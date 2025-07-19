  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами
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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    Россиянам решили запретить заниматься бизнесом на дачных участках
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    Пекин пообещал ЕС ответные меры за санкции против китайских банков
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    19 июля 2025, 00:20 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: 87 дронов ВСУ уничтожено за пять часов над регионами России

    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 48 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 – над Орловской, 10 – над Калужской и 8 – над Ростовской областями. Еще пять дронов уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

    По одному БПЛА сбиты над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 18.00 в пятницу российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников.


    18 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

    Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    18 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на слова Урсулы фон дер Ляйен о санкциях, напомнил о ее гинекологическом прошлом и подверг сомнению понимание европейским политиком сути вопроса.

    Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что 18-й пакет санкций, принятый Евросоюзом, нанес «удар в сердце военной машины России», передает ТАСС.

    Медведев сыронизировал над словами европейского политика, отметив: «Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что очередной пакет антироссийских санкций был нацелен на ключевые компоненты российской экономики и обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии Борису Писториусу и канцлеру Германии Фридриху Мерцу о фашистских корнях. Медведев также обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны с использованием спутниковых данных и ракет.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    18 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Владимирской области Александр Авдеев напомнил о попытках Киева посеять вражду на Руси в далеком прошлом.

    Авдеев рассказал, что в 1169 году Андрей Боголюбский объединил 11 княжеств и взял город Киев штурмом, передает телеканал «Звезда». По его словам, город был взят и сожжен за то, что «град сей сеял рознь между российскими землями и семьями».

    Напомним, Путин в пятницу встретился с главой Владимирской области. В ходе встречи глава государства отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

    Авдеев пригласил Путина на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы в Суздале.

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    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    По информации WP, в ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход спецоперации, находясь в обороне, передает ТАСС. По словам источника издания, Трамп подчеркнул необходимость перехода Киева в наступление для достижения каких-либо успехов.

    В разговоре глава США также задал вопрос, может ли Украина нанести удары по Москве или Петербургу. В ответ Владимир Зеленский отметил, что такие действия возможны при наличии «правильного оружия».

    Напомним, администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    18 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова

    ФНС приостановила операции по счетам певца Антонова

    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная налоговая служба приняла меры по приостановлению операций по счетам композитора и певца Юрия Антонова.

    В материалах сервиса «Контур.Фокус» указано, что на 18 июля были зафиксированы решения ФНС о полном или частичном ограничении доступа к некоторым счетам артиста, передает РИА «Новости».

    Антонов официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 1997 года, основным указанием деятельности в реестрах значится исполнительское искусство. Решение ФНС обозначено без пояснения причин, подробности о характере ограничений также не раскрываются.

    Ранее ФНС заблокировала счета лейбла рэпера Элджея из-за долгов.

    В июне двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева столкнулась с блокировкой счетов в России после возникновения долга перед налоговыми органами.

    В прошлом году счета артиста Павла Прилучного в трех разных российских банках были заблокированы ФНС, блокировку ввели из-за отсутствующей налоговой декларации.

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    18 июля 2025, 09:50 • Новости дня
    Степашин напомнил о границах Украины при создании СССР

    Степашин заявил об отсутствии Одессы, Харькова и Крыма у Украины при создании СССР

    Степашин напомнил о границах Украины при создании СССР
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь, напомнил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

    Бывший премьер-министр России напомнил, что Украина в 1922 году не включала ряд современных территорий, подписывая соглашение о создании СССР. Так в составе Украины не было Малороссии, Одессы, Харькова, Крыма и Севастополя, напомнил Степашин, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Владимир Зеленский предлагает вернуться к границам 1991 года, однако «тогда Украина подписывала соглашения без вышеуказанных регионов».

    Степашин обратился к Зеленскому с предложением действительно «вернуться» к историческим территориям Украины начала прошлого века. «Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся. Они историю не знают!» – заявил Степашин.

    По его словам, при подписании Беловежских соглашений Украина уже была одним из учредителей СССР, но в 1922 году ситуация была совсем иной.

    Ранее Степашин заявил, что Россия «прозевала» Украину в 90-х годах.

    Он также отметил, что Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.

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    18 июля 2025, 07:46 • Новости дня
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уточнить процесс замещения американского вооружения, которое Европа отправит киевскому режиму, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия намерена внести вклад в поставки вооружения Украине в сотрудничестве с США и европейскими партнерами, сказал Мерц, передает ТАСС.

    «Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной», – указал он.

    По его словам, детали соглашений должны быть обсуждены максимально быстро, и сейчас соответствующие консультации уже ведутся.

    Канцлер сообщил, что министры обороны стран-партнеров обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot на Украину. Он уточнил, что этот процесс займет несколько дней или недель, но переговоры проходят на конкретном уровне, и решения пока не приняты.

    До этого канцлер Германии заявил о готовящихся поставках дальнобойных вооружений Украине, созданных британской и немецкой оборонной промышленностью.

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    18 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    В течение недели подразделения группировки «Север» освободили Дегтярное в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Сумской области продолжили продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих и 17 бронемашин. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 бронемашин, включая бронеавтомобиль американские HMMWV и М113.

    Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций РЭБ и 33 склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Освобождены Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожено 21 орудие полевой артиллерии.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Карла Маркса, Воскресенку, Новохатское ДНР и Малиновку Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Петровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    А подразделениями группировки «Днепр» освободили Каменское в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 420 военнослужащих. Уничтожены 52 станции РЭБ, 24 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим, отчитались в Минобороны.

    Напомни, накануне российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР. За день до этого ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. До этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.

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    18 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
    Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский обсудил с новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым необходимость ускорения стамбульских переговоров с Россией.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с Россией в Стамбуле, передает ТАСС.

    Зеленский отметил, что одной из ключевых задач нового секретаря СНБО станет придание дополнительного импульса переговорному процессу. По его словам, выполнение достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей продолжается, но текущая динамика требует ускорения.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил готовность России к третьему раунду переговоров с Украиной. Песков также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.

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    18 июля 2025, 08:21 • Новости дня
    Ростех увеличил боекомплект комплекса «Корнет» в четыре раза
    Ростех увеличил боекомплект комплекса «Корнет» в четыре раза
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боекомплект противотанкового комплекса «Корнет» увеличен вчетверо за счет внедрения кассеты с четырьмя новыми ракетами 9М134 «Булат», что расширило перечень типовых целей.

    Госкорпорация «Ростех» расширила боевые возможности противотанкового комплекса «Корнет», передает РИА «Новости».

    пресс-релизе сообщается, что холдинг «Высокоточные комплексы» разработал решение, позволяющее использовать на любой пусковой установке этого комплекса кассету с четырьмя новыми легкими ракетами 9М134 «Булат». Это увеличило боекомплект комплекса вчетверо и расширило спектр типовых целей.

    В Ростехе добавили, что специалисты «Высокоточных комплексов» обеспечили возможность установки кассеты с четырьмя «Булатами» вместо одной обычной ракеты на любую пусковую установку «Корнета». Новый боеприпас позволяет использовать комплекс для поражения целей, для которых стандартная ракета была избыточной по мощности. В настоящее время «Булат» проходит опытно-войсковую эксплуатацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил пульт, позволяющий управлять сразу тремя противотанковыми комплексами «Корнет-ЭМ». Комплекс «Корнет» показал высокую эффективность и пробил башни всех танков противника насквозь. Россия запланировала продемонстрировать систему «Корнет» с дистанционным пультом на выставке IDEX-2025.

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    18 июля 2025, 08:40 • Новости дня
    Депутат Рады: Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова из-за лояльности Ермаку
    Депутат Рады: Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова из-за лояльности Ермаку
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидатуру бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла в США отклонили американские власти из-за его лояльности к Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Депутат Рады Железняк заявил, что американская сторона не согласовала назначение Рустема Умерова на пост посла Украины в США. По его словам, решение связано с лояльностью Умерова к главе офиса президента Андрею Ермаку, передает ТАСС.

    По данным Железняка, теперь Умеров, вероятно, займет пост в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

    Напомним, Владимир Зеленский сообщил о предложении назначить послом в США Ольгу Стефанишину, ранее работавшую вице-премьером по вопросам европейской интеграции.

    Ранее сообщалось, что Ермак вызывает раздражение у американских политиков.

    В Раде заявили, что Вашингтон не согласовал назначение Умерова на пост посла США якобы из-за американского гражданства.

    Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей в правительстве Украины было увеличение власти Ермака.

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    18 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams

    The National Interest: У Украины осталось четыре танка Abrams из 31

    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Большинство танков Abrams, которые были поставлены на Украину из США, выведены из строя в ходе боевых действий, сообщили СМИ.

    По данным американского журнала The National Interest, из 31 переданного танка в распоряжении украинских военных осталось лишь четыре машины, передает Газета.Ru.

    В публикации отмечается, что основными трудностями при эксплуатации техники стали ограниченные возможности авиационной и артиллерийской поддержки. На эффективность использования Abrams повлияли также проблемы координации, а также нехватка технических специалистов и обученного личного состава.

    Аналитики подчеркивают, что несмотря на современные характеристики, техника оказалась уязвимой в условиях текущего конфликта.

    Ранее американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная президентом США Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

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    18 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    AC: Трамп согласился с планом НАТО о капитуляции России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп якобы выразил согласие с намерением Североатлантического альянса по достижению капитуляции России в конфликте с Украиной, сообщило издание American Conservative.

    «В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО», – говорится в публикации American Conservative, передает РИА «Новости».

    Этот план подразумевает капитуляцию России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Запад считает, что российской стороне необходимо полностью отказаться от освобожденных территорий и согласиться на вступление Украины в НАТО.

    Напомним, Трамп заявил о планах ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    В Белом доме пояснили, что Россия должна юридически согласиться на прекращение огня, или она столкнется с высокими тарифами и вторичными санкциями.

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    18 июля 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД предупредил о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России

    Захарова предупредила о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России

    МИД предупредил о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предупредила, что ужесточение антироссийской риторики Токио и рост сотрудничества Японии с НАТО могут привести к новым рискам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Япония целенаправленно усиливает антироссийскую риторику, говорится в заявлении Марии Захаровой, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что новая «Белая книга по обороне», опубликованная в Японии, вновь содержит обвинения в адрес России в контексте украинского кризиса и сотрудничества с КНДР, а также необоснованные заявления о влиянии Москвы на ситуацию в Азии.

    По словам Захаровой, Токио ужесточает риторику о мнимых угрозах не только от России, но и КНДР и КНР, чтобы оправдать ускоренную милитаризацию и укрепление сотрудничества с западными союзниками, прежде всего из НАТО.

    Как отмечает Захарова, Москва регулярно доводит до японской стороны по дипломатическим каналам предупреждение о рисках такой политики для стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также для двусторонних отношений. Она подчеркнула, что Россия продолжает изучать опубликованный японский обзор, особенно разделы, касающиеся противоракетной обороны, передает ТАСС.

    Захарова заявила, что Россия отреагирует дополнительно, в случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности России.

    Ранее МИД России выразил Японии протест по поводу масштабных учений у российских границ.

    Власти Китая выразили недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне» из-за преувеличения угрозы со стороны КНР.

    Японский посол в Москве Акира Муто подтвердил неизменность политики Токио по заключению мирного договора с Россией и определению границ.

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    Конфликт Трампа с главой ФРС ускоряет дедолларизацию мира

    Тупица, который не снижает ставку, плохо справился с ремонтом штаб-квартиры в Вашингтоне и которого надо уволить. Такой характеристики удостоился глава ФРС США Джером Пауэлл от президента США Дональда Трампа. Это шокировало мировые экономические элиты и рынки. Потому что финансовая стабильность США, мировая гегемония доллара и способность Америки жить с высоким уровнем долга строилась в том числе на независимости Федрезерва. Подробности

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    Украину перевели на упрощенную модель управления

    В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике? Подробности

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    Как проект «Союз–Аполлон» изменил советскую космонавтику

    Ровно 50 лет назад, 17 июля 1975 года, состоялась легендарная теперь уже стыковка советского космического корабля «Союз» с американским кораблем «Аполлон». Можно уверенно сказать, что без этого события и советская, и российская космонавтика выглядела бы принципиально иначе. Почему и как именно? Подробности

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    Финская молодежь заранее спасается бегством от русских войск

    «Если бы Россия напала на Финляндию сейчас, то Финляндия оказалась бы в беде. Первая фаза боевых действий была бы катастрофической по потерям». Такими словами один из воюющих на Украине финских наемников оценивает боеспособность российских войск по сравнению с финскими Вооруженными силами. В том числе благодаря такого рода признаниям финские мужчины все больше отказываются от службы в армии. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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