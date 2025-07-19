Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами

Минобороны: 87 дронов ВСУ уничтожено за пять часов над регионами России

Tекст: Ирма Каплан

«В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что 48 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 – над Орловской, 10 – над Калужской и 8 – над Ростовской областями. Еще пять дронов уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

По одному БПЛА сбиты над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 18.00 в пятницу российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников.



