Путин указал на нежелание Киева выполнять договоренности

Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Путин поблагодарил Турцию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты за их предложения посредничества для урегулирования на Украине. По его мнению, «даже желание внести какой-то вклад в это благородное дело уже многого стоит», передает ТАСС.

Однако, как подчеркнул российский лидер, «конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности», у Киева «такого желания нет». Путин указал, что стороны на переговорах в Стамбуле «фактически достигли соглашения», оставалось «его только парафировать».

«Для того чтобы создать эти условия, наши войска отошли из центра Украины, из Киева, но киевские власти отказались от выполнения этих соглашений», – заявил Путин, добавив, что «соглашения были практически достигнуты».