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Автоэксперт оценил адекватность цены новой Lada Iskra
Автоэксперт Баканов описал потенциального покупателя новой Lada Iskra
«Это машина для среднестатистического россиянина, который способен за вменяемое время накопить до полутора миллионов рублей на покупку автомобиля», – сказал газете ВЗГЛЯД автомобильный эксперт Петр Баканов, комментируя цены на новую Lada Iskra.
В Автовазе рассказали, что с 20 июля этого года стартуют продажи новой Lada Iskra. Уточняется, что данная модель автомобиля будет представлена в трех вариантах кузова, его цена начинается от 1,249 млн рублей. Первая партия машин уже поступила в дилерские центры.
«Цена базовой версии седана в целом выглядит оправданной. Особенно, если учитывать, что машина оснащена антиблокировочной системой (АБС), двумя подушками безопасности, системой стабилизации. Базовый набор опций, связанных с безопасностью, в ней присутствует. Единственное, чего не хватает базовой версии, – это кондиционера. С ним стоимость начинается от 1,3 млн и выше. В целом ценовая палитра у седана сбалансирована и адекватна», – говорит Баканов.
«Но учитывая те реалии, в которых живем мы и наша страна, эта машина очень востребована и нужна. Аудитория у нее крайне широкая: от молодежи и начинающих автолюбителей до пенсионеров – абсолютно широкий слой. Это машина для среднестатистического россиянина, который способен за вменяемое время накопить до полутора миллионов рублей на покупку автомобиля», – поясняет эксперт.
По его словам, это те люди, которые хотят ездить на достаточно современном автомобиле, которым нужна нормальная машина с минимальным современным уровнем комфорта. «Специфика нынешнего рынка и заключается в том, что, по большому счету, у Iskra конкурентов нет. Но это не ее заслуга, не Автоваза или потребительских характеристик, а в том, что сегмент до 2 млн сейчас пустует», – заключил Баканов.