К чему приведет борьба Европы и Азии за российский газ

«Зима в Европе может стать весной для Путина», – так западные СМИ описывают неготовность стран ЕС к отопительному сезону. Единственное спасение европейцы видят в увеличении закупок сжиженного природного газа, однако для этого им придется вступить в борьбу со странами Азии. К каким результатам может привести такое противостояние?

The Wall Street Journal полагает, что в ближайшие месяцы Европа будет вынуждена бороться с Азией за российский сжиженный природный газ (СПГ). Авторы статьи предполагают, что ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы, а из-за падения уровня жизни стойкость поддержки Украины со стороны ЕС может пошатнуться. В итоге, как прогнозируют в WSJ, в странах Европы к власти могут прийти правительства, которые разрушат антироссийскую коалицию.

«Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям. Люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками», – предполагает WSJ. «В битве за Украину открылся второй фронт – энергетическая война в Европе. В стратегии Владимира Путина нет никакой тайны. Он заявил обо всем этом в июне на экономическом форуме в Санкт-Петербурге», – говорится в статье.

Авторы статьи также полагают, что «даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои». «Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», – говорится в материале.

«Как и в случае с наступлением Наполеона на Россию в 1812 году и вторжением Германии в Советский Союз во время Второй мировой войны, исход будет зависеть от суровости погоды. Это то, что ни господин Путин, ни европейские лидеры не могут контролировать. Но в одном они все согласны: скоро зима», – говорится в заключении статьи.

«На самом деле мировой энергетический кризис начался не в этом году, а гораздо раньше. Он был вызван снижением добычи энергоносителей во время пандемии из-за подразумевающегося спада экономики. Но вопреки ожиданиям, страны Азии и тот же Китай «раскочегарили» свою экономику гораздо быстрее. Из-за этого вырос спрос на энергоресурсы, а добыча за ним не поспевала. Эти обстоятельства привели к росту цен в Азии. Затем с этой же проблемой столкнулась и Европа», – пояснил политолог и экономист Иван Лизан.

«Проблема Азии в том, что она ориентируется не на трубопроводный газ, а в основном на сниженный. Но он дороже, потому что требует больших затрат на подготовку и транспортировку», – рассказал эксперт.

«В Азии СПГ всегда был дороже, поэтому американцы и страны Ближнего Востока ориентировались в своих поставках именно на этот рынок. Европа же в основном закупала газ по трубам. Сейчас, благодаря усилиям самих европейцев, этот вид энергоресурса стал очень дорогим и его физически мало. Поэтому выросла цена и на сжиженный газ», – добавил Лизан.

«В конкуренции с Азией у Европы будет только один вариант – поднимать цены на закупку газа. Если цена на СПГ в Азии обгонит цену в ЕС, то большая часть того, что рассчитывала получить Европа в качестве альтернативы поставкам по трубам, пойдет на Восток. Это усугубит энергетический дефицит в Европе», – полагает собеседник.

Экономист пояснил, что «многие отрасли европейской экономики становятся нерентабельны при цене в 1 тыс. долларов за тысячу кубометров газа, а в Европе она уже превышает 2 тыс. долларов». «Поэтому европейцы рискуют быть выдавлены со своих крепких позиций на мировом рынке, а затем будет стоять вопрос и сдаче внутреннего рынка», – сказал он.

«Азия точно не пойдет на уступки европейцам, поскольку их заботят свои проблемы, связанные с энергоресурсами. Например, Япония получает газ из проекта «Сахалин-2» и, не смотря на санкции и даже переподчинение проекта российской компании, японцы не спешат выходить из этого проекта, поскольку он им фантастически выгоден», – отметил эксперт.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также напомнил, что «мировая конкуренция за сжиженный природный газ идет давно».

«Причем конкурируют страны не только за российский газ, но и за любой другой. На рынке СПГ есть четкая система ценового арбитража – газ идет туда, где плата выше. Традиционно самые высокие цены были на азиатском рынке, но в этом году цены бьют рекорды в Европе, поэтому именно туда идет порядка 75% мирового СПГ, в том числе почти весь российский», – отметил собеседник.

«Вероятно, западные СМИ именно сейчас заговорили о конкуренции между Европой и Азией, поскольку август и сентябрь – это период самой низкой ледовой нагрузки на Северном морском пути. Сейчас можно быстрее и без ледокольного сопровождения пройти весть путь, выйти в Азию и также быстро вернуться обратно», – предположил Юшков.

Эксперт также отметил, что нарастить объемы поставок СПГ у Европы не получится. «Фактически, она сегодня скупает весь возможный объем СПГ. Имеющаяся инфраструктура загружена, а высокие цены вызваны дефицитом предложения на рынке. Но позволят ли имеющиеся объемы спокойно пройти отопительный сезон – большой вопрос», – подчеркнул собеседник.

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«Даже если европейцы выполнят свои планы по заполняемости подземных хранилищ на 80-90% к 1 ноября, это все равно не гарантирует успешного отопительного сезона. Поставки из России идут в очень низком объеме», –полагает Юшков. «Если в ближайшее время не решится вопрос с турбинами для «Северного потока – 1», то работа газопровода может остановиться. Кроме того, если Украина потеряет контроль над участком границы, где заходит газопровод через станцию «Суджа», то она перекроет транзит, как ранее сделала с газопроводом, который проходит через станцию «Сохрановка», – отметил он.

«В итоге получится, что ежесуточно в Европу будут поступать небольшие объемы газа. Это приведет к тому, что местные власти начнут отключать от энергоресурсов часть потребителей. Естественно, в первую очередь они начнут отключать промышленные предприятия, чтобы сохранить тепло и энергоснабжение для населения. В Европе в целом снижается потребление газа из-за его дороговизны», – добавил эксперт.

«Затем промышленные предприятия попросту не смогут реализовать свои товары, произведенные при такой стоимости энергии, поскольку она закладывается в себестоимость продукции. Также они не смогут конкурировать с американскими и азиатскими товарами, поскольку там цены на энергоресурсы значительно ниже», – рассказал собеседник.

«Поэтому потребление газа в Европе уже снижается. В ЕС мы видим по сути деиндустриализацию, промышленность отмирает. С каким объемом потребления европейцы войдут в отопительный сезон – пока сказать сложно»,

– подчеркнул Юшков. Собеседник также выразил уверенность в том, что Европа «ни в коем случае не откажется ни от российского природного газа, ни от СПГ». «Кроме того, они просят нарастить поставки газа, но по каждому из газопроводов были свои причины для снижения», – отметил он. «Что касается «Северного потока – 1», вероятно, Европа понимает необходимость восстановления его нормальной работы. Поэтому, я думаю, что они все-таки будут решать вопрос с документацией по турбинам», – полагает собеседник.

«Также европейцы подразумевают, что в любой момент они могут запустить и «Северный поток – 2», но пока считают этот вариант неприемлемым по политическим мотивам. В их понимании запуск газопровода будет означать, что они вывесили белый флаг перед Россией. Они сами политизировали этот проект, а теперь стали заложниками ситуации», – рассказал Юшков.

«Вместе с тем, Россия иначе смотрит на запуск «Северного потока – 2». Мы не будем его запускать только на один сезон. Нам важны гарантии долгосрочной загрузки и работы газопровода. Поэтому Россия будет настаивать на дополнительных соглашениях о том, что определенная часть поставок газа в Европу должна идти через «Северный поток – 2». Европейцы же считают, что в критический момент они договорятся с Россией о его запуске, а весной остановят и навсегда про него забудут. Но этого не произойдет», – заключил он.

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