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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    Россиянам решили запретить заниматься бизнесом на дачных участках
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    Пекин пообещал ЕС ответные меры за санкции против китайских банков
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    18 июля 2025, 23:49 • Новости дня

    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но теперь стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои, заказав новые у США, пишет Bild.

    С учетом отсутствия у Бундесвера систем ПВО, новая деталь сделки с США играет совсем иными красками, узнала газета Bild у источников из немецкого правительства.

    План был таков: Украина получит дополнительные системы Patriot, а Германия покрывает расходы на две единицы (два млрд евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу.

    Но теперь выясняется, что Германия будет платить не только за это. Ранее предполагалось, что американцы будут поставлять продукцию на Украину из своих собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу.

    «Но тогда Трамп настаивал на том, что армия США не может отказаться от своей противовоздушной обороны. Европа должна сама из своих запасов обеспечить системы ПВО для Украины. Он указывал на то, что Германия платит за оружие для Украины, недостаточно. Европа же должна заполнить пробелы в своих хранилищах», – отмечает Bild.

    Таблоид пишет, что в Европе не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

    «В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы доставим в Украину в общей сложности девять систем Patriot с европейского континента, а затем эти системы будут доставлены из США», – приводит газета слова канцлера Мерца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.


    18 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на слова Урсулы фон дер Ляйен о санкциях, напомнил о ее гинекологическом прошлом и подверг сомнению понимание европейским политиком сути вопроса.

    Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что 18-й пакет санкций, принятый Евросоюзом, нанес «удар в сердце военной машины России», передает ТАСС.

    Медведев сыронизировал над словами европейского политика, отметив: «Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что очередной пакет антироссийских санкций был нацелен на ключевые компоненты российской экономики и обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии Борису Писториусу и канцлеру Германии Фридриху Мерцу о фашистских корнях. Медведев также обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны с использованием спутниковых данных и ракет.

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    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    18 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    По информации WP, в ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход спецоперации, находясь в обороне, передает ТАСС. По словам источника издания, Трамп подчеркнул необходимость перехода Киева в наступление для достижения каких-либо успехов.

    В разговоре глава США также задал вопрос, может ли Украина нанести удары по Москве или Петербургу. В ответ Владимир Зеленский отметил, что такие действия возможны при наличии «правильного оружия».

    Напомним, администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    18 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    В течение недели подразделения группировки «Север» освободили Дегтярное в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Сумской области продолжили продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих и 17 бронемашин. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 бронемашин, включая бронеавтомобиль американские HMMWV и М113.

    Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций РЭБ и 33 склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Освобождены Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожено 21 орудие полевой артиллерии.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Карла Маркса, Воскресенку, Новохатское ДНР и Малиновку Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Петровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    А подразделениями группировки «Днепр» освободили Каменское в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 420 военнослужащих. Уничтожены 52 станции РЭБ, 24 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим, отчитались в Минобороны.

    Напомни, накануне российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР. За день до этого ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. До этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.

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    18 июля 2025, 11:36 • Новости дня
    Рар назвал цели исторического договора Британии и Германии

    Политолог Рар: Лондон и Берлин создали оборонный союз на замену НАТО

    Рар назвал цели исторического договора Британии и Германии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лондон и Берлин создали оборонный союз, который со временем может заменить блок НАТО. При этом станет ли это фундаментом новой системы безопасности Европы зависит от того, какие государства примкнут к коалиции, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин и Лондон подписали договор о дружбе и сотрудничестве в обороне.

    «Новый договор о дружбе между Британией и Германией преследует сразу несколько целей. Однако наиболее важная причина его возникновения: присутствие понимания у европейцев того, что НАТО слабеет из-за дистанцирования США от Европы», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Вашингтон берет изоляционистский курс, и политики Старого света боятся, что американцы откажутся их защищать. Поэтому Лондон и Берлин создали свой оборонный союз, который со временем, по их задумке, заменит старый блок НАТО. Предполагается, что к новому объединению постепенно будут присоединяться другие страны континента», – добавил собеседник.

    При этом станет ли союз Лондона и Берлина фундаментом новой системы европейской безопасности зависит от того, какие государства к нему примкнут, уточнил эксперт. «Отнюдь не все собираются это делать. Если страны Северной Европы могут изъявить подобное желание, то Южной Европы – вряд ли», – рассуждает Рар.

    «Кроме того, важным моментом станет позиция Штатов относительно происходящего. Сомневаюсь, что американцы будут поощрять создание параллельных Североатлантическому альянсу структур», – уточнил аналитик.

    «Как бы то ни было, врагом европейцев обозначена Москва. Оборонный союз Германии и Британии направлен сегодня в первую очередь против России», – указал политолог. Он добавил, что Фридрих Мерц и Кир Стармер в соглашении также выступили против массовой миграции из стран Глобального Юга.

    «Двухсторонний договор Германии и Британии обозначает стремление Лондона, несмотря на Brexit, объединиться с ЕС. Лондон будет участвовать в вопросах милитаризации Европы, а также в случае ухода США вместе с Францией раскроет «ядерный зонтик» над западной и восточноевропейской частью континента. Разговоры об этом уже ведутся», – заключил Рар.

    В четверг немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер подписали в Лондоне «исторический» договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Германией и Британией. «Это исторический день для германо-британских отношений. Мы хотим углубить наше сотрудничество в области обороны, во внешней политике, а также в экономической и внутренней политике», – сказал лидер ФРГ на церемонии подписания.

    В документе подчеркивается стратегическое партнерство Лондона и Берлина на фоне «коренных изменений геополитической обстановки» и «наиболее серьезной и непосредственной угрозы безопасности» со стороны России. В канцелярии британского премьера сообщили, что страны в рамках договора намерены совместно разработать ракетную систему Deep Precision Strike дальностью действия свыше двух тыс. км.

    Соглашение также предусматривает регулярные консультации между министерствами, сотрудничество по вопросам сдерживания, международной безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией, а также развитие научных и инновационных связей.

    Стороны подтвердили приверженность взаимной обороне, обязуясь прийти на помощь друг другу в случае вооруженного нападения, в том числе с применением военных средств. Лондон и Берлин также договорились укреплять силы на северном и восточном флангах НАТО, а кроме того – сотрудничать при развитии энергетической инфраструктуры в Северном море.

    Напомним, неделей ранее Стармер принимал в Лондоне президента Франции Эммануэля Макрона. Тогда политики подписали декларацию о координации действий своих сил ядерного сдерживания. Елисейский дворец сообщал, что соглашение нацелено на совместную работу по защите европейских стран в случае «экстремальных угроз».

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    18 июля 2025, 03:44 • Новости дня
    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару.

    Трамп подверг критике власти Бразилии за расследование против Болсонару, которого обвиняют в попытке переворота после президентских выборов 2022 года. Трамп призвал прекратить судебный процесс, передает ТАСС.

    Лула да Силва заявил, что призывы Трампа являются атакой на суверенитет страны. В обращении к нации он подчеркнул, что попытки иностранного вмешательства в судебную систему южноамериканской республики представляют серьезную угрозу государству. Лула да Силва выразил возмущение поддержкой Трампа среди некоторых бразильских политиков, назвав их «настоящими предателями своего Отечества».

    Кроме того, Лула да Силва анонсировал возможные ответные меры на введенные США пошлины. «Если потребуется, мы задействуем все законные инструменты для защиты нашей экономики: от обращений во Всемирную торговую организацию до применения Закона об экономической взаимности», – заявил он.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия выступает за многополярность и сотрудничество, но интересы страны для него приоритетны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    18 июля 2025, 08:21 • Новости дня
    Ростех увеличил боекомплект комплекса «Корнет» в четыре раза
    Ростех увеличил боекомплект комплекса «Корнет» в четыре раза
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боекомплект противотанкового комплекса «Корнет» увеличен вчетверо за счет внедрения кассеты с четырьмя новыми ракетами 9М134 «Булат», что расширило перечень типовых целей.

    Госкорпорация «Ростех» расширила боевые возможности противотанкового комплекса «Корнет», передает РИА «Новости».

    пресс-релизе сообщается, что холдинг «Высокоточные комплексы» разработал решение, позволяющее использовать на любой пусковой установке этого комплекса кассету с четырьмя новыми легкими ракетами 9М134 «Булат». Это увеличило боекомплект комплекса вчетверо и расширило спектр типовых целей.

    В Ростехе добавили, что специалисты «Высокоточных комплексов» обеспечили возможность установки кассеты с четырьмя «Булатами» вместо одной обычной ракеты на любую пусковую установку «Корнета». Новый боеприпас позволяет использовать комплекс для поражения целей, для которых стандартная ракета была избыточной по мощности. В настоящее время «Булат» проходит опытно-войсковую эксплуатацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил пульт, позволяющий управлять сразу тремя противотанковыми комплексами «Корнет-ЭМ». Комплекс «Корнет» показал высокую эффективность и пробил башни всех танков противника насквозь. Россия запланировала продемонстрировать систему «Корнет» с дистанционным пультом на выставке IDEX-2025.

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    18 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Бербок стала рекордсменом в правительстве Шольца по госрасходам на макияж
    Бербок стала рекордсменом в правительстве Шольца по госрасходам на макияж
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала 2022 года правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца выделило почти 590 тыс. евро на услуги визажистов и стилистов для членов кабинета, причем министр иностранных дел Анналена Бербок стала рекордсменом по этим расходам.

    Правительство Германии во главе с бывшим канцлером Олафом Шольцем потратило не менее 588 тыс. евро на услуги визажистов и стилистов, передает ТАСС. Основная часть средств была направлена на поддержание публичного образа главы МИД Германии Анналены Бербок – только за первый квартал 2025 года она потратила около 21 тыс. евро, что составляет примерно 250 евро в день.

    В целом с 2022-го по конец 2024 года расходы на макияж и услуги стилистов составили почти 540 тыс. евро. За январь-март 2025 года дополнительные траты достигли почти 50 тыс. евро, при этом эти данные не включают затраты на одежду, прически и услуги фотографов, так что итоговая сумма может быть выше.

    На втором месте по расходам оказался бывший канцлер Шольц, на макияж и стилистов для него было потрачено 13 тыс. евро за первые три месяца 2025 года. Меньше всего бюджетных средств на эти цели потратил экс-вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек – всего 598 евро за этот же период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. Словакия заявила, что не будет блокировать этот пакет ограничительных мер. Евросоюз также включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии.

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    18 июля 2025, 06:42 • Новости дня
    Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе
    Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Мелитополе возникли перебои с водоснабжением из-за повреждения энергосистемы в результате ночной атаки ВСУ, сообщил глава городского округа Сергей Золотарев.

    «В связи с повреждением энергообъектов временно отсутствует водоснабжение», – приводит слова Золотарева ТАСС.

    Золотарев сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, но процесс осложняется угрозой новых атак. По словам Золотарева, на данный момент без электричества остаются населенные пункты городского округа Мелитополь и несколько муниципальных округов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии. Причиной отключения электричества стала атака БПЛА по высоковольтному оборудованию.

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    18 июля 2025, 00:45 • Новости дня
    Названа причина отключения электроснабжения в Запорожской области

    Отключение электроснабжения в Запорожской области произошло из-за атаки БПЛА

    Названа причина отключения электроснабжения в Запорожской области
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электричества в результате атаки БПЛА по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    «Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию», – сообщил Балицкий в Telegram.

    Энергетики приступили к восстановлению оборудования и переключению на резервные линии. Работы по восстановлению энергоснабжения затруднены из-за риска новых ударов и темного времени суток.

    При этом уже восстановлено электроснабжение в Бердянске и Акимовском муниципальном округе. Специалисты продолжают работать в усиленном режиме, сообщил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии.

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    18 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    AC: Трамп согласился с планом НАТО о капитуляции России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп якобы выразил согласие с намерением Североатлантического альянса по достижению капитуляции России в конфликте с Украиной, сообщило издание American Conservative.

    «В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО», – говорится в публикации American Conservative, передает РИА «Новости».

    Этот план подразумевает капитуляцию России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Запад считает, что российской стороне необходимо полностью отказаться от освобожденных территорий и согласиться на вступление Украины в НАТО.

    Напомним, Трамп заявил о планах ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    В Белом доме пояснили, что Россия должна юридически согласиться на прекращение огня, или она столкнется с высокими тарифами и вторичными санкциями.

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    18 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью

    Песков назвал любые западные военные объекты на Украине законной целью ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Любые военные объекты на Украине, включая западные, рассматриваются как законная цель для российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Любые военные объекты на Украине, включая объекты западных стран, считаются для России законной целью, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что соответствующее отношение распространяется на все военные объекты, без исключения.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подверг Россию критике из-за удара по польскому заводу Barlinek Group в Виннице.

    ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    МИД России пообещал считать «коалицию желающих» на Украине военной целью.

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    18 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

    Мишустин прекратил соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с правительством Германии о военно-техническом сотрудничестве.

    Теперь Министерство иностранных дел России должно официально уведомить германскую сторону о принятом решении, передает ТАСС.

    В июне МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Газета ВЗГЛЯД писала, почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы.

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    18 июля 2025, 03:59 • Новости дня
    American Conservative раскритиковал угрозы Трампа в адрес России

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию, заняв несостоятельную и непрактичную позицию – он готов поддержать курс НАТО на безоговорочные требования к России по ситуации на Украине, пишет American Conservative.

    Как пишет American Conservative, Трамп теперь фактически согласился со стратегией НАТО, которая предусматривает «капитуляцию» России на условиях Запада. Ключевые требования Запада включают вывод российских войск со всех занятых территорий, которые Украина считает своими, а также согласие России на вступление Украины в НАТО, отмечает издание.

    В материале отмечается, что эти требования были бы уместны лишь при поражении российских войск, однако реальная ситуация на фронте противоположна: Россия побеждает.

    Издание подчеркивает, что такая стратегия Запада является провальной, поскольку не предполагает никаких выгодных уступок для Москвы. По сути, «от великой державы требуют безоговорочной капитуляции в войне, которую она даже не проиграла, не говоря уже о сокрушительном поражении», пишет издание.

    American Conservative считает, что Трамп должен отказаться от поддержки подобной политики и либо полностью вывести США из конфликта на Украине, либо выработать условия, способные привести к реальным переговорам между Киевом и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней. Судя по западным СМИ, в Европе и США выразили недовольство предложенными мерами.

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    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

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