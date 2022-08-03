Шольц отверг идею запустить «Северный поток – 2» ради безопасности Европы

Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости, заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy.

«Есть достаточно мощностей у «Северного потока», нет недостатка возможностей у России при помощи этого трубопровода и украинского трубопровода выполнить обязательства по всем договорам в Европе», – передает Прайм его слова.

Как подчеркнул Шольц, Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2» по веским причинам, и в возобновлении работы трубы «нет разумного смысла».

При этом канцлер допустил продление работ трех атомных электростанций в Германии для обеспечения потребностей немцев в электроэнергии, отметив, что газовые хранилища Германии заполняются с быстрыми темпами, а объемы топлива в них уже превысили показатели прошлых лет.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.

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