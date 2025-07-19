Четыре дрона сбиты силами ПВО на подлете к Москве

Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

«ПВО Минобороны уничтожено три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр около 0.20.

Спустя 15 минут он добавил, что был уничтожен еще один дрон, летевший на Москву.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО вечером пятницы уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.



