, которые совершили не только дисциплинарные проступки, но и те, кому грозит уголовное наказание за самовольное оставление позиций, а также неподчинение командованию. После формирования отдельных отрядов они будут направлены на передовые позиции для ротации подразделений, утративших боеспособность», – отметил офицер.
Ранее сообщалось, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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Военкор назвал «самый горячий» участок фронта на Украине
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Российский военный корреспондент Андрей Коц в своем репортаже рассказал о «самом горячем» участке специальной военной операции России на Украине.
Он заявил, что речь идет о «Пятнашке». Формально этот участок располагается на окраине Донецка. По его словам, здесь ежедневно стреляет ствольная артиллерия и минометы, но бойцы продолжают мужественно держать свои позиции, передает «Царьград».
В последнее время именно сюда переместились самые тяжелые бои. Здесь почти каждый день выдерживают обстрелы ствольной артиллерии и минометов, но продолжают держать позиции. С начала специальной военной операции в бригаде погибли 16 человек. Военкор подчеркивает, что, учитывая масштаб происходящего и тяжесть боев, это минимальные потери.
«Формально часть находится в тылу – на окраине Донецка. На самом деле она вполне доступна для вэсэушников, вооруженных западной артиллерией. Здесь это понимают: во дворе, задрав четыре ствола в небо, замерла зенитная самоходная установка «Шилка». Эти ЗСУ неплохо зарекомендовали себя в борьбе с корректирующими огонь беспилотниками-разведчиками», – уточнил военкор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
США тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты
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Соединенные Штаты передают Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки, сообщили СМИ.
Как сообщило издание «Бизнес инсайдер», сведения о том, что американские ракеты, предназначенные для обнаружения и уничтожения средств радиолокации, используются в конфликте на Украине, появились еще в начале августа. По данным издания, такие сообщения распространяли российские блогеры, которые на местах обнаружили обломки высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile). Позднее Пентагон подтвердил, что ракеты HARM действительно поставлялись на Украину.
«Мы включили [в поставки] ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолетов и оказывать воздействие на российские радары», – передает ТАСС слова замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола. При этом, какие именно ракеты поставляются, он не уточнил.
По оценке издания, украинские военные получают ракеты AGM-88 HARM. Однако их применение «окажет лишь ограниченное воздействие» на боевые действия: авиация в конфликте не стала «решающим фактором», поскольку Украине не хватает современных истребителей, а России есть что противопоставить американским ракетам.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ракетах AGM-88 HARM.
Киев обиделся на Deutsche Welle за «пророссийские материалы»
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Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкого Deutsche Welle* (признано в РФ СМИ-иноагентом) в публикации материалов с российской позицией и призвал Германию отреагировать на это.
«Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW», – написал Николенко в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Его слова передает РИА «Новости».
В качестве примеров Николенко привел публикации, где говорилось, что «один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС», а также что «запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить (президента России Владимира) Путина».
Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии. Так, в июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тыс. касок. А теперь уже бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью «немецкое оружие для Украины уже в пути».
Названы две причины сокращения западной военной помощи ВСУ
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«Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Daily Telegraph сообщило, что Запад дал Украине три месяца на контрнаступление. При этом объемы поставок западного оружия для ВСУ сокращаются, пишет Politico.
«Страны НАТО вкладывают деньги в Украину, а военных успехов у них нет. Причем большинство западных лидеров прекрасно понимают, что рассчитывать на серьезные военные успехи ВС Украины им не приходится. Вопрос лишь в том, как долго они смогут затягивать конфликт. Таким образом, «партнерам» Зеленского нужен формальный повод для сокращения помощи до минимальных значений», – считает доктор военных наук Константин Сивков.
«Таким поводом, скорее всего, станет невыполнение требований контрнаступления со стороны ВСУ в ближайшие месяцы, а также отсутствие каких-либо военных побед», – предположил Сивков.
По его словам, у Запада есть не только финансовые, но и чисто военные причины для сокращения объемов помощи. «В НАТО осознают, что военные поставки в интересах ВСУ – это, по сути, передача зарубежных технологий в распоряжение ВС России. Наши специалисты в результате боев захватывают западные образцы техники, изучают, а потом изобретают средства борьбы с ней», – отметил собеседник.
«В итоге украинские военные в ближайшие три месяца, как указывает Daily Telegraph, вряд ли рискнут хоть где-то пойти в контрнаступление. И это станет поводом для еще большего сокращения западной военной помощи. Чего ждать в итоге? Думаю, мы увидим массовый побег представителей украинской власти. А разрозненные подразделения противника будут сдаваться нашим войскам. Но капитуляцию никто подписывать не станет», – уверен эксперт.
«Еще одна проблема заключается в том, что происходящее на Украине Запад воспринимает отчасти как собственное поражение, которое возымеет тяжелые геополитические последствия. В результате лидеры стран-участниц НАТО будут увеличивать военные бюджеты и готовить свои армии к крупным военным конфликтам. Ранее те же европейцы всерьез этим вопросом не занимались», – заключил Сивков.
Напомним, издание Daily Telegraph сообщило, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.
По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложения и побудить Украину пойти на уступки.
На этом фоне в июле шесть крупнейших стран Европы впервые после начала российской спецоперации не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики. Как пишет Politico, «несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть». В материале говорится, что эта ситуация сложилась «как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», передает РИА «Новости».
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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Названа возможная цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС
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Украинские войска могут ударить по месту хранения отработанного ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС, возможна провокация и на самом объекте, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Я не готов сказать, что это именно будет, – у наших спецслужб и армии больше вводных. Но очевидно одно: что боевики Зеленского способны на все что угодно. Это, естественно, и удары по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива, так называемый контролируемый выброс, контролируемое загрязнение, о чем говорилось на Совете национальной безопасности и обороны Украины», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
Кроме того, по его словам, также возможен удар по системе охлаждения энергоблоков или провокация на самой атомной станции. «Это могут быть какие-то «спящие» на атомной станции. Если у людей хватает мозгов корректировать удары, где гарантия, что где-то на атомной станции не сидит какой-то «спящий», какой-то «подснежник», который просто нарушит технологическую цепочку», – сказал Рогов.
По данным Минобороны России, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.
Между тем в ночь на четверг украинские военные нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, повредив здание администрации.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
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Киев не встретил возражений от США против ударов американским оружием по Крыму
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Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам Резникова, «по Крыму, Донбассу и другим неподконтрольным Киеву территориям таких ограничений нет», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на радиостанцию «Голос Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом).
Резников выразил надежду, что Украина получит от США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. По его словам, «как HIMARS уже изменили существенно картинку боя, ATACMS еще дополнительно дадут много позитива на поле боя в пользу Украины и цивилизованного мира».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
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Канадская пресса поддержала использование ВСУ гражданских объектов
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СМИ Канады пытаются извратить содержание доклада Amnesty International о нарушениях украинскими военными законов ведения войны, сообщил МИД России.
МИД отметил, что «массмедиа Канады продолжают отрицать очевидные факты преступлений киевского режима» и «пытаются извратить содержание доклада». Как указали в МИДе, канадские СМИ пытаются защитить «искаженную картину мира», скрыть «бесчеловечные деяния Киева и канадских наемников».
Так, National Post утверждает, что использование ВСУ гражданских объектов в военных целях якобы не является нарушением международного гуманитарного права. National Post объясняет это тем, что Украина «отражает агрессию», передает ТАСС.
Как подчеркивает МИД, «статья обеляет украинских националистов, которые «вынуждены» прикрываться мирным населением как живым щитом». При этом «очевидные факты военных преступлений режима Киева в расчет не принимаются, мол, сдавшихся бойцов ВСУ заставили «признаться».
Кроме того, издание «не стесняется публиковать материалы о «нелегкой доле» канадских «добровольцев», оказавшихся под обстрелами ВС России». Наемников изображают «героями, которые «продираются» через поля, напичканные взрывными элементами от «кассетных бомб».
МИД указал, что «манипуляторы общественного мнения замалчивают многочисленные официальные сообщения» российской стороны «с видеодоказательствами применения запрещенных противопехотных мин против жилых кварталов Донецка именно со стороны ВС Украины».
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая военную технику в городах. После публикации доклада организация подверглась нападкам со стороны Киева и его союзников. Amnesty заявила, что не изменит своим стандартам, однако позднее все же извинилась. Извинения не устроили Киев. Глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что покидает пост. Шведский соучредитель Amnesty International Пер Вестберг также покинул организацию из-за доклада по Украине. Amnesty International сообщила, что доклад проверят «независимые эксперты».
Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС
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Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции», – приводятся слова Конашенкова в Telegram-канале Минобороны.
По данным военного ведомства, для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности.
Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий, сообщил Конашенков.
«Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные силы. Украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС», – подчеркивается в сообщении.
Конашенков обратил внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. «Там находятся только подразделения охраны», – указал он.
«Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС», – заключил Конашенков.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
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