Исход спецоперации зависит от одного ключевого фактора

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11 августа, четверг  |  Последнее обновление — 21:46  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле

Эти простые аппараты на наших глазах производят революцию в военном деле Moritz Wolf/Global Look Press
Прямо сейчас в военном деле происходит настоящая революция, и происходит это благодаря беспилотникам – об этом заявил бывший глава Генштаба ВС России Юрий Балуевский. Почему эта революция стала возможной именно сегодня, за счет чего беспилотники меняют положение на поле боя – и как благодаря им будет выглядеть война уже ближайшего будущего? Подробности...
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У США остался последний шанс остановить Трампа

Трамп не только бывший президент, но и – весьма вероятно – будущий Julia Nikhinson/AP/ТАСС
В доме бывшего президента США впервые в истории провели обыск агенты ФБР. Параллельно его допрашивает прокуратура Нью-Йорка. Посадить Дональда Трампа – это последняя возможность для действующей власти избежать великого позора. Но дело в том, что Трамп может стать президентом, даже сидя в тюрьме. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Американские ВВС беспомощны против России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках? Подробности...
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В России сменился режим историчности

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России. Подробности...
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Нынешняя волна эмиграции из России оказалась самой бессмысленной

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Чтобы достойно пережить опыт эмиграции либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против ее врагов успеешь больше, чем с врагами против родины. Подробности...
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Прибалтика отменяет русских

Россию и Турцию хотят поссорить с помощью оружия

Молдавия шантажирует Россию

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Украинцы становятся беднее с каждым днем
    		   11 августа 2022, 21:40
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Киевское руководство обозначило срок, когда проблемы в стране станут невыносимыми. Речь идет о наступлении зимы, и этот рубеж имеет значение по целому ряду причин. Однако время имеет значение и для России, и для Запада. Чья позиция в этой ситуации выглядит более устойчивой и обещающей большую вероятность победы – и почему?

    Фраза «Зима близко» успела стать регулярным политическим мемом. Но что поделать, если наконец его смысл наконец дошел и до украинских властей, а глава Офиса Зеленского Андрей Ермак именно на нем строит свою аргументацию. 

    В интервью «Интерфакс-Украина» Ермак говорит о том, что Украине нужно завершить войну до зимы: «...мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени». Аргументирует он это угрозой ракетных ударов РФ по объектам теплоэнергетики.

    Однако это версия для СМИ и общественности. Украина действительно заинтересована в том, чтобы завершить активные боевые действия к указанному сроку. Причем по более реальным причинам, чем мифические ракетные удары по ТЭЦ. И главная причина – время, которое работает не на Украину.

    Взять хотя бы последние экономические новости. 10 августа пул крупных владельцев украинского госдолга согласовал отсрочку обслуживания облигаций на 19,6 млрд долл до 2024 года. Вроде бы новость для Украины хорошая. Однако у нее есть и обратная сторона. Такая отсрочка означает, что даже при беспрецедентной финансовой поддержке Запада Украина не в состоянии обслуживать текущий госдолг. 

    С точки зрения имиджа? это дефолт, хоть и не объявленный. Уже, кстати, второй: первый по точно такой же схеме «мы заплатим, но потом», случился в 2015 году. Но имидж тут вторичен. Главное, что нет денег и кроме прямых вливаний Западу приходится идти еще и на вот такие ухищрения. 

    Тем временем инфляция на Украине пробила потолок в 22%. Продукты питания, составляющие сейчас львиную долю трат украинцев, подорожали почти на 29%. Валютный курс прочно обосновался вокруг отметки 40 грн/долл (27,2 грн на 1 января 2022 года, 29,25 грн - на 24 февраля). 

    Панические меры по его удержанию (обменникам запретили публиковать курсы на информационных табло, правительство хочет ввести 10% налог на покупку валюты импортерами, а также обязать обменники платить такой налог авансом) говорят лишь о том, что гривна будет падать. К тому же, у нее есть уже известная сезонность (гривна всегда ослабляется к доллару зимой). Население это тоже понимает, поэтому снимает депозиты (переводя их в валюту) и сокращает использование кредитами. 

    А денег в украинском бюджете больше не становится. Согласно оценкам, ежемесячные потери государства от коррупции на таможне достигают 8 млрд грн (т.е. порядка 100 млрд в год). Правда, в июле баланс свели с минимальным дефицитом (всего 4 млрд грн против 144 млрд в июне и 118 млрд в мае). Но причиной этого стали иностранная помощь и резкое урезание расходов, а не собственная экономика. 

    Проблема еще и в том, что «Нафтогазу» и другим госкомпаниям кредиторы пока навстречу не идут.

    А июльское урезание расходов было достигнуто в т.ч. за счет запрета госкомпаниям проводить выплаты по обслуживанию долга. Если не договорятся, эти расходы попросту вылезут позднее – уже вместе с новыми платежами. При том, что тот же «Нафтогаз» запросил у правительства 150 млрд грн на импорт газа к отопительному сезону. А расходы на это вполне сопоставимы с объемом средств, сэкономленных за счет отсрочки по облигациям.

    Если смотреть в моменте – кажется, что Украина успешно разруливает кризисную ситуацию. Однако на отрезке даже в несколько месяцев это выглядит совсем не радужно. Примерно как с системами закиси азота: можно поставить и использовать, но ни один ДВС не может работать в таком режиме постоянно. 

    Значит ли это, что у Украины все плохо, а у России - все идеально? Нет, будем честны, так тоже нельзя сказать. Инфляция в России ниже, чем на Украине, но все равно внушительна (15%). И сглаживает эту картину лишь то, что соотносимыми темпами инфляционные процессы развиваются и в западных странах. Экономика падает, хотя и меньшими темпами, чем ожидалось в начале весны. Тогда оптимисты предрекали российской экономике падение на 10-12%, пессимисты - на 15%. Сегодня же даже МВФ говорит максимум о 6% падении ВВП. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорит даже о 3-5%. Причем еще вопрос, что станет причиной этого падения: санкции или укрепившийся рубль?

    Или падение ипотечного и автокредитования? Эксперты говорят, что объемы восстанавливаются, но до прошлогодних уже не дотянут. Строительство жилья и производство автомобилей – отрасли, создающие работу для других отраслей. И сокращение кредитования автоматически означает замедление экономики.

    Наконец, у России появились две новые статьи расходов: на военную операцию и на жизнеобеспечение новых территорий.

    Однако многие из этих минусов перебиваются выгодной ценовой конъюнктурой на энергоносители, зерно и металлы. Это не значит, что минусы можно игнорировать. Но Россия получает дополнительный запас прочности. Время для перезапуска тех же автозаводов, создания производства товаров, импорт которых теперь остановлен или затруднен. 

    Уже упомянутый Ермак, глава офиса президента Украины, тоже это понимает: «Необходимо ввести газовое эмбарго и усилить ограничения относительно экспорта российской нефти. Нужно разрушить российскую экономику в короткие сроки, чтобы остановить войну». 

    Видимо, он не знаком с расчетами американцев на эту тему. Они уже прикинули, что даже полное газовое эмбарго к такому результату не приведет – из-за цен на нефть. «Какой бы индикатор ни применялся, президент России Владимир Путин выигрывает на рынках энергоресурсов... рост доходов от нефти позволяет Путину пожертвовать доходами от газа и сократить поставки в Европу», – подтверждает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

    Таким образом, именно время – ключевой на сегодня ресурс для всех, кто задействован в украинском кризисе: для России, для Запада и, конечно же, для самой Украины.  Россия может себе позволить себе ждать. Украина может тянуть время, но тогда ей необходим гораздо больший объем финансовой помощи, чем предоставляет Запад. Либо ей нужно больше оружия, чтобы попытаться переломить ситуацию в  свою пользу силой к началу зимы (с чего мы как раз и начинали).

    Запад – вот тот, кому сложно ждать или тянуть время. Что же он выберет: больше денег Украине или больше оружия Украине? К зиме это станет куда более очевидно.


     
     
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