На Украине назвали проигрышем Европы факт мирных переговоров с Россией

Сам факт таких переговоров будет означать победу России над Европой и Украиной, цивилизационную катастрофу, а также падение всей глобальной системы безопасности, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию «Бабель».

«Переговоры с Россией на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла. Это – зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых», – цитирует «Коммерсант» Подоляка. Так он прокомментировал мнение британского эксперта по вопросам Украины Тимоти Эша, считающего, что мирные переговоры могут возобновиться осенью 2022 года.

Подоляк считает, что переговоры России и Украины могли бы «зафиксировать цивилизационную катастрофу», а за началом этих переговоров последует «падение всей глобальной системы безопасности». По его словам, Украина уже заплатила высокую цену, и она «гораздо выше, чем возможность прямо сегодня прекратить огонь».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев. Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины».

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен предрек «сезон» войн в случае победы России над Украиной.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что украинские власти не подавали сигналов, которые свидетельствовали бы о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что нужно прямо заявлять о том, что Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях.

Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что весной Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.

Переговоры Москвы и Киева были приостановлены в мае по инициативе украинской стороны. Последняя очная встреча делегаций по переговорному процессу прошла в Стамбуле 29 марта. 22 июля в Турции при участии ООН и Турции стороны договорились о вывозе с Украины сельхозпродукции.

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