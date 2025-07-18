«Автоваз» назвал стартовую цену на новую Lada Iskra

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стартовая цена на Lada Iskra составит 1,249 млн рублей, передает ТАСС. Модель будет доступна в трех версиях кузова: седан, универсал и универсал SW Cross. Продажи стартуют 20 июля 2025 года в Тольятти, Москве и Петербурге, приурочены к 59-летию Автоваза.

Первая партия автомобилей уже поступила в дилерские центры этих городов, а в другие регионы поставки начнутся в течение нескольких недель. Стартовая цена модели заявлена для седана в комплектации Comfort с двигателем 1,6 литра, мощностью 90 лошадиных сил и механической трансмиссией.

«При этом,с самого начала продаж на Lada Iskra доступны скидки до 20% в рамках государственных программ субсидированного кредитования для отдельных категорий покупателей, включая многодетные семьи, работников образовательных и медицинских организаций и участников СВО», – говорится в сообщении компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о запуске производства Lada Iskra и минивэна Sollers SP7 с акцентом на локализацию комплектующих. На Петербургском международном экономическом форуме показали новейшую Lada Iskra и другие российские автоновинки. Минимальная цена Lada Iskra названа.